В Мексике День революции посвящен событиям 20 ноября 1910 года, когда в стране началось вооруженное восстание против многолетнего правления президента Порфирио Диаса. Революция переросла в масштабный конфликт, который изменил политический строй страны, привел к принятию новой Конституции и повлиял на жизнь нескольких поколений мексиканцев. Историческую дату отмечают 20 ноября, а официальный выходной в стране переносят на третий понедельник месяца: в 2026 году это было 16 ноября.

День Мексиканской революции — один из важных государственных праздников страны. Его историческая дата — 20 ноября. Именно в этот день в 1910 году началось восстание, положившее начало Мексиканской революции. Она была направлена против авторитарного правления Порфирио Диаса, который к тому моменту находился у власти уже более трёх десятилетий.

В календаре Мексики это официальный нерабочий день. Однако выходной не всегда приходится непосредственно на 20 ноября. Согласно мексиканскому трудовому законодательству, его установили на третий понедельник ноября. Такой порядок позволяет людям иметь длинные выходные и в то же время сохранять память об историческом событии. В 2026 году третий понедельник ноября пришёлся на 16 ноября, тогда как сама историческая годовщина приходится на пятницу, 20 ноября.

Этот праздник имеет не только историческое, но и общественное значение. Он напоминает о борьбе мексиканцев за политические права, более справедливые условия труда и доступ к земле. Революция объединила различные группы населения, хотя их цели и представления о будущем страны не всегда совпадали. Именно поэтому её история состоит не из одной победы или одной личности, а из множества событий, конфликтов и компромиссов.

Почему в Мексике началась революция

В начале XX века Мексика находилась под властью генерала Порфирио Диаса. Он впервые стал президентом в 1876 году, а впоследствии на протяжении многих лет фактически контролировал политическую жизнь страны. Его правление получило название «порфириат». За это время в Мексике строились железные дороги, развивалась промышленность, росли города и увеличивались иностранные инвестиции. Внешне страна демонстрировала экономический прогресс, однако его результаты распределялись очень неравномерно.

Основные богатства сосредоточивались в руках небольшой группы землевладельцев, предпринимателей и приближенных к власти людей. Крупные поместья — гасиенды — постепенно поглощали земли, которыми ранее пользовались сельские общины. Многие крестьяне оставались без собственной земли и вынуждены были работать на крупных хозяйствах в тяжелых условиях. Рабочие на предприятиях также жаловались на низкую оплату, длинный рабочий день и отсутствие надлежащей защиты. Политическая оппозиция имела ограниченные возможности, а несогласие с властью часто подавлялось силой.

Недовольство усилилось после того, как Диас начал давать понять, что готов покинуть пост и допустить политическую конкуренцию. В 1908 году он дал интервью американскому журналисту Джеймсу Крилману, в котором заявил, что Мексика уже созрела для демократии и нового лидера. Эти слова вселили надежду на перемены. Начали появляться оппозиционные политические силы, а одним из самых заметных критиков президента стал Франсиско Игнасио Мадеро.

Однако на президентских выборах 1910 года Диас вновь одержал победу. Мадеро, выступавший против переизбрания президента, оказался под арестом, а после освобождения бежал в США. Там он подготовил документ, вошедший в историю под названием «План Сан-Луис». В нём Мадеро не признал результаты выборов и призвал мексиканцев поднять вооружённое восстание 20 ноября 1910 года. Именно этот призыв стал официальной отправной точкой революции.

Как началось восстание 20 ноября 1910 года

В «Плане Сан-Луис» Мадеро призвал население не признавать власть Диаса и поддержать смену политического режима. Он определил конкретное время начала восстания — шесть часов вечера 20 ноября. Документ распространяли среди сторонников оппозиции, а призыв к борьбе постепенно находил поддержку в разных регионах страны. Изначально речь шла прежде всего о восстановлении демократических выборов и отстранении Диаса от власти. Но очень скоро к политическим требованиям добавились социальные вопросы, в частности возвращение крестьянских земель и улучшение условий труда.

Восстание началось не одновременно во всех городах. В разных частях Мексики возникали отдельные очаги сопротивления, а к движению присоединялись местные лидеры со своими отрядами. Одними из самых известных стали Эмилиано Сапата на юге страны и Паскуаль Ороско и Франсиско «Панчо» Вилья на севере. Их отряды отличались по происхождению, составу и целям, но на начальном этапе их объединяло стремление положить конец правлению Диаса.

