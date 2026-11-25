25 ноября Босния и Герцеговина отмечает День государственности (Dan državnosti Bosne i Hercegovine) — праздник, посвящённый восстановлению государственности страны во время Второй мировой войны. Именно в этот день в 1943 году представители разных народов собрались на историческое заседание в городе Мрконич-Град и провозгласили Боснию и Герцеговину отдельной и равноправной частью будущей Югославии. В 2026 году праздник приходится на среду, 25 ноября. Рассказываем, как появилась эта дата, почему она имеет особое значение для страны и как её отмечают сегодня.

День государственности Боснии и Герцеговины — один из важнейших исторических праздников страны. Его отмечают ежегодно 25 ноября. Дата связана с событием 1943 года, когда во время Второй мировой войны были заложены политические основы современной боснийской государственности.

Цель праздника — напомнить об историческом решении сохранить Боснию и Герцеговину как единую политическую территорию, где разные народы имеют равные права. Речь идет прежде всего о боснийцах, сербах и хорватах, которые вместе формировали историю и общество страны. Именно принцип равноправия стал одним из главных положений исторического решения 1943 года. В то же время сегодня этот праздник имеет сложный политический контекст. Его официально отмечают в Федерации Боснии и Герцеговины, но не признают государственным выходным в Республике Сербской — другом энтитете страны. Поэтому 25 ноября остается не только днем исторической памяти, но и поводом для дискуссий об общей истории и государственном единстве.

Как появился праздник и что произошло 25 ноября 1943 года

Чтобы понять происхождение праздника, нужно вернуться к событиям Второй мировой войны. В то время территория Боснии и Герцеговины находилась под властью Независимого государства Хорватия — марионеточного государства, созданного при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. В регионе продолжались боевые действия, а население страдало от оккупации, насилия и межэтнических конфликтов.

В этих условиях развивалось югославское партизанское движение, выступавшее против оккупантов и их союзников. Его политическим лидером был Иосип Броз Тито. Сторонники движения стремились не только победить оккупационные силы, но и определить, каким будет государственный строй Югославии после окончания войны. Важное место в этих планах занимала Босния и Герцеговина. Из-за её многонационального состава вопрос о будущем региона был особенно сложным. Существовали разные политические взгляды на то, должна ли эта территория оставаться отдельной единицей или её нужно разделить между соседними республиками.

Решающим стал день 25 ноября 1943 года. В городе Мрконич-Град состоялось первое заседание Государственного антифашистского совета народного освобождения Боснии и Герцеговины — ЗАВНОБиГ (ZAVNOBiH). Эта организация стала представительным политическим органом, призванным определять будущее страны. На заседание прибыли представители различных регионов и народов. Они обсуждали будущее государственное устройство и место Боснии и Герцеговины в послевоенной Югославии. Участники приняли резолюцию, которая закрепляла принцип равноправия сербов, мусульман и хорватов и определяла Боснию и Герцеговину как единую политическую территорию.

Одно из самых известных положений резолюции отражало идею о том, что Босния и Герцеговина не может быть исключительно сербской, хорватской или мусульманской. Она должна была стать общей страной всех этих народов. Это решение стало важным шагом к восстановлению её государственности и сохранению исторических границ. Во время первого заседания также были сформированы руководящие органы совета. Его возглавил врач и политический деятель Воислав Кецманович. В целом в работе совета принимали участие представители различных политических и национальных кругов.

Почему 25 ноября имеет такое большое значение

Историческое значение этой даты связано прежде всего с восстановлением боснийской государственности. До этого средневековое Боснийское государство утратило независимость в 1463 году после завоевания османами. С тех пор территория находилась под властью различных государств и империй. Решение ЗАВНОБиГ 1943 года стало символическим возвращением Боснии и Герцеговины к статусу отдельной политической единицы. Она получила право на собственные органы власти и равноправное представительство в будущей федеративной Югославии. Это было важно для сохранения её территориальной целостности.

