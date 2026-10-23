23 октября в США отмечают Национальный день бостонского кремового пирога — десерта, сочетающего в себе нежные коржи, ванильный заварной крем и шоколадную глазурь. Его история началась в Бостоне в XIX веке, а впоследствии пирог стал официальным десертом штата Массачусетс. К празднику можно присоединиться дома: ниже — история популярной выпечки и два рецепта, классический и более простой для домашнего приготовления.

Национальный день бостонского кремового пирога в США приходится на 23 октября. Это не государственный праздник, а тематический день, посвященный популярному десерту американской кухни. Его отмечают любители выпечки, кондитеры, кафе и рестораны. Обычно повод для празднования очень прост — испечь пирог, попробовать его в любимой кондитерской или поделиться рецептом с близкими.

В Бостоне этот день имеет особое значение, ведь именно с этим городом связывают происхождение десерта. Одним из самых известных мест, где его готовят, остается исторический отель Parker House, который сейчас работает под названием Omni Parker House. В прошлые годы отель проводил к празднику специальные мероприятия: гостям предлагали попробовать десерт, знакомили их с его историей и показывали, как его готовят. Формат празднований может меняться каждый год, поэтому такие события не стоит считать обязательной традицией для всех американцев.

Дома празднование тоже не требует особой подготовки. Можно испечь бисквит, приготовить заварной крем и покрыть пирог шоколадом. Если времени мало, можно воспользоваться готовыми коржами или упростить начинку, хотя вкус и текстура будут отличаться от классического варианта. Главное — сохранить характерное сочетание нежного теста, сливочного крема и шоколадной глазури.

Как появился бостонский кремовый пирог

Историю десерта связывают с отелем Parker House в Бостоне, открывшимся в 1855 году. В его ресторане работал французский шеф-повар, которого в исторических материалах отеля называют Огюстеном Франсуа Анезеном. По версии заведения, именно он и его команда поваров создали новый десерт вскоре после открытия отеля. В 1856 году там уже подавали пирог с бисквитными коржами, ванильным кремом и шоколадной глазурью.

Сначала десерт называли Parker House Chocolate Cream Pie, то есть шоколадным кремовым пирогом Parker House. Его популярность росла, а со временем название сократилось до знакомого сегодня Boston Cream Pie. В то же время историки кулинарии отмечают, что точные подробности происхождения рецепта не во всех источниках совпадают. В частности, существуют расхождения относительно имени повара и того, как именно выглядел самый первый вариант блюда. Поэтому историю отеля считают основной версией происхождения десерта, но не все детали можно подтвердить с одинаковой уверенностью.

К тому времени шоколад в США уже был известен, но его использование в десертах и подача в таком виде могли производить особое впечатление. В бостонском пироге шоколад не скрывается внутри начинки, а образует тонкий верхний слой, который контрастирует со светлым бисквитом и желтоватым кремом. Именно это сочетание вкусов и текстур стало характерной чертой десерта. Рецепт также отличался от обычных пирогов с фруктовой начинкой, которые были распространены в американской кухне.

Со временем бостонский кремовый пирог вышел за пределы одной гостиницы и стал известен в разных частях страны. В 1958 году компания Betty Crocker выпустила смесь для его приготовления, что помогло сделать десерт более доступным для домашних поваров. Такой вариант был проще, чем оригинальный рецепт, и не требовал отдельного приготовления всех ингредиентов с нуля. Однако классическое сочетание коржей, заварного крема и шоколадной глазури осталось узнаваемым.

Почему пирог на самом деле похож на торт

Название Boston Cream Pie может сбить с толку. Слово pie в английском языке обычно означает пирог, часто с начинкой, которую запекают в тесте. Однако бостонский кремовый пирог больше напоминает торт: он состоит из бисквитных коржей, между которыми кладут крем, а сверху наносят шоколадную глазурь. Одно из объяснений связано с кухонной посудой XIX века. Тогда на американских кухнях часто использовали формы для пирогов, а слова «пирог» и «торт» могли употребляться менее чётко, чем сегодня. Бисквит выпекали в доступной форме для пирога, а готовый десерт сохранил название, даже когда его структура стала больше похожа на торт. Такое объяснение приводят историки и представители отеля Parker House, хотя происхождение названия нельзя свести только к одной причине.

