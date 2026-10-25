Праздник 25 октября 2026 года — Всемирный день производителей пиццы: история блюда (нестандартные рецепты)

25 октября отмечается Всемирный день производителей пиццы, или День пиццайоло — мастеров, которые превращают тесто, соус и начинку в одно из самых известных блюд мира. Пицца зародилась в Неаполе, но давно вышла за пределы Италии: сегодня её готовят с самыми разнообразными ингредиентами, от острого корейского кимчи до сладкой груши с мёдом. В 2026 году праздник приходится на воскресенье, так что это повод не только заказать любимую пиццу, но и попробовать необычный рецепт дома.

Всемирный день производителей пиццы ежегодно отмечается 25 октября. В календарях неофициальных праздников его связывают с событием, произошедшим 25 октября 2000 года: тогда Папа Римский Иоанн Павел II благословил мастеров, специально приехавших на встречу. С тех пор эту дату вспоминают как повод поблагодарить людей, которые ежедневно готовят пиццу в ресторанах, пиццериях и небольших семейных заведениях. В то же время это не государственный праздник и не официальный международный день, утвержденный ООН. Его отмечают преимущественно в гастрономической среде, а рестораны и пиццерии могут проводить собственные акции, знакомить посетителей с работой кухни или делиться рецептами.

Название «пиццайоло» происходит от итальянского слова pizzaiuolo — так называют человека, который профессионально готовит пиццу. Это не просто повар, который выкладывает начинку на корж. Хороший пиццайоло должен понимать, как ведет себя тесто, сколько времени ему нужно для подъема, как температура влияет на корочку и когда именно пиццу следует вынимать из печи. Важны и мелочи: количество соуса, влажность начинки, сочетание сыров и то, как продукты распределены по поверхности. Именно от этих деталей зависит, будет ли основа хрустящей, а края — лёгкими и воздушными. Поэтому День пиццайоло посвящён не только самому блюду, но и мастерству людей, которые его создают.

От уличной еды в Неаполе до мировой популярности



История современной пиццы тесно связана с Неаполем. Еще до появления привычной нам пиццы люди в разных частях мира выпекали плоские лепешки и добавляли в них масло, травы и другие продукты. Но именно в Неаполе в XVII–XVIII веках сформировалась традиция готовить доступную еду из теста, помидоров и других простых ингредиентов. Такие лепешки можно было быстро приготовить и продать прямо на улице, поэтому они были удобны для городских жителей, в частности для бедных семей и рабочих. Со временем пицца стала популярной далеко за пределами города, а рецепты начали меняться в зависимости от местных продуктов и вкусов.

Изначально пицца не была тем международным блюдом, которое сегодня можно найти почти в любом крупном городе. Её популярность за пределами Италии в значительной степени выросла благодаря итальянским эмигрантам, которые открывали пекарни и рестораны в других странах. Особенно важную роль в распространении пиццы сыграли Соединённые Штаты, где появились собственные стили приготовления — в частности, тонкая нью-йоркская и толстая чикагская пицца. В разных странах в пиццу стали добавлять местные сыры, мясо, овощи, морепродукты и соусы. Так возникли десятки вариаций, которые отличаются от неаполитанского оригинала, но сохраняют основную идею блюда: основу из теста и начинку, которую можно менять по своему вкусу.

Почему мастерство пиццайоло включили в список ЮНЕСКО



В 2017 году ЮНЕСКО внесла искусство неаполитанского пиццайоло в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Важно, что речь идет не о самой пицце как блюде, а о традиции её приготовления, знаниях и навыках, которые передаются от мастера к ученику. В этом ремесле есть несколько этапов: замешивание теста, формирование шариков, растягивание основы руками, выкладывание начинки и выпекание в дровяной печи. Мастер работает не только по рецепту — он оценивает консистенцию теста, температуру печи и готовность пиццы по внешнему виду и собственному опыту.

