В четверг, 26 ноября 2026 года, американцы будут отмечать День благодарения — один из самых важных семейных праздников в США. В этот день семьи собираются за большим столом, благодарят за все хорошее, что произошло в течение года, и готовят традиционные блюда. Главной звездой праздничного ужина обычно становится запеченная индейка, которую подают с картофелем, клюквенным соусом, начинкой и тыквенным пирогом.

День благодарения, или Thanksgiving Day, в Соединенных Штатах ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября. Поэтому дата постоянно меняется, но всегда приходится на период с 22 по 28 ноября. В 2026 году праздник выпадает на 26 ноября, а в следующем году американцы будут отмечать его 25 ноября.

Это федеральный праздник, поэтому государственные учреждения, банки и многие компании в этот день не работают. Для миллионов американцев это ещё и возможность провести время с родными, особенно если члены семьи живут в разных городах или штатах. Дороги и аэропорты накануне праздника становятся очень загруженными, ведь люди отправляются домой на семейный ужин. Часто празднование не ограничивается одним днём: родственники приезжают заранее, а выходные проводят вместе.

Главная идея Дня благодарения — остановиться на мгновение среди повседневных дел и вспомнить, за что человек благодарен. Кто-то благодарит за здоровье, семью и друзей, кто-то — за работу, новые возможности или поддержку в сложный период. Для многих это прежде всего семейный праздник, который не обязательно связан с религией.

Откуда появился День благодарения

Историю современного американского Дня благодарения чаще всего связывают с событием, произошедшим осенью 1621 года в Плимутской колонии на территории современного штата Массачусетс. Английские переселенцы, которых часто называют пилигримами, пережили тяжелую первую зиму в Новом Свете. Многие люди умерли от болезней и голода, а тем, кто остался, пришлось научиться выживать в незнакомых условиях.

Важную роль в этом сыграли представители коренного народа вампаноаг. Они помогли переселенцам освоиться на новой территории, показали, как выращивать местные культуры, в частности кукурузу, а также поделились знаниями об окружающей природе. Когда осенью колонисты собрали первый удачный урожай, они устроили праздничное застолье. К ним присоединился вождь вампаноагов Оусамекин, известный также как Массасойт, с примерно 90 представителями своего народа.

Согласно историческим свидетельствам, празднование длилось три дня. Участники ели дичь, рыбу и другие доступные продукты. Вампаноаги, в частности, принесли в качестве угощения пять оленей. В то же время историки отмечают: мы не знаем точного меню того пира, а популярная картинка с индейкой, картофельным пюре и тыквенным пирогом не соответствует документально подтверждённому описанию события 1621 года.

Важно помнить и другую сторону этой истории. Для коренных народов Северной Америки события, произошедшие после прибытия европейских колонистов, стали началом потери земель, конфликтов и вытеснения с родных территорий. Поэтому часть представителей коренных народов воспринимает День благодарения не только как праздник, но и как повод вспомнить о колонизации и её последствиях. Сегодня в США всё чаще говорят об этой истории с разных точек зрения, а не только как о дружеской встрече переселенцев и местных жителей.

Как День благодарения стал общенациональным праздником

После событий 1621 года подобные дни благодарения проводились в различных американских колониях. Однако общей для всей страны даты тогда ещё не было. Праздники могли отмечаться в разные месяцы, в зависимости от урожая, религиозных традиций и решений местных властей.

В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил 26 ноября днём общенациональной благодарности. Это было одно из первых официальных празднований такого рода уже в независимом американском государстве. Однако традиция ещё не стала ежегодной: последующие президенты могли выбирать другие даты, а иногда праздник вообще не проводился на общенациональном уровне.

Важную роль в закреплении Дня благодарения сыграла писательница и редактор Сара Джозефа Гейл. На протяжении многих лет она писала статьи и обращалась к политикам с призывами установить общий ежегодный праздник. Её кампания длилась десятилетиями и в конце концов привлекла внимание президента Авраама Линкольна.

В 1863 году, во время Гражданской войны в США, Линкольн объявил о национальном Дне благодарения, который должен был отмечаться в последний четверг ноября. Президент призвал американцев вспомнить о том, за что они могут быть благодарны, несмотря на войну и раскол страны. Так праздник приобрел общенациональное значение и постепенно стал ежегодной традицией.

Но даже после этого дата не оставалась неизменной. В 1939 году президент Франклин Рузвельт перенёс День благодарения на неделю раньше, чтобы продлить период рождественских покупок и поддержать торговлю во время экономического кризиса. Решение вызвало путаницу: часть штатов поддержала новую дату, а другие продолжили праздновать по старой. В 1941 году Конгресс окончательно установил правило: День благодарения отмечается в четвертый четверг ноября. Именно эта дата действует и сегодня.