Еще одна особенность — начинка. Это не просто взбитые сливки и не обычный пудинг из пакета. В классическом варианте используется заварной крем на молоке, яйцах или желтках, сахаре и ванили. После охлаждения он становится густым и хорошо держится между коржами. А шоколадная глазурь придает легкую горчинку, которая уравновешивает сладость крема. В традиционном рецепте «Паркер Хаус» также использовали ромовый сироп, миндаль и глазури разных цветов. Современные домашние версии часто проще: два коржа, ванильный крем и тонкий слой шоколада сверху. Именно такой вариант чаще всего имеют в виду, когда сегодня говорят о бостонском кремовом пироге.

Как бостонский пирог стал официальным десертом Массачусетса

Бостонский кремовый пирог — не просто популярная выпечка. 12 декабря 1996 года его официально признали десертом штата Массачусетс. Это решение закрепило особую связь блюда с Бостоном и сделало его частью местного кулинарного наследия. Интересно, что у пирога были конкуренты. Среди претендентов на почетное звание были шоколадное печенье Toll House, фиговое печенье Fig Newton и индейский пудинг — традиционное блюдо Новой Англии. В результате был выбран именно бостонский десерт, история которого связана с одним из самых известных отелей города. Важную роль в продвижении этой идеи сыграли местные школьники, присоединившиеся к общественной инициативе в поддержку соответствующего решения.

Официальный статус помог закрепить десерт как одну из кулинарных визитных карточек штата. Его можно найти в меню кафе, ресторанов и кондитерских, а туристы часто выбирают его в качестве сладкого сувенира из Бостона. В то же время пирог давно вышел за пределы Массачусетса: благодаря домашним рецептам и готовым смесям его готовят в разных штатах США.

Как отмечают праздник

В День бостонского кремового пирога нет единого обязательного сценария. Это скорее повод вспомнить историю десерта и насладиться им. Кондитерские могут включать его в специальное меню, предлагать отдельные порции или готовить необычные вариации знакомого рецепта. Некоторые заведения посвящают празднику дегустации или небольшие кулинарные мероприятия.

В Бостоне особое внимание привлекает отель Omni Parker House, который связывает свою историю с созданием этого десерта. В предыдущие годы там проводились праздничные мероприятия с угощениями, демонстрациями приготовления и рассказами об истории пирога. Это не означает, что каждый год проходит одинаковая программа, но отель остается важным местом для тех, кто хочет познакомиться с оригинальной версией.

Для домашнего празднования подойдет обычная кухня. Можно испечь десерт по классическому рецепту, приготовить более быструю версию или попробовать порционные пирожные с той же начинкой. Некоторые добавляют в крем немного кофе, украшают верх шоколадными узорами или посыпают бока миндалем. Такие изменения не являются обязательными, но позволяют адаптировать десерт под собственные предпочтения. Ещё один способ присоединиться к празднику — поделиться пирогом с семьёй или друзьями. Его удобно нарезать на порции, а сочетание бисквита, крема и шоколада обычно не требует дополнительных украшений. Важно лишь дать начинке остыть и хранить готовый десерт в холодильнике, ведь заварной крем содержит молочные продукты и яйца.

Интересные факты о бостонском кремовом пироге

У него есть официальный статус. Это десерт штата Массачусетс с 1996 года. Его выбрали среди нескольких известных блюд и сладостей, которые претендовали на это звание.

Название не соответствует привычному виду. Несмотря на слово «пирог», десерт состоит из коржей и кремовой начинки, поэтому его часто сравнивают с тортом. Вероятное объяснение названия связывают с тем, что в XIX веке для выпечки могли использовать формы для пирогов.

Изначально он был сложнее, чем современные версии. Исторический рецепт Parker House предусматривал ромовый сироп, миндаль и сочетание шоколадной и светлой глазури. Многие современные рецепты упрощают украшение и оставляют только шоколадный верхний слой.

В 1958 году десерт появился в коробке. Смесь Betty Crocker сделала приготовление бостонского кремового пирога более доступным для людей, которые не хотели отдельно выпекать коржи и готовить начинку с нуля. Такая версия стала частью домашней кулинарной культуры США.

Он связан с известными историческими личностями. Согласно истории отеля Parker House, будущий вьетнамский лидер Хо Ши Мин в начале XX века работал в его кондитерской. Этот факт стал частью истории заведения, хотя сам по себе не означает, что он создал или изменил рецепт пирога.

Два рецепта бостонского кремового пирога

Оба рецепта сочетают три основных компонента: нежный бисквит, ванильный крем и шоколадную глазурь. Первый вариант ближе к классическому домашнему приготовлению — все части готовятся с нуля. Второй проще и подойдет тем, кто хочет приготовить десерт без сложных кондитерских приемов.