Уже 29 ноября 1943 года на втором заседании Антифашистского совета народного освобождения Югославии в городе Яйце был утвержден принцип федеративного устройства будущего государства. Югославия должна была состоять из шести равноправных федеральных единиц, среди которых была и Босния и Герцеговина.

В последующие годы её государственные институты постепенно развивались. Во время второго заседания АНПНЮ в июне 1944 года в городе Сански-Мост совет получил статус высшего законодательного и исполнительного представительного органа Боснии и Герцеговины. Тогда же была принята декларация о правах граждан, закреплявшая равенство, свободы и совместную ответственность за будущее страны.

Третье заседание состоялось 26 апреля 1945 года в Сараеве после освобождения города от оккупации. Оно завершило формирование основ государственного устройства республики. Именно эти решения стали важной частью исторической основы, на которой Босния и Герцеговина впоследствии восстановила независимость. В 1992 году страна провозгласила независимость от Югославии. А принципы, заложенные во время заседаний ЗАВНОБиГ, стали важной частью её исторического и политического наследия. Поэтому 25 ноября воспринимают не просто как дату одного исторического заседания, а как символ стремления к самостоятельности и сохранению единого государства.

Когда День государственности стал официальным праздником

25 ноября начали отмечать как День государственности ещё во времена Социалистической Республики Босния и Герцеговина, входившей в состав Югославии. В 1969 году эту дату официально закрепили как государственный праздник. Тогда её отмечали на всей территории республики.

После провозглашения независимости страны в 1992 году традиция сохранилась. 30 марта 1995 года власти Республики Босния и Герцеговина приняли закон, официально провозгласивший 25 ноября Днём государственности. Документ предусматривал, что это национальный праздник, во время которого государственные учреждения и предприятия не работают, за исключением тех, чья деятельность необходима. Однако после окончания войны и подписания Дейтонского мирного соглашения в 1995 году страна приобрела сложную административно-политическую структуру. Она состоит из двух основных энтитетов — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Отдельный статус имеет также округ Брчко.

В результате празднование 25 ноября стало неодинаковым в разных частях страны. В Федерации Боснии и Герцеговины этот день является официальным праздником и выходным. В Республике Сербской его не отмечают как День государственности. Там главной датой, связанной с современным государственным устройством, считают 21 ноября — годовщину подписания Дейтонского соглашения.

Стоит отметить, что в Боснии и Герцеговине до сих пор нет единого общегосударственного закона о праздниках, который одинаково действовал бы на всей территории страны. Именно поэтому 25 ноября не является общим выходным для всех граждан. В то же время Конституционный суд Боснии и Герцеговины в 2017 году отклонил требование депутатов Республики Сербской признать закон о Дне государственности неконституционным. Суд не нашел оснований для отмены соответствующих положений.

Как отмечают День государственности Боснии и Герцеговины

Основные торжества 25 ноября проходят в Сараеве и других городах Федерации Боснии и Герцеговины. Этот день имеет прежде всего историческое и гражданское значение. Поэтому празднования обычно сосредоточены на официальных церемониях, почтении памяти и культурных мероприятиях.

Одной из главных традиций является возложение цветов к мемориалам и памятникам. К церемониям присоединяются представители власти, политики, общественные организации, ветераны и местные жители. Они чтят память людей, которые боролись против фашизма во время Второй мировой войны, а также тех, кто погиб в последующих вооруженных конфликтах. Такие мероприятия напоминают о высокой цене свободы и важности сохранения мира.

В столице традиционно проводятся официальные приемы с участием членов Президиума Боснии и Герцеговины и других государственных представителей. Одним из известных мест проведения торжественных мероприятий является здание городской ратуши Виечница (Vijećnica) в Сараеве. Там организуют праздничные встречи и мероприятия, посвящённые истории страны. Также в городах проводят выставки, тематические лекции, культурные программы и встречи, посвящённые событиям 1943 года. Музеи и исторические учреждения напоминают посетителям о деятельности ЗАВНОБиГ, антифашистском движении и становлении боснийской государственности. В школах могут организовывать уроки истории и тематические мероприятия для учащихся.