Как американцы празднуют День благодарения

Самая важная часть праздника — семейный ужин. За одним столом собираются родители, дети, бабушки и дедушки, братья, сестры, друзья и другие близкие люди. В некоторых семьях ужин готовят вместе: кто-то отвечает за индейку, кто-то — за гарниры, а кто-то приносит десерт. Часто у каждого гостя есть своё традиционное блюдо, которое он готовит каждый год.

Перед началом ужина во многих семьях принято по очереди говорить, за что каждый благодарен. Это может быть короткая речь, молитва или просто несколько слов о важных событиях года. Некоторые семьи вспоминают людей, которых не хватает за праздничным столом. Другие устраивают небольшие семейные игры, просматривают старые фотографии или вместе смотрят телевизор.

На столе обычно бывает не только индейка. К ней подают картофельное пюре, запеченный батат, кукурузу, овощи, хлебную начинку, подливу из мясного сока и клюквенный соус. На десерт часто готовят тыквенный, яблочный или пекановый пирог. У каждой семьи есть свои рецепты, поэтому меню может существенно отличаться в зависимости от штата, происхождения и вкусов хозяев.

Еще одна важная традиция — помощь тем, кто нуждается в поддержке. Накануне праздника благотворительные организации и волонтеры раздают продуктовые наборы, организуют бесплатные обеды и собирают средства для людей, которые не могут позволить себе праздничный ужин. Во многих городах рестораны, церкви и общественные центры готовят угощения для одиноких людей, бездомных и малообеспеченных семей.

Парад, американский футбол и праздничные развлечения

День благодарения в США давно превратился не только в семейный праздник, но и в масштабное событие с телетрансляциями, парадами и спортивными матчами. Одна из самых известных традиций — парад Macy’s в Нью-Йорке. Впервые он прошел в 1924 году. Тогда по улицам города прошли работники в праздничных костюмах, музыканты и животные из зоопарка, а само мероприятие называлось рождественским парадом.

Со временем главной визитной карточкой мероприятия стали огромные воздушные шары в форме популярных персонажей мультфильмов, комиксов и кино. Ежегодно их сопровождают оркестры, танцевальные коллективы, платформы с декорациями и выступления артистов. Парад транслируют по телевидению, а на улицы Нью-Йорка выходят тысячи людей, чтобы посмотреть на него. Для многих американцев просмотр этого события стал частью утра Дня благодарения.

Не менее популярный элемент праздника — американский футбол. В этот день традиционно проводятся матчи Национальной футбольной лиги NFL. Игры в День благодарения имеют давнюю историю: профессиональные футбольные команды играли в этот день ещё в начале XX века, а впоследствии трансляции матчей стали привычной частью праздничной программы. Семьи могут смотреть футбол во время приготовления ужина или уже после застолья. Еще одна традиция — начало большого сезона рождественских покупок. Следующий день после Дня благодарения называют Черной пятницей. Именно тогда магазины предлагают большие скидки, а покупатели начинают активно приобретать подарки к Рождеству. Для многих американцев это один из самых оживленных торговых дней в году.

Как президент США «помилует» индейку

Одна из самых известных и в то же время самых забавных традиций Дня благодарения — церемония помилования индейки в Белом доме. Накануне праздника президент США принимает участие в специальном мероприятии, во время которого одну или нескольких индеек символически освобождают от участия в праздничном ужине. После церемонии птиц отправляют туда, где они будут жить и в дальнейшем.

История этой традиции прошла несколько этапов. В 1947 году Национальная федерация производителей индейки впервые официально подарила птицу президенту Гарри Трумэну. В последующие десятилетия президенты иногда отправляли подаренных индюков обратно на фермы, однако формальное помилование в современном виде связывают с президентом Джорджем Бушем-старшим. В 1989 году он провел церемонию, которая впоследствии стала ежегодной традицией.

В 2026 году церемония состоялась 24 ноября. Американцы выбрали имена для двух индюков — Freedom и Feathers, а президент помиловал Freedom. Это событие ежегодно привлекает внимание журналистов и становится поводом для шуток в соцсетях. Несмотря на юмористический характер, церемония уже стала частью официального праздничного календаря Белого дома.

Почему на День благодарения готовят именно индейку

Индейка стала главным блюдом американского Дня благодарения не сразу. Нет достоверных доказательств того, что именно её подавали на праздничном застолье в 1621 году. В ранних описаниях упоминаются дикие птицы, оленина и другие продукты, но точное меню историкам неизвестно. Поэтому современная традиция не является прямым повторением того ужина.