Важно, что революция не была лишь противостоянием политиков за президентское кресло. К ней присоединялись крестьяне, рабочие, представители местных общин и другие группы населения. Для многих людей это была возможность добиться перемен, которых они не могли добиться мирным путем. В разных регионах требования различались: одни стремились к свободным выборам, другие — к возвращению земли, а кто-то хотел положить конец произволу местных властей.

В мае 1911 года повстанцы одержали важную победу в битве за Сьюдад-Хуарес. После этого положение президента Диаса стало критическим. 25 мая он подал в отставку, а впоследствии покинул страну. Казалось, что главная цель революции достигнута. Франсиско Мадеро вернулся в политическую жизнь и в 1911 году стал президентом Мексики. Однако его приход к власти не положил конец конфликту, ведь различные революционные силы имели собственное видение будущего страны.

Кто стал главными героями Мексиканской революции

Мексиканская революция связана с именами нескольких деятелей, ставших символами борьбы за перемены. Самые известные из них — Франсиско Мадеро, Эмилиано Сапата, Франсиско «Панчо» Вилья и Венустиано Карранса. Они не всегда были союзниками и нередко выступали друг против друга. Однако каждый из них оказал влияние на ход революции и дальнейшее формирование мексиканского государства.

Франсиско Мадеро стал одним из главных инициаторов восстания. Он выступал против переизбрания Порфирио Диаса и требовал честных выборов. Именно его «План Сан-Луис» дал толчок вооруженному движению в ноябре 1910 года. После падения режима Диаса Мадеро возглавил страну, но не смог оправдать ожидания всех революционных сил. В феврале 1913 года его отстранили от власти в ходе военного переворота, а впоследствии убили вместе с вице-президентом Хосе Марией Пино Суаресом.

Эмилиано Сапата стал символом борьбы крестьян за землю. Он возглавлял освободительную армию Юга и выступал за возвращение общинных земель, отобранных крупными землевладельцами. Сапата не поддержал политику Мадеро, посчитав, что новый президент не выполняет обещания относительно земельной реформы. В 1911 году он вместе с единомышленниками подготовил «План Аялы», в котором требовал возвращения отобранных земель сельским общинам. Его лозунг «Земля и свобода» стал одним из самых известных символов революции. В апреле 1919 года Сапату убили в засаде.

Франсиско «Панчо» Вилья был одним из самых известных военачальников революции. Он действовал преимущественно на севере страны и возглавлял Северную дивизию — одно из самых мощных вооруженных формирований того времени. Вилья поддерживал социальные преобразования, в частности перераспределение земли и улучшение прав рабочих. Его военные успехи сделали его известным не только в Мексике, но и за её пределами. В то же время отношения с другими революционными лидерами складывались сложно, а после завершения основных боевых действий он договорился об амнистии и отошел от вооруженной борьбы. В 1923 году Вилья был убит во время нападения на его автомобиль.

Венустиано Карранса стал одним из ведущих политических и военных деятелей революции после гибели Мадеро. Он выступил против генерала Викториано Уэрты, захватившего власть после переворота 1913 года. Карранса возглавил конституционалистское движение, стремившееся восстановить законную власть. Впоследствии именно под его политическим руководством был созван учредительный конгресс, который подготовил Конституцию 1917 года. Карранса стал президентом, но ему также пришлось противостоять бывшим союзникам. В 1920 году он погиб во время бегства из Мехико.

Почему революция длилась почти десять лет

Падение Порфирио Диаса не принесло Мексике быстрого мира. Различные революционные группы имели разные взгляды на то, каким должно быть новое государство. Мадеро хотел прежде всего восстановить демократические институты, тогда как Сапата требовал глубокой земельной реформы. Вилья имел собственную программу социальных преобразований, а Карранса стремился закрепить новый политический порядок с помощью конституционных механизмов. Из-за этих противоречий бывшие союзники постепенно превращались в противников.

В феврале 1913 года ситуация обострилась во время событий, известных как «Десять трагических дней». В Мехико вспыхнул военный мятеж против президента Мадеро. Генерал Викториано Уэрта сначала выступал на его стороне, но впоследствии перешёл на сторону заговорщиков и захватил власть. Мадеро и вице-президент Пино Суарес были арестованы, а 22 февраля 1913 года убиты. Это вызвало новую волну восстаний по всей стране.

