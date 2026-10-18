Праздник 18 октября 2026 года — День восстановления независимости Азербайджана

18 октября в Азербайджане отмечают День восстановления независимости. Именно в этот день в 1991 году страна приняла документ, закрепивший её выход из советской системы и восстановление государственного суверенитета. Эта дата также связана с историей первой Азербайджанской Демократической Республики, которая возникла ещё в 1918 году.

День восстановления независимости — одна из важных дат в современной истории Азербайджана. Его отмечают ежегодно 18 октября, вспоминая события 1991 года, когда республика вступила в новый этап своего государственного развития. В то время Азербайджан входил в состав Советского Союза, но политические изменения в конце 1980-х и в начале 1990-х годов постепенно ослабляли центральную власть в Москве. Советская система переживала глубокий кризис, а в союзных республиках усиливались движения за независимость.

Для Азербайджана стремление к независимости имело не только политическое, но и историческое значение. Страна уже имела опыт собственной государственности в XX веке, однако после установления советской власти утратила самостоятельность. Поэтому события 1991 года воспринимались как возможность вернуться к собственной государственной традиции. Восстановление независимости означало, что Азербайджан вновь мог самостоятельно определять свой политический курс, формировать государственные институты и развивать отношения с другими странами. В то же время 18 октября — это не дата первого провозглашения независимости Азербайджана. Она связана именно с её восстановлением в 1991 году. Чтобы понять значение этого дня, стоит вернуться к событиям, произошедшим более семи десятилетий назад.

Первая независимая республика появилась ещё в 1918 году

История независимости Азербайджана началась задолго до распада Советского Союза. 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Она возникла после распада Закавказской демократической федеративной республики на фоне политических потрясений, охвативших бывшую Российскую империю. Создание собственного государства стало важным событием для азербайджанского национального движения.

Азербайджанская Демократическая Республика стала одной из первых республик демократического типа в мусульманском мире. Её существование было недолгим: в апреле 1920 года Красная армия вошла в Баку, после чего в стране установилась советская власть. Республика прекратила своё существование, а территория Азербайджана впоследствии стала частью Советского Союза.

Несмотря на короткий период независимости, опыт 1918–1920 годов остался важной частью национальной исторической памяти. Именно с этой республикой связывают традиции государственности, на которые Азербайджан опирался при восстановлении независимости в конце XX века. В 1991 году страна официально провозгласила себя политическим и правовым преемником Азербайджанской Демократической Республики. Эта связь нашла отражение и в документах о независимости. Таким образом, современная азербайджанская государственность опирается на две ключевые даты: 28 мая 1918 года, когда независимость была провозглашена впервые, и 18 октября 1991 года, когда она была восстановлена после десятилетий советской власти.

Как Азербайджан восстановил независимость в 1991 году

В начале 1990-х годов Советский Союз стремительно приближался к распаду. В союзных республиках всё активнее обсуждалось право на самостоятельность, а центральная власть теряла контроль над ситуацией. Азербайджан также оказался в центре этих процессов. В обществе усиливались требования политических перемен и восстановления независимого государства. 30 августа 1991 года Верховный совет Азербайджана принял декларацию о восстановлении государственной независимости. Этот документ стал важным шагом к юридическому оформлению независимости страны. Следующим этапом стало заседание Верховного Совета 18 октября 1991 года. Тогда депутаты приняли Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики».

Документ закрепил восстановление независимости Азербайджана и его правопреемство в отношении Азербайджанской Демократической Республики, существовавшей в 1918–1920 годах. Конституционный акт состоял из шести разделов и 32 статей. В нём были определены правовые основы независимого государства и подтверждено стремление страны самостоятельно развиваться после десятилетий пребывания в составе СССР.

Однако на этом процесс не завершился. 29 декабря 1991 года в Азербайджане провёл общенациональный референдум, в ходе которого граждане должны были ответить, поддерживают ли они Конституционный акт о государственной независимости. Референдум стал следующим этапом подтверждения воли населения в отношении суверенитета страны. Таким образом, 18 октября стало датой юридического восстановления независимости, а декабрьский референдум — важным шагом к её всенародному подтверждению. Эти события заложили основу для дальнейшего формирования государственных институтов, собственной внешней политики и развития международных отношений Азербайджана.

