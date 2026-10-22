Праздник 22 октября 2026 года — Национальный день орехов в США

Национальный день орехов в США ежегодно отмечается 22 октября. В 2026 году он приходится на четверг. Это не государственный праздник, поэтому американцы не получают дополнительного выходного, а магазины, школы и учреждения не меняют график работы. День орехов относится к неофициальным гастрономическим датам, которые посвящены определенным продуктам и популяризируются через кулинарию, просветительские материалы и социальные сети.

Историю этого праздника связывают с британской компанией Liberation Foods, которая работает с орехами и поддерживает принципы справедливой торговли. Её целью было не только популяризировать питательный продукт, но и привлечь внимание к людям, которые выращивают и собирают орехи. Речь идет, в частности, о небольших фермерских хозяйствах, для которых продажа урожая является важным источником дохода. Компания поддерживала кооперативы производителей из разных стран и стремилась к тому, чтобы фермеры получали справедливую оплату за свой труд. Именно с этой идеей связывают появление Национального дня орехов.

Инициатива была запущена в 2016 году, тогда как в других календарях она упоминается без чётко подтверждённой даты. Поэтому нет оснований называть этот день давней американской традицией или официальным праздником, утверждённым государством. Его популярность росла благодаря тематическим сайтам, публикациям о еде и постам в социальных сетях. Со временем 22 октября закрепилось в календарях гастрономических праздников как дата, когда особое внимание уделяют орехам.

У праздника сразу несколько целей. Первая — напомнить, что орехи можно использовать не только в качестве быстрого перекуса, но и как ингредиент для основных блюд, соусов, выпечки и десертов. Второе — рассказать о питательных свойствах продукта и помочь людям сделать рацион более разнообразным. Третье — привлечь внимание к условиям выращивания и продажи орехов, ведь за небольшой горсткой продукта стоит труд фермеров, сезонный сбор урожая и международная торговля.

Чем полезны орехи и почему их рекомендуют включать в рацион

Орехи ценят не только за вкус. Они содержат растительный белок, клетчатку, витамины, минералы и ненасыщенные жиры. В зависимости от вида в них могут содержаться магний, фосфор, медь, витамин Е и другие важные для организма вещества. Именно поэтому орехи часто используют в качестве перекуса или добавляют в завтраки, салаты и горячие блюда. В то же время они достаточно калорийны, поэтому важно учитывать размер порции.

Исследователи изучали, как регулярное употребление орехов связано со здоровьем сердца и сосудов. Крупный обзор научных исследований, опубликованный в 2022 году, выявил связь между потреблением орехов и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако это не означает, что сами орехи могут предотвратить все болезни или заменить лечение. Их следует рассматривать как часть разнообразного рациона, который также включает овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и другие источники питательных веществ.

Еще одно преимущество — универсальность. Миндаль можно добавлять в кашу или йогурт, грецкие орехи — в салаты и выпечку, а кешью часто используют для приготовления соусов. Фисташки подходят в качестве самостоятельного перекуса, а арахис перерабатывают в популярную пасту. Орехи также добавляют в хлеб, шоколад, конфеты, мороженое и различные десерты. Благодаря этому даже небольшое количество может изменить вкус и текстуру обычного блюда.

В то же время орехи подходят не всем. Аллергия на арахис или определенные виды древесных орехов может вызывать серьезные реакции. Поэтому не стоит угощать ими других людей, не выяснив, нет ли у них аллергии. Если орехи используются в блюдах для компании или на праздничном столе, лучше четко указать состав. А людям с подтвержденной аллергией нужно избегать соответствующих продуктов и следовать рекомендациям врача.

Интересные факты об орехах

Один из самых интересных фактов заключается в том, что арахис с точки зрения ботаники не является настоящим орехом. Он относится к бобовым, как фасоль и горох. В отличие от миндаля или фундука, его плоды развиваются в почве. Однако в кулинарии арахис принято ставить в один ряд с другими орехами из-за схожего способа использования. Именно поэтому он тоже попал в праздник, посвященный орехам в широком пищевом смысле.

Грецкие орехи отличаются высоким содержанием полиненасыщенных жиров, в частности альфа-линоленовой кислоты — растительной формы омега-3. Миндаль содержит клетчатку и витамин Е, а фисташки являются источником белка и различных минералов. Бразильские орехи известны высоким содержанием селена, но его количество может быть значительным даже в небольшой порции. Поэтому не стоит есть их без меры, надеясь получить больше пользы. Различные виды орехов имеют разный состав, поэтому самый простой способ разнообразить рацион — чередовать их.