В Неаполе приготовление пиццы — это ещё и часть местной культуры. Работа пиццайоло часто происходит на глазах у посетителей: они могут наблюдать, как мастер растягивает тесто, подбрасывает его в воздух и быстро выкладывает начинку. Знания передаются в семьях и профессиональных мастерских, где молодые повара учатся у опытных наставников. Традиция объединяет людей не только вокруг еды, но и вокруг общения, совместной работы и местной истории. Именно поэтому признание ЮНЕСКО касается не только кулинарной техники, но и социального значения этого ремесла.

Как отмечают День производителей пиццы



Единого обязательного способа празднования нет. В пиццериях могут предлагать специальные меню, скидки, дегустации или знакомить гостей с необычными сочетаниями ингредиентов. Для самих пиццайоло это также повод продемонстрировать свою работу, поделиться профессиональными секретами и напомнить, сколько времени требуется, чтобы освоить ремесло. В социальных сетях в этот день публикуют видео с приготовлением теста, работой у печи и готовыми пиццами. Но отметить праздник можно и без ресторана: приготовить домашнюю пиццу, пригласить друзей и дать каждому выбрать свою начинку. А если не хочется готовить, достаточно заказать блюдо в любимой пиццерии и поблагодарить людей, которые его приготовили.

Традиционная пицца не обязательно должна состоять только из томатного соуса, моцареллы и колбасы. В разных кухнях мира появляются сочетания, которые сначала могут показаться странными, но работают благодаря контрасту вкусов. Например, сладкие фрукты сочетают с соленым сыром, острые ферментированные овощи — с мясом, а шоколад и ягоды превращают пиццу в десерт. Именно такие эксперименты делают праздник интересным для тех, кто уже перепробовал классические варианты и хочет чего-то нового.

Три необычных рецепта пиццы, которые стоит попробовать



Если классическая «Маргарита» уже не удивляет, День пиццайоло — отличный повод выйти за рамки привычных начинок. Мы подобрали три варианта, в которых есть продукты, которые не все привыкли видеть на пицце: груша с голубым сыром, острое корейское кимчи и шоколад с ягодами. Это не традиционные неаполитанские рецепты, а интересные вариации для тех, кто любит экспериментировать на кухне.

1. Пицца с грушей, голубым сыром и мёдом

Груша на пицце может показаться странным решением, особенно если вы привыкли к колбасе, грибам и томатному соусу. Но сладкий фрукт хорошо сочетается с ярким голубым сыром, а мед смягчает его солоноватый вкус. Такой вариант действительно готовят: рецепты пиццы с грушей, горгонзолой, мёдом и орехами можно найти в кулинарных подборках.

Ингредиенты на одну пиццу:

1 готовое тесто для пиццы или порция теста;

1–2 спелые груши;

100–150 г моцареллы;

70–100 г горгонзолы или другого голубого сыра;

1–2 чайные ложки меда;

небольшая горсть грецких орехов;

немного оливкового масла;

по желанию — несколько листочков свежего тимьяна.

Как приготовить



Разогрейте духовку до 220–240 °C или ориентируйтесь на температуру, рекомендованную для вашего теста. Груши помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Основу слегка смажьте оливковым маслом, распределите моцареллу, а сверху выложите грушу и небольшие кусочки горгонзолы. Выпекайте до готовности теста и расплавления сыра — время будет зависеть от толщины основы и духовки. После выпекания полейте пиццу небольшим количеством меда и посыпьте измельченными орехами. Если любите ароматные травы, добавьте тимьян.

Какой будет вкус? Сладковатая груша, соленый сыр и мед создают необычное сочетание, а орехи добавляют хрусткости. Это вариант для тех, кто любит контрастные вкусы и не боится отойти от привычного рецепта.