Еще одна заметная часть празднования — использование государственной символики. На административных зданиях и в общественных местах вывешивают флаги Боснии и Герцеговины. В социальных сетях граждане публикуют поздравления, исторические фотографии и сообщения о значении этой даты. Для многих жителей праздник также становится поводом провести время с семьёй, посетить культурные мероприятия или просто отдохнуть от работы. В Федерации Боснии и Герцеговины 25 ноября является нерабочим днём, поэтому школы и большинство предприятий обычно закрыты. В то же время учреждения, обеспечивающие жизненно важные услуги, продолжают работать.

Интересные факты о Дне государственности Боснии и Герцеговины

1. Государственность была восстановлена спустя почти пять веков.

Средневековое Боснийское государство утратило независимость в 1463 году после османского завоевания. Заседание ЗАВНОБиГ в ноябре 1943 года стало важной вехой в восстановлении его политической самостоятельности. Между этими событиями прошло 480 лет.

2. Решение принимали представители разных народов.

Одной из главных идей заседания было равенство сербов, хорватов и мусульман Боснии и Герцеговины. Участники стремились создать политическое сообщество, в котором ни один из этих народов не имел бы исключительного права на страну. Этот принцип остается важной частью дискуссий о будущем государства.

3. Заседание длилось два дня.

Первая сессия ЗАВНОБиГ началась 25 ноября 1943 года в Мрконич-Граде и продолжалась до 26 ноября. В ходе неё были сформированы представительные органы и приняты важные политические решения. Именно первый день заседания впоследствии стал датой государственного праздника.

4. В Боснии и Герцеговине нет единого праздника для всей страны.

Несмотря на название праздника, 25 ноября не является выходным днём на всей территории государства. В Федерации Боснии и Герцеговины его официально отмечают, а в Республике Сербской — нет. Такая ситуация отражает политические и исторические разногласия между двумя энтитетами.

5. В 2017 году праздник стал предметом рассмотрения Конституционного суда.

Депутаты парламента Республики Сербской требовали проверить закон о Дне государственности на соответствие Конституции. Однако Конституционный суд отклонил их требование. Таким образом, законодательные положения о 25 ноября остались в силе.

6. В стране есть ещё одна важная ноябрьская дата.

21 ноября в Республике Сербской отмечают День Дейтонского соглашения. Именно в этот день в 1995 году в американском городе Дейтон завершились переговоры о мирном соглашении, положившем конец войне в Боснии и Герцеговине. Соглашение официально подписали 14 декабря того же года в Париже.

Как будут отмечать День государственности в 2026 году

В 2026 году День государственности Боснии и Герцеговины приходится на среду, 25 ноября. В Федерации Боснии и Герцеговины это будет официальный нерабочий день. Ожидается, что основные мероприятия традиционно пройдут в Сараеве, Мрконич-Граде и других городах.

Особое внимание будет уделено исторической роли ЗАВНОБиГ и его решениям, которые стали основой современной государственности. В рамках празднований обычно проводят памятные церемонии, возлагают цветы к мемориалам, организуют официальные приемы и культурные мероприятия. Государственные представители также выступают с речами, в которых вспоминают историю страны и важность сохранения её территориальной целостности.

В Республике Сербской 25 ноября останется обычным рабочим днём. Поэтому праздничные мероприятия не будут носить общего характера для всех регионов Боснии и Герцеговины. Это ещё раз подчёркивает, насколько сложной остаётся политическая ситуация вокруг общей истории страны. Для многих боснийцев эта дата — повод вспомнить о людях, которые боролись за свободу, и об идее мирного сосуществования разных народов. День государственности напоминает, что современная Босния и Герцеговина формировалась как единая страна с различными культурными, религиозными и национальными традициями.

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