Против Уэрты выступили Карранса, Вилья, Сапата и другие военные и политические деятели. Однако даже после свержения Уэрты в июле 1914 года противостояние не прекратилось. Революционные силы начали бороться уже между собой за контроль над страной. Вилья и Сапата некоторое время сотрудничали против Каррансы, но их союз оказался недолгим. В разных регионах продолжались боевые действия, менялись союзы, а страна переживала экономические и гуманитарные трудности.

Одним из важнейших событий этого периода стало принятие Конституции 5 февраля 1917 года. Она закрепила ряд социальных и политических изменений, которых требовали участники революции. В то же время вооружённое противостояние продолжалось и после этого. В 1920 году Карранса погиб, а власть постепенно перешла к новому политическому режиму во главе с Альваро Обрегоном. Именно 1920 год часто используют в качестве условной границы завершения основного этапа революции, хотя отдельные конфликты и насилие продолжались и позже.

Как Мексиканская революция изменила страну

Одним из главных результатов революции стала Конституция 1917 года. Она закрепила новые правила общественной и политической жизни и стала основой современного мексиканского государства. Документ был принят 5 февраля 1917 года в городе Керетаро. Он действует и сегодня, хотя за более чем столетие в него внесли много изменений. Особое внимание привлекают три статьи Конституции. Статья 3 закрепила принцип светского государственного образования. Статья 27 определила полномочия государства в отношении земли и природных ресурсов, а также создала правовую основу для возвращения земель сельским общинам и перераспределения крупных владений. Статья 123 закрепила трудовые права, в частности восьмичасовой рабочий день, право на создание профсоюзов, забастовки и защиту работников в случае производственных травм.

Эти положения были важны для страны, где до революции значительная часть населения работала на крупных поместьях и предприятиях без надлежащих гарантий. Конституция стала одной из первых в мире, которая так широко закрепила социальные и трудовые права. Она также ограничила влияние церкви на государственное образование и определила особый статус земли и недр. Именно поэтому её принятие часто считают одним из главных политических результатов революции.

Однако не все обещания революции удалось выполнить быстро. Земельная реформа длилась десятилетиями, а социальное неравенство не исчезло после принятия нового документа. В разных регионах страны изменения происходили с разной скоростью. Несмотря на это, Конституция 1917 года стала важной основой для дальнейших реформ и закрепила принцип, согласно которому государство должно нести ответственность не только за политический порядок, но и за социальные права граждан.

Как в Мексике отмечают День революции

Одной из самых заметных традиций праздника являются торжественные парады. Особенно масштабные мероприятия проводятся в Мехико, где по улицам проходят военные, представители общественных организаций, спортсмены, школьники и участники исторических реконструкций. Участники могут появляться в одежде, воссоздающей образы революционной эпохи. Часто можно увидеть всадников, людей в традиционных крестьянских костюмах, а также тех, кто изображает известных командиров повстанческих отрядов.

Во время таких мероприятий вспоминают не только военные победы, но и повседневную жизнь людей в начале XX века. В парадах могут участвовать конные отряды, военная техника и реконструкторы, воссоздающие отдельные эпизоды революции. В Мехико для этого используют центральные улицы и площади, а завершение мероприятий часто связано с памятными местами революционной истории. В то же время формат парада может меняться в зависимости от решений правительства и организаторов.

Интересно, что традиция проведения парада появилась не сразу. Одним из ранних предшественников современных мероприятий стала эстафетная гонка в 1928 году. В следующем году его формат изменили на военно-спортивное шествие, а в 1930 году мероприятие впервые приобрело вид парада. В 1936 году празднование получило официальное признание, а в 1941 году его возглавил президент Мануэль Авила Камачо. С тех пор парад стал одной из заметных частей государственного чествования революции.

Празднование не ограничивается столицей. В разных городах и штатах организуют местные парады, спортивные соревнования, школьные выступления, культурные фестивали и ярмарки. В учебных заведениях проводят тематические уроки, конкурсы рисунков, театральные постановки и исторические викторины. Дети знакомятся с событиями 1910 года, узнают о революционных лидерах и обсуждают, почему борьба за землю и права трудящихся стала важной частью истории страны.

Еще один способ отметить этот день — посетить музеи и памятные места. В Мехико одним из самых известных символов революционной эпохи является Монумент Революции. Он расположен в здании, которое изначально планировалось как дворец федерального парламента во времена Диаса. Проект так и не был завершён, а впоследствии здание превратили в монумент, посвящённый революции. Там похоронены некоторые известные деятели того периода, в частности Карранса, Вилья, Мадеро и Плутарко Элиас Кальес.

