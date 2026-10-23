Праздник 23 октября 2026 года — День памяти Рамы V: история реформатора Таиланда

Ежегодно 23 октября в Таиланде отмечают День памяти короля Чулалонгкорна, известного также как Рама V. Он скончался в этот день в 1910 году и оставил после себя масштабные изменения: при его правлении в стране постепенно отменили рабство, реформировали государственное управление, развивали образование и транспорт. В его честь в Таиланде проводят официальные церемонии, возлагают цветы к памятникам и вспоминают его вклад в развитие страны.

День памяти короля Чулалонгкорна, или Рамы V, ежегодно отмечается 23 октября. Именно в этот день 1910 года монарх скончался в Бангкоке в возрасте 57 лет. В Таиланде его помнят как правителя, при котором страна пережила масштабные изменения и начала превращаться в современное государство. Его имя связывают с реформами в сфере образования, государственного управления, судебной системы и транспорта, а также с постепенной отменой рабства.

Праздник известен на английском языке как Chulalongkorn Day, а на тайском — Wan Piyamaharaj. Последнее название можно перевести как «День великого любимого короля». Оно отражает особое место монарха в исторической памяти страны. Для многих тайцев это повод вспомнить не только самого правителя, но и перемены, которые повлияли на жизнь нескольких поколений.

23 октября является государственным выходным днем в Таиланде. В этот день государственные учреждения обычно не работают, а в городах проводятся памятные церемонии. Центральное место в торжествах занимает чествование короля у его памятников. Подобные мероприятия организуют не только в столице, но и в других регионах страны, а также в тайских дипломатических представительствах за рубежом.

Кем был король Чулалонгкорн

Чулалонгкорн родился 20 сентября 1853 года в Бангкоке. Он был сыном короля Монгкута, известного как Рама IV, и принадлежал к династии Чакри, которая правит Таиландом по сей день. В 1868 году, после смерти отца, Чулалонгкорн вступил на престол. Тогда ему было всего 15 лет, поэтому сначала государственными делами занимался регент. Полноценную коронацию молодого монарха провели в 1873 году.

В то время страна называлась Сиам. Она находилась в сложном положении: европейские государства активно захватывали территории в Азии и расширяли своё влияние в регионе. Великобритания контролировала значительные территории на западе и юге, а Франция укрепляла свои позиции в Индокитае. Сиам рисковал потерять независимость, как это произошло со многими соседними странами. Чулалонгкорн понимал, что для сохранения государства необходимы перемены. Он стремился сделать управление более эффективным, обновить законы, развивать образование и инфраструктуру. В то же время монарх пытался вести переговоры с европейскими державами и не допустить полного подчинения страны иностранным силам.

Король правил до своей смерти в 1910 году — в общей сложности 42 года. Это был один из самых длительных периодов правления в истории Таиланда. За это время изменились государственные учреждения, система налогообложения, армия, школы и транспортное сообщение. Именно масштаб реформ и стремление сохранить независимость сделали Раму V одной из самых известных фигур тайской истории.

Как король постепенно отменил рабство

Одной из важнейших реформ Чулалонгкорна стала постепенная отмена рабства. В начале его правления в Сиаме существовали различные формы зависимости. Люди могли попадать в рабство из-за долгов или других обстоятельств, а их статус иногда передавался следующим поколениям. Это ограничивало свободу человека и возможность самостоятельно определять своё будущее.

Король понимал, что такую систему нужно менять, но резкая отмена могла вызвать сопротивление со стороны влиятельных групп, которые зависели от труда рабов. Поэтому реформы проводились постепенно. Важным шагом стал закон 1874 года, который предусматривал изменения в положении детей, рожденных в рабстве, и постепенное уменьшение их зависимости. В последующие годы власти продолжали ограничивать эту систему.