Популярность индейки росла постепенно. Это крупная птица, которую удобно готовить для многочисленной семьи. Одной индейки хватает на много порций, а мясо можно использовать и на следующий день — для сэндвичей, салатов, супов или запеканок. В XIX веке индейка всё чаще появлялась в кулинарных книгах и газетных материалах о Дне благодарения.

Со временем она стала настолько узнаваемым символом праздника, что без неё многие американцы уже не представляют себе праздничный ужин. В то же время не все семьи готовят целую тушку. Некоторые выбирают только грудку, бедра или даже альтернативные основные блюда — ветчину, говядину или вегетарианские запеканки. Но именно запеченная индейка остается самым известным символом Дня благодарения.

Три американских рецепта индейки к Дню благодарения

Если хочется окунуться в атмосферу американского праздника, можно приготовить индейку по одному из традиционных рецептов. Ниже — три варианта с разными вкусами: классическая запеченная птица с травами, индейка с клюквенно-апельсиновой глазурью и пряная индейка в каджунском стиле. Рецепты можно адаптировать под размер птицы или приготовить из отдельных частей, если целая индейка слишком велика для вашей компании.

1. Классическая запеченная индейка со сливочным маслом и травами

Это один из самых популярных вариантов для праздничного стола. Секрет сочного мяса — в сливочном масле, которое помогает сделать корочку румяной, и ароматных травах. Внутрь можно положить лук, лимон и чеснок: они придадут птице приятный аромат во время запекания. Такая индейка хорошо сочетается с картофельным пюре, овощами и мясной подливкой.

Ингредиенты:

целая индейка весом 4–5 кг;

150 г сливочного масла комнатной температуры;

4 зубчика чеснока;

1 лимон;

1 крупная луковица;

несколько веточек розмарина и тимьяна;

1 столовая ложка измельченной петрушки;

соль и черный перец по вкусу;

2 столовые ложки оливкового масла;

250 мл куриного бульона или воды.

Приготовление:

Если индейка заморожена, заранее разморозьте её в холодильнике. Не оставляйте птицу оттаивать на кухонном столе. Перед приготовлением достаньте индейку из упаковки, удалите пакетики с потрохами и хорошо просушите бумажными полотенцами. Смешайте мягкое сливочное масло с измельченным чесноком, петрушкой, листиками розмарина и тимьяна. Добавьте соль и черный перец. Часть смеси аккуратно распределите под кожей на грудке, а остальной смесью смажьте индейку снаружи. Лимон разрежьте пополам, лук — на крупные части. Положите их внутрь птицы вместе с несколькими веточками трав. Не набивайте полость слишком плотно: воздух должен свободно циркулировать во время запекания. Переложите индейку в форму для запекания грудкой вверх. Слегка смажьте кожу оливковым маслом. На дно формы налейте бульон или воду. Накройте птицу фольгой, если не хотите, чтобы кожа слишком быстро подрумянилась. Запекайте в духовке, разогретой до 165 °C. Время зависит от веса птицы, поэтому ориентируйтесь не только на часы, но и на кулинарный термометр. В конце приготовления фольгу можно снять, чтобы кожица стала золотистой и хрустящей. Когда мясо достигнет безопасной температуры, достаньте индейку из духовки и дайте ей отдохнуть не менее 20 минут. После этого нарежьте её порционными кусками. Подавайте с овощами, картофелем и соусом из сока, оставшегося в форме.

2. Индейка с клюквенно-апельсиновой глазурью

Этот вариант особенно хорошо подходит для праздничного стола, ведь он сочетает сладковатый апельсиновый вкус с лёгкой кислинкой клюквы. Глазурь образует на мясе аппетитную блестящую корочку, а розмарин придает приятный травяной аромат. Такой рецепт можно приготовить как из целой индейки, так и из отдельных частей — грудки и бедер. Для удобства ниже приведен вариант с частями птицы.

Ингредиенты:

примерно 2,5–3 кг индейки, разделенной на крупные части;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и черный перец по вкусу;

200 мл клюквенного сока;

150 мл апельсинового сока;

3 столовые ложки апельсинового джема;

1 чайная ложка измельченного свежего розмарина;

30 г сливочного масла;

150 мл куриного бульона;