Для многих мексиканцев это также семейный выходной. Люди встречаются с родными, посещают городские мероприятия, гуляют по паркам и участвуют в фестивалях. На площадях могут работать ярмарки с местной едой, музыкой и народными развлечениями. В то же время не стоит воспринимать День революции как праздник с одинаковыми традициями в каждом регионе: местные обычаи и программы зависят от конкретного города.

Что едят в День революции

Отдельного обязательного праздничного блюда, которое готовят исключительно ко Дню революции, в Мексике нет. Однако во время массовых мероприятий и семейных встреч часто можно увидеть популярные блюда национальной кухни. Среди них — тако, тамале, кесадильи, энчилады, позоле и различные виды тушеного мяса. Их продают на уличных ярмарках, в небольших заведениях и на праздничных площадках.

Особое место занимает позоле — густой суп из кукурузы особого сорта, мяса и специй. Его подают с капустой, редиской, луком, лаймом и другими гарнирами. Это блюдо имеет давнюю историю и считается одним из самых известных блюд мексиканской кухни. Оно популярно во время различных праздников и семейных собраний, хотя и не является традиционным блюдом именно Дня революции.

Также на праздничных ярмарках можно попробовать тако с различными начинками, жареные кукурузные лепешки, тамале, сладкую выпечку и местные напитки. Еда становится частью общей атмосферы: люди могут провести целый день на улице, посмотреть парад, послушать музыку и перекусить традиционными блюдами. В разных штатах меню отличается, ведь мексиканская кухня очень разнообразна.

Интересные факты о Мексиканской революции

20 ноября было выбрано заранее. Именно эту дату Франсиско Мадеро указал в «Плане Сан-Луис» как день начала всеобщего восстания. Призыв должен был вступить в силу в шесть часов вечера.

Революция началась не как единое организованное восстание. В разных регионах восстания происходили отдельно, а к движению присоединялись местные командиры и общины. Впоследствии эти выступления переросли в масштабный конфликт.

Панчо Вилья стал известен далеко за пределами Мексики. Его военная деятельность привлекала внимание иностранной прессы, а события на севере страны влияли даже на отношения Мексики с США. В 1916 году его силы совершили нападение на американский городок Колумбус, после чего США направили в Мексику военную экспедицию на его поиски.

Сапата боролся прежде всего за землю. Его требования касались возвращения земель сельским общинам, лишившимся их из-за расширения крупных поместий. Именно поэтому его имя до сих пор ассоциируется с крестьянским движением и земельной реформой.

Конституция 1917 года действует и сегодня. Её неоднократно изменяли, но она остаётся основным законом Мексики. Её социальные положения в своё время стали важным примером для других стран.

Парад ко Дню революции менял формат и даже отменялся. Сначала это была спортивная эстафета, затем военно-спортивное шествие, а впоследствии — масштабный парад. На протяжении истории его маршрут, формат и проведение зависели от политических и общественных обстоятельств.

Праздник имеет переменную дату выходного дня, но неизменную историческую годовщину. Мексиканцы помнят начало революции 20 ноября, однако официальный нерабочий день приходится на третий понедельник ноября.

Почему День революции важен для современной Мексики

Мексиканская революция стала одним из важнейших переломных моментов в истории страны. Она положила конец многолетнему правлению Порфирио Диаса и изменила политическую систему. Но её значение не ограничивается сменой президента. Революционные события подняли вопросы, которые оставались важными для мексиканского общества на протяжении десятилетий: кому принадлежит земля, какими должны быть права работников, кто должен контролировать природные ресурсы и как обеспечить участие граждан в политической жизни.

Для одних мексиканцев революция прежде всего символизирует борьбу за демократию. Для других — стремление крестьян вернуть землю, а рабочих — получить достойные условия труда. В национальной памяти она также связана с фигурами Сапати и Вильи, которые стали символами народного сопротивления. В то же время историки отмечают, что революция была сложным и противоречивым процессом: у её участников были разные цели, а борьба сопровождалась насилием и большими человеческими потерями.

Сегодня День революции — это возможность вспомнить не только известных командиров и политических деятелей, но и тысячи обычных людей, которые принимали участие в событиях или стали их жертвами. Это также повод поговорить о том, как революция повлияла на современную Конституцию, трудовое законодательство и земельные отношения. Именно поэтому 20 ноября остается важной датой для мексиканцев и частью национальной идентичности страны.

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