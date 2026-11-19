Ежегодно 19 ноября отмечается Всемирный день туалета — международный день, призванный привлечь внимание к проблеме доступа к безопасным туалетам и надлежащим санитарным условиям. Несмотря на то, что для многих людей это обычная часть повседневной жизни, миллиарды людей в мире до сих пор не имеют надлежащих условий для удовлетворения базовых гигиенических потребностей. Этот день напоминает, что доступ к чистому туалету — не мелочь, а вопрос здоровья, достоинства и безопасности.

Всемирный день туалета отмечается 19 ноября. Он был учрежден в 2001 году по инициативе Всемирной туалетной организации — международной неправительственной структуры, основанной общественным деятелем из Сингапура Джеком Симом. Он обратил внимание на проблему, о которой во многих обществах не принято говорить открыто, хотя она напрямую влияет на здоровье и качество жизни людей. Идея заключалась в том, чтобы сделать санитарию темой международного обсуждения, а не оставлять её лишь вопросом местной инфраструктуры.

Первый Всемирный день туалета прошел 19 ноября 2001 года. К инициативе начали присоединяться общественные организации, специалисты в области здравоохранения, экологии и водоснабжения. Они проводили информационные мероприятия и объясняли, почему доступ к туалетам, чистой воде и системам отвода сточных вод должен быть обеспечен для всех. Впоследствии эта дата получила международное признание.

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 19 ноября Всемирным днём туалета. Решение было поддержано в рамках более широких усилий по улучшению санитарных условий в мире. ООН призвала государства, международные учреждения и общественные организации более активно работать над тем, чтобы люди имели доступ к безопасным санитарным услугам. С тех пор этот день стал частью международного календаря ООН.

Почему туалеты — это вопрос здоровья и безопасности

На первый взгляд может показаться, что наличие туалета — обычное бытовое удобство. На самом деле от санитарных условий зависит распространение многих опасных инфекций. Если люди не имеют доступа к безопасным туалетам, отходы могут попадать в почву, реки, озера и источники питьевой воды. Это создает условия для распространения кишечных инфекций, в частности холеры, дизентерии и брюшного тифа.

Особенно опасно отсутствие санитарии для детей. Загрязнённая вода и плохие гигиенические условия могут вызывать диарею, которая остаётся одной из причин детской заболеваемости и смертности в мире. Кроме того, регулярные инфекции могут негативно влиять на питание, физическое развитие и способность детей к обучению. Поэтому доступ к туалетам и чистой воде — это также часть защиты детского здоровья.

Санитария важна и для школ, больниц и других общественных учреждений. Если в учебном заведении нет чистых туалетов, воды и возможности помыть руки, дети могут чаще болеть и пропускать занятия. Для больниц надлежащие санитарные условия имеют особое значение, ведь они помогают предотвратить распространение инфекций среди пациентов и медицинского персонала. А для людей с хроническими заболеваниями, инвалидностью или ограниченной подвижностью доступный туалет может быть необходимым условием самостоятельной и достойной жизни.

Сколько людей в мире не имеют надлежащих туалетов

Проблема остается масштабной даже в XXI веке. По данным совместной программы мониторинга Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, в 2022 году примерно 3,5 миллиарда человек не имели доступа к безопасным санитарным услугам. Речь идет не только об отсутствии туалета в доме. Важно, чтобы отходы собирались, транспортировались и очищались надлежащим образом, не создавая угрозы для людей и окружающей среды.

По оценкам международных организаций, сотни миллионов людей вынуждены справлять естественные нужды под открытым небом. Такая ситуация особенно распространена в районах, где нет канализации, доступа к воде или средств на обустройство санитарных сооружений. В наиболее сложном положении часто оказываются жители сельских и отдалённых общин, бедных городских районов, лагерей для переселенцев и территорий, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий.

Проблема касается не только стран с низким уровнем доходов. Даже там, где у большинства населения есть домашние туалеты, остаются общины без надлежащего водоотведения и очистки сточных вод. Кроме того, санитарные системы могут быть повреждены наводнениями, землетрясениями, войнами или другими чрезвычайными ситуациями. Поэтому обеспечение доступа к туалетам требует не только строительства новых сооружений, но и постоянного ухода за сетями, очистными станциями и источниками воды.