Почему 18 октября называют Днём восстановления независимости

Название праздника имеет принципиальное значение. Азербайджан не рассматривает события 1991 года как начало своей государственности с нуля. Напротив, страна подчеркивает связь с республикой, провозглашённой в 1918 году. Именно поэтому в официальном названии праздника используется слово «восстановление». В течение советского периода Азербайджанская Советская Социалистическая Республика формально имела собственные государственные символы и органы управления, но была частью централизованной политической системы СССР. Важнейшие решения по развитию союзных республик принимались в рамках общесоюзной системы. Восстановление независимости дало Азербайджану возможность самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику.

Важным символом этого возвращения к собственной государственной традиции стало восстановление исторических государственных символов. Страна вернула трёхцветный флаг, который использовала Азербайджанская Демократическая Республика. Впоследствии были утверждены и другие атрибуты независимого государства, в частности государственный гимн и герб. Сегодня 18 октября напоминает о долгом пути к суверенитету, политических изменениях конца XX века и стремлении сохранить национальную идентичность. Для многих азербайджанцев это повод вспомнить историю своей страны и тех, кто боролся за её независимость. В то же время эта дата имеет официальное государственное значение и занимает особое место в календаре национальных праздников.

Как изменился статус праздника в 2021 году

Интересно, что современное официальное название праздника закрепилось относительно недавно. В 2021 году в Азербайджане был принят закон, разграничивающий две исторические даты: 28 мая стало Днём независимости, а 18 октября — Днём восстановления независимости. Это решение уточнило значение каждой даты. Теперь 28 мая напоминает о провозглашении Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, а 18 октября — о восстановлении независимого государства в 1991 году. Оба события связаны между собой, но отражают разные этапы истории страны.

Смена названия также подчеркнула историческую преемственность современного Азербайджана. Первая республика просуществовала всего 23 месяца, однако её опыт не исчез из национальной памяти. Спустя десятилетия идея независимого государства вновь стала реальностью, а события 1918 года обрели новое значение в контексте восстановления суверенитета. Поэтому, если в старых материалах можно встретить название «День независимости Азербайджана» в отношении 18 октября, в современном официальном употреблении точнее называть его Днём восстановления независимости. Именно так эта дата определена законодательством страны после изменений 2021 года.

Как отмечают День восстановления независимости

18 октября в Азербайджане проходят мероприятия, посвящённые истории государственности и восстановлению суверенитета. К этой дате могут приурочиваться официальные выступления, тематические встречи, образовательные мероприятия и публикации о событиях 1991 года. В государственных учреждениях и учебных заведениях вспоминают исторический путь страны и значение независимости для её дальнейшего развития.

Особое место в таких мероприятиях занимает государственная символика. Азербайджанский флаг с синей, красной и зеленой полосами стал одним из самых известных символов страны. Его используют во время государственных торжеств, а историю флага связывают с первой независимой республикой. Именно возвращение этого символа стало одним из заметных проявлений восстановления государственной традиции после распада СССР.

В то же время не стоит путать День восстановления независимости с другими азербайджанскими праздниками, во время которых проводятся масштабные массовые гуляния. Например, Навруз, символизирующий приход весны, имеет древние народные обычаи, традиционные блюда и семейные обряды. Для 18 октября центральной темой является именно история независимости, а не отдельные сезонные или религиозные традиции.

В этот день также вспоминают людей, которые участвовали в борьбе за государственную независимость, и события, предшествовавшие распаду Советского Союза. Для азербайджанцев, проживающих за пределами страны, эта дата может стать поводом рассказать об истории своей родины и её государственных символах. В то же время конкретные форматы празднования могут различаться в зависимости от года, города и организаторов мероприятий.