Рецепт № 1. Классический бостонский кремовый пирог

Время приготовления: примерно 1,5 часа активной работы плюс охлаждение. Количество: 8–10 порций.

Ингредиенты

Для бисквита:

4 яйца;

150 г сахара;

120 г пшеничной муки;

30 г кукурузного крахмала;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. ванильного сахара или ванильного экстракта;

щепотка соли;

40 г сливочного масла;

50 мл молока.

Для ванильного крема:

500 мл молока;

4 яичных желтка;

100 г сахара;

40 г кукурузного крахмала;

30 г сливочного масла;

1 ч. л. ванильного экстракта или ванильного сахара.

Для шоколадной глазури:

120 г тёмного или полусладкого шоколада;

120 мл сливок жирностью 30–35%;

15 г сливочного масла — по желанию, для блеска.

Приготовление

Шаг 1. Выпекаем бисквит. Разогрейте духовку до 175 °C. Форму диаметром примерно 20–22 см застелите пергаментом, а бока слегка смажьте маслом. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до получения светлой пышной массы. На это может уйти 5–7 минут с помощью миксера. Отдельно смешайте муку, крахмал и разрыхлитель, а затем постепенно введите сухие ингредиенты в яичную смесь. Делайте это осторожно, чтобы тесто не потеряло воздушность.

Шаг 2. Добавляем молоко и масло. Молоко подогрейте вместе со сливочным маслом, но не доводите до кипения. Добавьте ваниль. Влейте немного теста в тёплую молочную смесь, перемешайте, а затем верните её в основную миску. Осторожно перемешайте до однородности. Перелейте тесто в форму и выпекайте примерно 25–35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из середины бисквита без сырого теста. Дайте коржу немного остыть в форме, а затем полностью остудите на решетке.

Шаг 3. Готовим заварной крем. В миске разотрите желтки с сахаром и крахмалом. В кастрюле нагрейте молоко почти до кипения. Тонкой струйкой влейте часть горячего молока в желтковую смесь, постоянно помешивая. Это поможет постепенно нагреть яйца и не дать им свернуться. Перелейте смесь обратно в кастрюлю с оставшимся молоком. Варите на среднем огне, постоянно помешивая венчиком, пока крем не загустеет и не начнёт медленно булькать. Подержите его на слабом кипении ещё около минуты, если этого требуют рецепт и консистенция, затем снимите с огня и добавьте сливочное масло и ваниль.

Шаг 4. Охлаждаем начинку. Переложите крем в чистую миску. Накройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема: это поможет избежать образования плотной пленки сверху. Сначала дайте крему немного остыть, а затем поставьте его в холодильник. Для сборки пирога начинка должна быть полностью холодной и густой.

Шаг 5. Разрезаем бисквит. Полностью охлажденный корж разрежьте длинным ножом горизонтально на два примерно одинаковых слоя. Нижнюю часть положите на тарелку или подставку для торта. Равномерно распределите по ней ванильный крем, оставляя небольшой отступ от краев, чтобы начинка не выдавливалась при сборке. Накройте вторым коржом и слегка прижмите. Если крем слишком мягкий, поставьте собранный торт в холодильник на 20–30 минут перед украшением.

Шаг 6. Готовим шоколадную глазурь. Разбейте шоколад на небольшие кусочки и положите в миску. Сливки нагрейте почти до кипения и залейте ими шоколад. Оставьте на минуту, а затем перемешайте до получения гладкой массы. По желанию добавьте сливочное масло. Дайте глазури немного остыть, чтобы она стала гуще, но оставалась текучей.

Шаг 7. Завершаем десерт. Вылейте глазурь на середину верхнего коржа и распределите лопаткой, позволяя ей немного стекать к краям. Не обязательно покрывать шоколадом бока — во многих современных вариантах глазурь наносят именно сверху. Поставьте пирог в холодильник как минимум на 1–2 часа, чтобы крем стабилизировался, а глазурь застыла. Нарезайте острым ножом, который при необходимости можно протирать теплой водой между кусочками.

Советы для удачного результата

Не разрезайте бисквит теплым — он может крошиться.

Постоянно помешивайте крем во время нагрева, особенно у дна кастрюли.

Если глазурь слишком густая, добавьте немного теплых сливок. Если жидкая — дайте ей остыть ещё несколько минут.

Готовый пирог храните в холодильнике и желательно съешьте в течение 2–3 дней.

Этот вариант требует немного времени, но позволяет ощутить все особенности десерта: мягкий бисквит, густую ванильную начинку и насыщенный шоколадный верх. Подобный принцип используется во многих классических рецептах бостонского кремового пирога.