Орехи имеют долгую историю в питании людей. Их собирали задолго до появления современного сельского хозяйства, ведь они питательны и могут долго храниться при надлежащих условиях. В разных культурах орехи использовали не только в пищу, но и как ингредиент для масла, сладостей и традиционных блюд. Например, пекан стал важной частью кухни юга США, где из него готовят знаменитый ореховый пирог. Арахисовая паста, миндальная мука и ореховые соусы сегодня распространены во многих странах мира.

Есть и менее очевидная сторона этого продукта — его производство зависит от климата, урожайности и условий труда. Некоторые орехи собирают с деревьев, другие требуют специальной обработки перед продажей. На цену влияют сезон, затраты на сбор, транспортировку и переработку. Для небольших фермерских хозяйств стабильный доступ к рынку может иметь большое значение. Именно поэтому тема справедливой торговли стала одной из идей, с которыми ассоциируется Национальный день орехов.

Как отмечают Национальный день орехов

У праздника нет единого официального сценария, поэтому люди отмечают его по-разному. Самый простой вариант — устроить дегустацию нескольких видов орехов и сравнить их вкус. Можно купить миндаль, фундук, кешью, фисташки и грецкие орехи, попробовать их по отдельности или составить собственную смесь. Некоторые выбирают новый продукт, который раньше не пробовали. А ещё это повод узнать, откуда происходят разные виды орехов и как их выращивают.

Другой способ принять участие — приготовить блюдо с орехами. Это может быть домашняя гранола на завтрак, салат с грецкими орехами, печенье с миндалем или пирог с пеканом. Любители простых рецептов могут приготовить ореховую пасту, измельчив орехи в кухонном комбайне до однородной консистенции. Орехи также хорошо сочетаются с сухофруктами, овсянкой, йогуртом и тёмным шоколадом. Такое празднование не требует специальных мероприятий — достаточно немного времени и желания попробовать что-то новое.

Национальный день орехов также отмечают в социальных сетях. Люди публикуют рецепты, фотографии блюд и интересные факты о различных видах орехов, используя хэштег #NationalNutDay. Кулинарные сайты предлагают тематические подборки рецептов, а магазины могут привлекать внимание к ореховым смесям и продуктам для выпечки. Однако это не означает, что во всех городах США проходят масштабные фестивали: в основном праздник отмечают в домашнем формате или с помощью тематических публикаций.

У этого дня есть и социальная составляющая. Поскольку праздник связывают с компанией Liberation Foods, он напоминает о производителях, стоящих за продуктом на полке магазина. Потребители могут обращать внимание на маркировку Fairtrade, узнавать о происхождении орехов и проверять, рассказывает ли производитель об условиях их выращивания. Такие обозначения не рассказывают абсолютно всего о каждом этапе производства, но могут помочь сделать более осознанный выбор. Это особенно актуально для продуктов, которые проходят долгий путь от фермерского хозяйства до покупателя.

Как присоединиться к празднику в 2026 году

В 2026 году Национальный день орехов будет отмечаться в четверг, 22 октября. Поскольку это неофициальная дата, специальные мероприятия зависят от конкретных организаций и магазинов. Поэтому не стоит ожидать обязательных городских фестивалей или общенациональных событий. Зато можно воспользоваться случаем, чтобы попробовать новый вид орехов, приготовить любимое блюдо или найти рецепт, в котором они играют главную роль.

Еще один вариант — посвятить день изучению происхождения продуктов. Например, выяснить, где выращивают фисташки, чем пекан отличается от грецкого ореха или почему арахис считают бобовой культурой. Можно также сравнить состав разных орехов и обратить внимание на то, как их используют в кухнях разных стран. Такое небольшое исследование поможет понять, что у привычного перекуса гораздо более интересная история, чем кажется.

Национальный день орехов — это не государственный праздник с устоявшимися обрядами, а скорее повод вспомнить о продукте, который объединяет кулинарию, питание и труд фермеров. Его можно отметить за праздничным столом, приготовив ореховый десерт, или просто узнать больше о том, откуда берутся любимые продукты. А главная идея этого дня — не съесть как можно больше орехов, а ценить их разнообразие и помнить о людях, которые их выращивают.