Что символизирует флаг Азербайджана

Трехцветный флаг — один из главных символов независимости Азербайджана. Он состоит из трех горизонтальных полос: синей, красной и зеленой. В центре красной полосы расположены белый полумесяц и восьмилучевая звезда. Этот флаг впервые был утвержден в качестве государственного символа Азербайджанской Демократической Республики 9 ноября 1918 года. Каждый цвет имеет своё символическое значение. Синий цвет ассоциируется с тюркским происхождением азербайджанского народа, красный — с модернизацией общества и демократическими идеями, а зеленый — с исламской культурной традицией. Полумесяц также связан с исламской символикой, тогда как восьмилучевая звезда является важным элементом национальной эмблематики.

После установления советской власти в 1920 году исторический триколор утратил статус государственного флага. Однако этот символ не исчез из памяти сторонников независимости. В ноябре 1990 года его утвердили в качестве флага Нахичеванской Автономной Республики, а 5 февраля 1991 года Верховный совет Азербайджана восстановил его статус на общегосударственном уровне.

Возвращение триколора стало важным символическим шагом ещё до окончательного юридического оформления независимости в октябре 1991 года. Сегодня флаг используют во время государственных церемоний, международных спортивных соревнований и других мероприятий, где представляют страну. Его история напрямую связывает современный Азербайджан с первой республикой начала XX века.

Интересные факты о независимости Азербайджана

История этого праздника содержит несколько деталей, которые помогают лучше понять его значение.

Независимость провозглашалась дважды. Первое провозглашение состоялось 28 мая 1918 года, а восстановление независимости — 18 октября 1991 года. Между этими событиями прошло более семи десятилетий.

Первая республика просуществовала всего 23 месяца. Несмотря на короткий период существования, Азербайджанская Демократическая Республика оставила заметный след в истории страны. Её государственные традиции стали важным ориентиром после 1991 года.

Независимость была подтверждена на референдуме. 29 декабря 1991 года граждане Азербайджана проголосовали за поддержку Конституционного акта о государственной независимости.

В 2021 году две даты получили более чёткое разграничение. 28 мая официально определили как День независимости, а 18 октября — как День восстановления независимости.

Государственный флаг вернули ещё до окончательного оформления независимости. В феврале 1991 года триколор вновь стал государственным символом Азербайджана. Это произошло за несколько месяцев до принятия Конституционного акта 18 октября.

Эти факты показывают, что восстановление независимости не было одномоментным событием. Оно стало результатом политических изменений, общественных устремлений и последовательных решений, которые в конечном итоге определили новый статус страны.

Является ли 18 октября выходным днём

День восстановления независимости имеет официальный статус национального праздника в Азербайджане. В то же время 18 октября не входит в перечень праздников, которые автоматически являются нерабочими днями в соответствии с приведённым на официальном сайте президента перечнем трудового законодательства. Это означает, что сам факт празднования не обязательно предполагает общий выходной для всех работников. Зато официальные церемонии, тематические мероприятия и другие события могут проходить в течение дня в соответствии с планами государственных учреждений и организаторов.

Для сравнения: День независимости 28 мая входит в перечень праздничных нерабочих дней. Таким образом, между этими двумя датами существует не только историческое, но и юридическое различие. Если праздник приходится на выходной или в рабочем календаре происходят изменения, следует ориентироваться на официальные решения, касающиеся конкретного года.

Почему этот праздник важен сегодня

День восстановления независимости напоминает о том, как Азербайджан вернул себе статус самостоятельного государства после десятилетий советского правления. Он связывает современную историю страны с событиями 1918 года и опытом первой республики. Для государства это также повод подчеркнуть значение суверенитета, собственных институтов и национальных символов.

В то же время путь после 1991 года был непростым. В первые годы независимости страна переживала политическую нестабильность, экономические трудности и вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Эти обстоятельства существенно влияли на развитие государства и его внешнюю политику. Поэтому история независимости Азербайджана охватывает не только момент принятия важного документа, но и сложный период становления нового государства.

Каждый год 18 октября возвращает внимание к событиям, определившим дальнейший путь страны. Эта дата помогает понять, почему Азербайджан так чётко различает первое провозглашение независимости и её восстановление. А история флага, республики 1918 года и референдума 1991-го показывает, как различные этапы прошлого объединились в современной государственной традиции.

Читай нас в