2. Пицца с корейским кимчи, ветчиной и сыром

Кимчи — традиционная корейская закуска из ферментированных овощей, чаще всего пекинской капусты с острыми специями. В привычном украинском представлении этот продукт больше подходит к рису или азиатской лапше, чем к итальянской пицце. Однако сочетание кимчи, ветчины, сыра и острого соуса уже используется в современных рецептах пиццы. Например, австралийский повар Адам Лиав предлагает вариант с пепперони, кимчи и корейской пастой кочуджан.

Ингредиенты на одну пиццу:

1 основа для пиццы;

100–150 г моцареллы;

80–100 г ветчины или пепперони;

3–4 столовые ложки кимчи;

2 столовые ложки томатного соуса;

1 чайная ложка кочуджана — по желанию;

1–2 стебля зеленого лука;

немного кунжута — по желанию.

Как приготовить

Сначала слегка отожмите кимчи, чтобы удалить лишнюю жидкость: иначе основа может размокнуть. Смешайте томатный соус с небольшим количеством кочуджана, если хотите более острую пиццу. Распределите соус по тесту, добавьте моцареллу, нарезанную ветчину или пепперони, а сверху выложите кимчи. Выпекайте при температуре, рекомендованной для вашей основы, пока тесто не пропечется, а сыр не расплавится. Готовую пиццу посыпьте зеленым луком и, по желанию, кунжутом.

Какой будет вкус? Кимчи придает пицце кислинку, остроту и ярко выраженный ферментированный аромат. Мясо и сыр смягчают этот вкус, а острый соус делает начинку ещё ярче. Если вы раньше не пробовали кимчи, начните с небольшого количества — продукт довольно насыщенный и может быть острым.

3. Десертная пицца с шоколадом, клубникой и маршмеллоу

А вот вариант для тех, кто считает, что пицца обязательно должна быть соленой. Десертную пиццу готовят на обычном тесте, но вместо томатного соуса используют шоколадную или орехово-шоколадную пасту, а начинкой служат ягоды, фрукты и сладости. Сочетание шоколадно-ореховой пасты, клубники и маленьких маршмеллоу встречается в рецептах производителей кухонной техники и на кулинарных сайтах.

Ингредиенты на одну пиццу:

1 основа для пиццы;

3–4 столовые ложки шоколадно-ореховой пасты;

100–150 г клубники;

небольшая горсть маршмеллоу;

1–2 столовые ложки измельченного фундука — по желанию;

сахарная пудра для подачи — по желанию.

Как приготовить

Выпекайте основу без начинки, пока она не будет почти готова. Достаньте её из духовки и распределите шоколадно-ореховую пасту, оставив небольшие края. Добавьте маршмеллоу и верните пиццу в духовку на несколько минут, чтобы они размягчились и слегка подрумянились. Следите за процессом: маршмеллоу быстро подгорают, поэтому не оставляйте пиццу без присмотра. Клубнику лучше выложить уже после выпекания, чтобы она осталась свежей. В завершение можно добавить измельченный фундук или немного сахарной пудры.

Какой будет вкус? Это нечто среднее между пиццей и тёплым шоколадным десертом. Шоколадная паста делает начинку сладкой, клубника добавляет свежую кислинку, а маршмеллоу — мягкую, тягучую текстуру. Такой вариант подойдет для семейного вечера, встречи с друзьями или детского праздника.

Пицца — это не только рецепт, но и простор для фантазии

Всемирный день производителей пиццы напоминает, что за популярным блюдом стоит труд людей, которые умеют обращаться с тестом, чувствуют баланс вкусов и постоянно ищут новые сочетания. В то же время пицца давно стала блюдом, которое каждый может адаптировать под себя: кому-то по душе классическая «Маргарита», кто-то выбирает морепродукты, а другие с удовольствием пробуют сладкие или острые варианты.

25 октября 2026 года, в воскресенье, можно отметить этот праздник без сложных планов: заказать пиццу в любимом заведении, приготовить её дома или попробовать начинку, на которую раньше не решались. А ещё — поблагодарить пиццайоло, ведь именно их мастерство превращает обычные ингредиенты в блюдо, ради которого собираются за одним столом.

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