Почему этот день важен для женщин и девочек

Отсутствие безопасного туалета по-разному сказывается на разных группах людей. Особенно сложной такая ситуация может быть для женщин и девочек. Если санитарные помещения расположены далеко от дома, не имеют дверей или надлежащего освещения, пользоваться ими может быть опасно. В некоторых общинах девушки вынуждены искать отдалённые места, что повышает риск домогательств и насилия.

Отдельная проблема — менструальная гигиена. Девушкам и женщинам нужны чистая вода, мыло, уединенное помещение и возможность безопасно утилизировать средства гигиены. Если этого нет в школе, на работе или в общественном месте, это может создавать значительный дискомфорт и вынуждать пропускать занятия или работу. Поэтому доступ к надлежащим туалетам напрямую связан с равенством возможностей и правом на образование.

Безопасные санитарные помещения также должны быть доступны для людей с инвалидностью, пожилых людей и тех, кто испытывает временные проблемы с передвижением. Для них важны не только чистота и наличие воды, но и достаточное пространство, поручни, удобный вход и возможность воспользоваться туалетом без посторонней помощи. Именно поэтому международные кампании подчеркивают: туалеты должны быть не просто построены, а приспособлены к потребностям разных людей.

Тема Всемирного дня туалета в 2026 году

Ежегодно международная кампания посвящена отдельной проблеме в сфере санитарии. В 2025 году её темой была санитария в условиях меняющегося мира. Организаторы обращали внимание на то, что туалеты и канализационные системы должны выдерживать последствия изменения климата, в частности наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления. Также речь шла о необходимости обновлять устаревшую инфраструктуру и инвестировать в безопасные санитарные услуги.

В 2026 году главная тема — санитария и гендерное равенство, а лозунг кампании звучит как «Безопасные туалеты — равные возможности». В этом году ООН подчеркивает, что доступ к чистым и безопасным туалетам напрямую влияет на жизнь женщин и девочек. Если в школе нет надлежащих санитарных помещений, девочки могут пропускать уроки во время менструации. Если общественные туалеты не оборудованы замками, освещением и не обеспечивают достаточную приватность, женщины могут подвергаться опасности. А отсутствие воды, мыла и условий для личной гигиены создает дополнительные проблемы для здоровья.

Организаторы кампании призывают не просто строить больше туалетов, а учитывать потребности людей, которые ими пользуются. Женщины и девушки должны участвовать в планировании и обустройстве санитарных помещений. Также важно предусматривать доступ для людей с инвалидностью, пожилых людей и других групп, которым может быть сложнее пользоваться обычными общественными туалетами. Основная идея кампании этого года — безопасная санитария должна быть доступна каждому, ведь без неё невозможно обеспечить равные возможности в образовании, работе и общественной жизни.

Как отмечают Всемирный день туалета

У этого дня нет привычных праздничных традиций. Его не сопровождают парады, концерты или массовые развлекательные мероприятия. Вместо этого в разных странах проводят информационные кампании, просветительские встречи, лекции и дискуссии о доступе к чистой воде и безопасной санитарии. К ним присоединяются международные организации, благотворительные фонды, школы, университеты, местные общины и представители власти.

В учебных заведениях могут проводить занятия по гигиене, мытью рук, работе канализационных систем и влиянию загрязненной воды на здоровье. Детям объясняют, почему важно пользоваться чистыми туалетами, поддерживать порядок в общественных местах и не загрязнять водоемы. Также организуют конкурсы рисунков, плакатов и коротких видеороликов, посвященных теме санитарии. Такие мероприятия помогают говорить о проблеме без стеснения и излишней сложности.

Общественные организации и активисты используют эту дату, чтобы привлечь внимание к проблемам в своих сообществах. Они могут проверять состояние общественных туалетов, говорить о доступности помещений для людей с инвалидностью, организовывать уборку или собирать средства на обустройство санитарных зон. В регионах, где люди не имеют доступа к чистой воде и канализации, проводятся информационные кампании о гигиене и безопасном обращении с отходами.