Решающим этапом стал закон об отмене рабства, принятый в 1905 году. Он значительно ускорил освобождение людей, остававшихся в зависимом положении. Таким образом, реформа длилась десятилетиями, а не произошла за один день. Это позволило постепенно изменить общественные отношения и перейти к более свободной системе труда. Отмена рабства стала одной из причин, по которым Чулалонгкорна так высоко почитают в стране. В то же время его правление не стало периодом мгновенного преобразования общества в равноправное: социальные различия и другие формы зависимости не исчезли сразу. Однако изменения в законодательстве стали важным шагом к новому устройству государства.

Какие еще изменения произошли при его правлении

Реформы Чулалонгкорна коснулись не только положения людей, находившихся в рабстве. Король реорганизовал государственное управление, чтобы различные учреждения имели более четкие полномочия и отвечали за конкретные сферы жизни. В 1892 году была создана система министерств, занимавшихся вопросами обороны, образования, финансов, правосудия, иностранных дел и другими направлениями. Это помогло сформировать более централизованную государственную администрацию. Изменения происходили и в провинциях. Ранее отдельные регионы обладали значительной автономией и могли управляться по собственным правилам. Новая система укрепила связь между центральной властью и местными администрациями. Так постепенно формировалась более современная модель государственного управления.

Важным направлением стало образование. При Раме V начали расширять возможности обучения, создавали школы и готовили служащих, которые могли работать в новых государственных учреждениях. Образование должно было помочь стране развиваться и уменьшить зависимость от иностранных специалистов. В то же время доступ к образованию расширялся постепенно, и в начале реформ он был далеко не одинаковым для всех слоев населения.

Король также поддерживал развитие железных дорог, почтовой связи, телеграфа, дорог и других элементов инфраструктуры. Новые транспортные маршруты облегчали передвижение людей и перевозку товаров, а связь помогала быстрее передавать информацию между разными частями страны. Эти изменения имели значение не только для экономики, но и для управления обширной территорией.

Реформы коснулись армии, финансовой системы и судебной системы. Государство постепенно переходило к более современным правилам работы учреждений, а законы и административные процедуры менялись под влиянием международных контактов. Часть реформ проводилась по примеру европейских стран, но власти пытались адаптировать их к местным условиям.

Как Сиаму удалось сохранить независимость

При правлении Чулалонгкорна соседние территории оказывались под контролем европейских империй. Великобритания расширяла владения в Бирме и на Малайском полуострове, а Франция устанавливала контроль над территориями Индокитая. Сиам оказался между двумя сильными колониальными державами, каждая из которых стремилась усилить своё влияние. Король использовал дипломатию, переговоры и государственные реформы, чтобы снизить риск полной потери независимости. Он посещал европейские страны и пытался наладить отношения с их правителями. Поездки в Европу в 1897 и 1907 годах помогли укрепить международные контакты и продемонстрировать, что Сиам стремится быть равноправным участником международных отношений.

Однако сохранение независимости имело свою цену. Сиам был вынужден уступить часть территорий и прав на отдельные земли в результате соглашений с Францией и Великобританией. В частности, договоренности с Францией привели к потере контроля над частями территорий в регионе Лаоса и Камбоджи, а в 1909 году страна уступила Великобритании права на четыре малайских государства.

Несмотря на эти уступки, Сиам не превратился в европейскую колонию. Реформы и дипломатическая политика Чулалонгкорна помогли сохранить государственность в период, когда многие страны региона теряли независимость. Поэтому его правление часто упоминают как важный этап в сохранении независимости Таиланда. В то же время историки отмечают, что этот результат был связан не только с действиями одного монарха, но и со сложной международной ситуацией и решениями различных государств.

Как в Таиланде отмечают День памяти короля

Главная традиция 23 октября — возложение венков и цветов к памятникам Рамы V. Самые известные церемонии проходят в Бангкоке, в частности у памятника королю на Королевской площади перед дворцовым комплексом Дусит. К торжествам присоединяются представители правительства, военные, государственные служащие, образовательные учреждения и общественные организации. Они чтят память монарха и вспоминают его вклад в развитие страны.