Рецепт № 2. Упрощённый бостонский кремовый пирог

Время приготовления: примерно 45–60 минут активной работы плюс охлаждение. Количество: 8 порций.

Этот рецепт подойдет тем, кто нечасто печет торты или хочет потратить меньше времени на приготовление. Для него можно взять готовую смесь для ванильного бисквита, но заварной крем и шоколадную глазурь лучше приготовить самостоятельно. Если готовой смеси нет, воспользуйтесь простым бисквитом из приведенных ниже ингредиентов.

Ингредиенты

Для бисквита:

3 яйца;

120 г сахара;

120 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. ванильного сахара;

2 ст. л. молока.

Для быстрого крема:

400 мл молока;

1 пакет смеси для ванильного пудинга, рассчитанной на 400–500 мл молока;

сахар — в количестве, указанном на упаковке;

20 г сливочного масла — по желанию.

Для глазури:

100 г шоколада;

100 мл сливок жирностью 30–35%.

Приготовление

Шаг 1. Замешиваем тесто. Разогрейте духовку до 175 °C. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пышной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. Влейте молоко и ещё раз перемешайте, чтобы тесто стало однородным. Не взбивайте его слишком долго после добавления муки, иначе бисквит может получиться плотным.

Шаг 2. Выпекаем корж. Перелейте тесто в смазанную форму диаметром 20–22 см, застеленную пергаментом. Выпекайте примерно 20–30 минут, в зависимости от духовки и высоты коржа. Проверьте готовность шпажкой. Дайте бисквиту остыть, выньте из формы и дождитесь полного остывания. Затем разрежьте его горизонтально на два слоя.

Шаг 3. Готовим быстрый крем. Отлейте небольшую часть холодного молока и размешайте в ней порошок для пудинга и сахар, если он требуется по инструкции. Остальное молоко нагрейте в кастрюле. Влейте разведенную смесь и варите, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Следуйте инструкции на упаковке, ведь разные смеси могут требовать разного времени приготовления. По желанию добавьте сливочное масло. Накройте поверхность пленкой и полностью остудите начинку.

Шаг 4. Собираем пирог. Положите нижнюю половину бисквита на тарелку. Распределите по ней холодный пудинг, не доходя примерно на 1 см до края. Накройте вторым коржом и слегка прижмите. Если начинка ещё мягкая, охладите пирог перед нанесением глазури, чтобы верхний слой не сдвинулся.

Шаг 5. Готовим шоколадную глазурь. Поломайте шоколад в миску. Нагрейте сливки почти до кипения, залейте ими шоколад и оставьте на минуту. Затем перемешайте до однородности. Если остались кусочки, ненадолго подогрейте смесь на водяной бане, не допуская попадания воды в шоколад. Слегка охладите глазурь и распределите её по верху пирога.

Шаг 6. Охлаждаем и подаем. Поставьте десерт в холодильник как минимум на час. За это время начинка станет плотнее, а глазурь застынет. Перед подачей нарежьте пирог на порционные кусочки. По желанию можно украсить его тонкой шоколадной стружкой или несколькими ягодами, но классический вариант не требует дополнительного украшения.

Чем этот рецепт отличается от классического?

В упрощённой версии вместо заварного крема с яичными желтками используют смесь для пудинга. Она позволяет быстрее приготовить начинку, но вкус и текстура могут быть несколько иными. Сам бисквит также проще, поэтому результат будет зависеть от того, насколько хорошо взбиты яйца и как испечен корж. Это удобный вариант для домашнего чаепития, когда хочется десерта с характерным сочетанием ванили и шоколада без сложной кондитерской работы.

Какой рецепт выбрать

Если хочется приготовить десерт, максимально близкий к классическому варианту, выбирайте первый рецепт с заварным кремом на желтках. Он требует больше внимания, но имеет более насыщенную начинку и нежную текстуру. Второй рецепт подойдет для более быстрого приготовления или в качестве первой попытки, если у вас ещё нет опыта работы с заварным кремом. Независимо от выбора, есть два важных правила: бисквит и начинка должны полностью остыть перед сборкой, а готовый десерт нужно хранить в холодильнике. Именно так крем останется густым, а пирог будет удобно нарезать.

Национальный день бостонского кремового пирога — это повод вспомнить историю известного американского десерта и попробовать приготовить его своими руками. Его рецепт менялся на протяжении десятилетий, но основное сочетание осталось неизменным: мягкие коржи, ванильный крем и шоколадная глазурь. И хотя по названию это пирог, на столе он выглядит как настоящий торт — сладкий символ Бостона.

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