ООН также ежегодно готовит специальные материалы к этой дате: плакаты, информационные справки, видео и рекомендации для организаций. Их могут использовать школы, общественные объединения и все желающие, чтобы рассказывать о санитарных проблемах. В социальных сетях распространяются сообщения с хэштегами кампании, а люди делятся информацией о том, как улучшить санитарные условия в своих городах и общинах.

Интересные факты о туалетах и санитарии

1. Всемирный день туалета был учрежден раньше, чем ООН официально признала эту дату. Первая кампания прошла в 2001 году, а официальным днём ООН она стала только в 2013-м. Это показывает, сколько времени потребовалось, чтобы проблема санитарии получила должное внимание на международном уровне.

2. В мире до сих пор миллиарды людей не имеют доступа к безопасным туалетам. По данным ООН, примерно 3,4 миллиарда человек не имеют доступа к санитарным услугам, отвечающим требованиям безопасности. Среди них около 354 миллионов человек вынуждены справлять естественные нужды под открытым небом. Это не только вопрос комфорта, но и серьезная угроза здоровью и окружающей среде.

3. Туалет может помочь девочкам не пропускать школу. Наличие чистого помещения, воды, мыла и условий для менструальной гигиены имеет большое значение для школьниц. Если таких условий нет, некоторые девочки вынуждены оставаться дома во время менструации. Поэтому доступ к туалетам влияет не только на здоровье, но и на возможность получать образование.

4. Туалеты связаны с изменением климата. Наводнения могут затоплять туалеты и повреждать канализационные сети, из-за чего загрязненные стоки попадают в водоемы. Засухи, в свою очередь, затрудняют доступ к воде, необходимой для работы санитарных систем. Именно поэтому ООН призывает создавать инфраструктуру, способную выдерживать экстремальные погодные условия.

5. Не каждый туалет автоматически считается безопасным. Согласно международным стандартам, важно не только иметь отдельное помещение. Отходы должны безопасно храниться, очищаться или отводиться в систему, которая работает надлежащим образом. Если сточные воды без очистки попадают в реки или почву, такая система может представлять опасность для людей и природы.

6. Санитария — одна из глобальных целей устойчивого развития. В рамках Целей устойчивого развития ООН есть отдельная шестая цель — обеспечить доступ к чистой воде и надлежащей санитарии для всех к 2030 году. Она предусматривает не только строительство туалетов, но и развитие канализации, очистку сточных вод, доступ к мылу и безопасной питьевой воде.

Почему Всемирный день туалета важен для Украины

Для Украины вопрос санитарии также имеет большое значение. Из-за российских обстрелов повреждаются водопроводы, насосные станции, канализационные сети и очистные сооружения. В некоторых общинах люди могут временно оставаться без водоснабжения или привычных санитарных условий. Особенно сложно в таких ситуациях больницам, школам, детским садам и учреждениям, где находится много людей.

Отдельный вызов — обеспечение санитарных условий для внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых территорий и людей, проживающих во временных местах размещения. Там важно оборудовать достаточное количество туалетов, обеспечивать регулярную уборку, доступ к воде и средствам гигиены. Санитарные помещения также должны быть приспособлены для детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Важно помнить и о состоянии канализационных систем в городах. Даже если в доме есть туалет, это ещё не гарантирует безопасного обращения со сточными водами. Необходимо, чтобы сети исправно работали, а отходы проходили надлежащую очистку перед возвращением воды в окружающую среду. Это помогает защищать реки, почвы и источники питьевой воды от загрязнения.

Всемирный день туалета напоминает, что доступ к чистому и безопасному туалету — не привилегия и не вопрос роскоши. Это базовая потребность человека, от которой зависят здоровье, достоинство, безопасность и возможность полноценно участвовать в жизни общества. И хотя о таких вещах не всегда удобно говорить, замалчивание проблемы не помогает её решить. Именно поэтому 19 ноября во всём мире напоминают: санитария должна быть доступна каждому, независимо от того, где человек живёт и в каких условиях оказался.

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