Во время официальных церемоний участники склоняют головы перед портретом короля, возлагают венки и цветы, произносят памятные речи. На некоторых мероприятиях объявляется минута молчания. Подобные церемонии проводятся и за пределами Таиланда — в посольствах и консульствах страны. Это позволяет тайским дипломатам и представителям общин за рубежом присоединиться к чествованию исторической личности.

Отдельной частью дня могут быть религиозные мероприятия. В буддийской традиции важное место занимает подношение пищи и других пожертвований монахам. Такие церемонии проводятся как знак уважения и памяти, а также как способ совершить доброе дело в честь умершего. Программа зависит от конкретного учреждения или общины, поэтому не все мероприятия проходят одинаково.

Для многих людей это также повод посетить памятные места, рассказать детям об истории страны и узнать больше о реформах короля. День не носит характера шумного уличного фестиваля: его основной смысл — почтение, благодарность и спокойное почтение памяти. В городах может изменяться режим работы государственных учреждений, а часть банковских отделений и предприятий закрывается. В то же время работа туристических объектов и отдельных коммерческих заведений зависит от их графика.

Интересные факты о короле Раме V

Он вступил на престол в 15 лет. Чулалонгкорн стал королём в 1868 году после смерти отца. Из-за его юного возраста сначала государственными делами руководил регент, а сам будущий реформатор постепенно приобретал опыт в вопросах управления. Позже он возглавил масштабные преобразования, которые повлияли на государственное устройство и повседневную жизнь страны.

Его правление длилось 42 года. Чулалонгкорн правил Сиамом с 1868 по 1910 год. За это время страна претерпела значительные изменения в администрации, образовании, транспорте и правовой системе. Длительное правление дало ему возможность постепенно проводить реформы, хотя не все они проходили без сопротивления.

Он дважды посещал Европу. Поездки 1897 и 1907 годов имели дипломатическое значение. Король встречался с европейскими правителями и знакомился с работой государственных учреждений и инфраструктурой других стран. Такие контакты помогали ему лучше понимать международную политику и использовать зарубежный опыт в реформах Сиама.

Его помнят как реформатора, но не все изменения происходили мгновенно. Например, отмена рабства происходила постепенно и завершилась важным законодательным шагом в 1905 году. Развитие школьного образования, железных дорог и государственных учреждений также продолжалось годами. Это показывает, что модернизация страны была длительным процессом, а не результатом одного решения.

Его памятник стал одним из главных мест почитания. В Бангкоке на Королевской площади установлена конная статуя Чулалонгкорна. Именно возле неё регулярно проводятся официальные церемонии, приуроченные к Дню памяти. Люди приносят венки и цветы, а представители государства вспоминают его роль в истории Таиланда.

Почему память о Раме V остается важной

День памяти короля Чулалонгкорна — это повод вспомнить период, когда Сиам пытался приспособиться к быстрым изменениям в мире и в то же время сохранить свою независимость. Реформы Рамы V повлияли на государственное управление, образование, транспорт, правовую систему и положение людей, ранее находившихся в рабстве. Они не решили всех проблем общества, но стали важной частью модернизации страны.

Для тайцев эта дата также связана с уважением к монархии и историческому наследию. Ежегодные церемонии помогают сохранять память о правителе и передавать истории о его реформах следующим поколениям. В школах, музеях и других образовательных учреждениях можно узнать, как менялся Таиланд во второй половине XIX — в начале XX века.

Итак, 23 октября в Таиланде — это День памяти короля Рамы V, скончавшегося в 1910 году. Его помнят за масштабные реформы, постепенную отмену рабства и усилия по сохранению независимости Сиама в период колониального давления. Именно поэтому каждый год к памятникам короля приносят цветы и венки, а официальные церемонии напоминают об одной из ключевых фигур в истории страны.

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