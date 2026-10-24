Праздник 24 октября 2026 года — День Good & Plenty: история американских сладостей

Ежегодно 24 октября в США отмечают Good & Plenty Day — неофициальный праздник, посвящённый одноимённым конфетам со вкусом лакрицы. Их начали производить еще в 1893 году в Филадельфии, а узнать эти конфеты можно по розовой и белой оболочке. Это прекрасный повод вспомнить историю одного из старейших американских брендов конфет и просто побаловать себя чем-нибудь сладким.

Good & Plenty Day, который иногда переводят как «Праздник добра и изобилия», ежегодно отмечается 24 октября. Это не государственный праздник США, а неофициальная дата из американского календаря тематических дней. Она посвящена конфетам Good & Plenty — небольшим сладостям с лакричным вкусом, которые имеют розовую и белую сахарную оболочку. В отличие от Дня благодарения или Дня независимости США, эта дата не связана с историческим событием государственного масштаба. Её отмечают прежде всего любители сладостей и те, кому интересны необычные американские традиции.

Название Good & Plenty дословно переводится как «хорошо и в изобилии» или «добро и достаток». Однако праздник получил такое название не из-за общей традиции делиться добром или праздновать изобилие, а благодаря конкретному бренду конфет. Поэтому его главная тема — история сладостей, их популярность и воспоминания, которые они вызывают у покупателей. Отдельных официальных церемоний или общенациональных мероприятий в этот день нет. Чаще всего о нём упоминают сайты, которые собирают информацию о необычных праздниках и датах, посвящённых еде.

Как появились конфеты Good & Plenty

История этих сладостей началась в 1893 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Их начала производить компания Quaker City Chocolate & Confectionery Company. Good & Plenty стали одними из старейших американских конфет, сохранивших своё название и узнаваемый вид на протяжении многих десятилетий. В то время на рынке появлялось немало новых сладостей, но далеко не все бренды смогли пережить смену вкусов и поколений. Good & Plenty удалось остаться узнаваемыми даже спустя более века после появления.

Изначально конфеты выпускали в виде небольших кусочков лакрицы, покрытых твёрдой сахарной оболочкой. Лакрица — это растение, корень которого обладает характерным сладковатым вкусом и используется для изготовления пищевых продуктов. Именно этот вкус отличает Good & Plenty от многих привычных фруктовых или шоколадных конфет. Розовая и белая оболочка стала важной частью их внешнего вида. Благодаря простой форме и неизменному оформлению эти сладости легко узнать даже сегодня.

В 1996 году бренд Good & Plenty перешел к компании The Hershey Company после приобретения ею компании Leaf, Inc. Вместе с ним Hershey получила и другие известные марки сладостей. Так конфеты, появившиеся ещё в конце XIX века, стали частью портфеля одного из крупнейших американских производителей кондитерских изделий. Сегодня Good & Plenty продолжают выпускать, а их история остаётся примером того, как старый продукт может сохранять свою узнаваемость на протяжении поколений.

Почему конфеты стали популярными

Одной из причин популярности Good & Plenty стала их необычная рецептура. В отличие от многих сладостей с фруктовым, карамельным или шоколадным вкусом, эти конфеты изготавливаются с использованием лакрицы. Её характерный аромат нравится не всем, но именно он помог продукту выделиться среди конкурентов. Твёрдая сахарная оболочка придаёт сладость, а небольшой размер делает конфеты удобными для перекуса. Сочетание вкуса, формы и цветов стало узнаваемой чертой бренда.

Важную роль в популяризации Good & Plenty сыграла реклама. В 1950-х годах в рекламных роликах появился персонаж по имени Чу-Чу Чарли — машинист поезда, который якобы приводил свой локомотив в движение с помощью этих конфет. Реклама сопровождалась весёлой песенкой, которая помогала зрителям запомнить название продукта. Для американской аудитории того времени такой образ стал частью популярной культуры. Рекламный персонаж помог сделать Good & Plenty узнаваемыми далеко за пределами обычной упаковки в магазине.

Как отмечают Good & Plenty Day

У этого дня нет строгих правил или обязательных ритуалов. Самый простой способ присоединиться к празднику — попробовать Good & Plenty, если эти конфеты доступны в продаже. Некоторые используют эту дату как повод познакомиться с необычными сладостями, у которых долгая история. Другие вспоминают старую рекламу или рассказывают детям, какие лакомства были популярны в их детстве. Для тематических страниц и блогов это также возможность поделиться фактами об американских сладостях.

Поскольку это неофициальный праздник, в США нет единого национального мероприятия, которое проводится ежегодно 24 октября. Магазины не обязаны делать скидки, а школы или государственные учреждения не проводят специальных мероприятий в этот день. Празднование в основном остаётся личным делом любителей сладкого. В то же время тематические календари помогают напоминать о таких необычных днях и привлекать внимание к истории привычных продуктов.

Интересные факты о Good & Plenty

Этим конфетам более 130 лет. Их начали производить в 1893 году, ещё до появления многих известных сегодня шоколадных брендов. Это делает Good & Plenty одним из старейших брендов конфет в США, сохранившихся до наших дней.

Их вкус связан с лакрицей. Основу конфет составляют небольшие кусочки лакрицы, покрытые сахарной оболочкой. Экстракт лакричного корня придает им характерный аромат, который отличается от вкуса большинства фруктовых конфет. Именно поэтому у Good & Plenty есть как поклонники, так и люди, которым этот вкус не по душе.

Розовый и белый цвета стали частью имиджа бренда. Конфеты имеют небольшую удлиненную форму и твёрдую цветную оболочку. Их продают в фирменных упаковках, благодаря которым сладости легко узнать на полках. Внешний вид продукта оставался узнаваемым на протяжении многих лет.

Реклама с Чу-Чу Чарли запомнилась нескольким поколениям американцев. В 1950-х годах персонаж-машинист появлялся в рекламных роликах, где конфеты изображались как своеобразное топливо для поезда. Веселая песенка помогала закрепить название Good & Plenty в памяти зрителей. Эта кампания стала одним из самых известных эпизодов в истории рекламы бренда.

Good & Plenty — это не название общего праздника доброты. Английские слова в названии можно перевести как «добро» и «изобилие», но 24 октября посвящено именно конфетам. Эта дата относится к неофициальным тематическим праздникам, которые отмечают в США. Она не имеет статуса федерального выходного дня.

Почему такие праздники остаются популярными

В США есть много неофициальных дат, посвященных еде, напиткам и обычным бытовым вещам. Часть из них помогает рекламировать определенные продукты, другие возникли как легкие тематические поводы для развлечений. Такие праздники не имеют того же статуса, что и государственные или религиозные даты, но регулярно появляются в календарях и СМИ. Они позволяют посмотреть на привычные вещи под другим углом и узнать об их истории. Good & Plenty Day — один из таких примеров, когда обычные конфеты получили свой собственный день в календаре.

24 октября Good & Plenty Day напоминает о долгой истории американских сладостей, сохранивших свой узнаваемый вид и вкус с XIX века. Для кого-то это повод попробовать необычные конфеты, а для кого-то — узнать больше об истории кондитерского дела и рекламы. И хотя это небольшой неофициальный праздник, он показывает, как даже обычный продукт может стать частью культурных воспоминаний нескольких поколений.

Читай нас в