несколько веточек розмарина, дольки апельсина и горсть клюквы для подачи.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 °C. Части индейки просушите бумажными полотенцами, смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Выложите на противень или в большую форму кожей вверх. Для глазури смешайте в небольшой кастрюле клюквенный и апельсиновый соки. Добавьте апельсиновый джем и розмарин. Доведите смесь до кипения, а затем варите на небольшом огне примерно 10–15 минут, пока она немного не загустеет. Снимите кастрюлю с огня и добавьте сливочное масло. Перемешайте, чтобы оно растворилось. При необходимости добавьте щепотку соли. Глазурь должна быть густой, но оставаться достаточно жидкой, чтобы её можно было наносить кисточкой. Поставьте индейку в духовку и запекайте примерно 60–70 минут. Затем достаньте форму и смажьте птицу частью глазури. Влейте на дно формы куриный бульон, чтобы соки не подгорали. Верните индейку в духовку ещё примерно на 20–30 минут или до полной готовности. За это время можно ещё один-два раза нанести глазурь. Если кожица начинает слишком быстро темнеть, прикройте птицу фольгой. Готовую индейку переложите на большое блюдо, смажьте остатками глазури и оставьте на 20–30 минут. Украсьте розмарином, дольками апельсина и клюквой. Сок из формы можно использовать для соуса.

3. Пряная индейка в стиле каджун

Для тех, кто хочет отойти от классического сливочного вкуса, подойдет каджунский вариант. Каджунская кухня берет свое начало в традициях франкоговорящих переселенцев в Луизиане и славится насыщенными специями и пикантными вкусами. В этом рецепте индейку натирают смесью паприки, чеснока, перца и сушеных трав. Мясо получается ароматным, с легкой остротой и румяной корочкой.

Ингредиенты:

целая индейка весом 4–5 кг;

100 г сливочного масла;

3 столовые ложки оливкового масла;

2 чайные ложки сладкой паприки;

1 чайная ложка копченой паприки;

1 чайная ложка сушеного чеснока;

1 чайная ложка сушеного лука;

1 чайная ложка сушеного орегано;

½ чайной ложки кайенского перца или меньше, если не любите острое;

соль и черный перец по вкусу;

1 луковица;

1 лимон;

2–3 веточки тимьяна;

200 мл куриного бульона.

Приготовление:

Смешайте сладкую и копчёную паприку, сушёный чеснок, лук, орегано, кайенский перец, соль и чёрный перец. Сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Добавьте в масло примерно половину смеси специй и хорошо перемешайте. Остальные специи смешайте с оливковым маслом. Так у вас получится две смеси: одна для мяса под кожей, другая — для наружной поверхности индейки. Осторожно отделите кожу от грудки пальцами, не повреждая её. Распределите под ней пряное масло. Снаружи натрите индейку смесью масла и специй. Лук и лимон нарежьте крупными кусками и положите внутрь птицы вместе с тимьяном. Переложите индейку в форму для запекания, влейте на дно куриный бульон. Запекайте в духовке при температуре 165 °C до полной готовности. Если кожа становится слишком темной, накройте её фольгой. В конце приготовления фольгу можно убрать, чтобы получить хрустящую корочку. Проверьте температуру термометром в самой толстой части грудки и бедра. Когда индейка будет готова, дайте ей отдохнуть не менее 20 минут, а затем нарежьте. Подавайте с кукурузой, картофельным пюре или запеченными овощами.

Как безопасно приготовить индейку

При приготовлении крупной птицы важно не торопиться с размораживанием и не определять готовность только по цвету кожицы. Замороженную индейку лучше всего размораживать в холодильнике. На каждые 4–5 фунтов веса, то есть примерно 1,8–2,3 кг, требуется ориентировочно 24 часа. Например, для птицы весом 4–5 кг может потребоваться несколько дней, поэтому подготовку стоит начать заранее.

Не оставляйте сырую индейку размораживаться при комнатной температуре: внешние части могут нагреться до температуры, при которой быстро размножаются бактерии, пока середина ещё остаётся замороженной. Также не следует мыть сырую птицу под краном — брызги могут разнести бактерии на раковину, столешницу и посуду.

Самый надежный способ проверить готовность — кулинарный термометр. Температура внутри самых толстых частей грудки, бедра и крыла должна составлять не менее 74 °C. Если индейку готовят с начинкой внутри, она также должна прогреться до этой температуры. После духовки птицу стоит дать постоять примерно 20 минут: так её будет легче нарезать, а соки равномернее распределятся внутри мяса.

Интересные факты о Дне благодарения

Первый известный ужин длился три дня. Празднование урожая в Плимуте осенью 1621 года не было однодневным застольем, как современный День благодарения. Согласно историческим описаниям, оно длилось три дня.

Индейка не была подтвержденным главным блюдом первого празднования. Участники ели дичь, оленину и другие продукты, но точного меню у историков нет. Традиция подавать индейку сформировалась значительно позже.

У праздника есть собственный парад с почти вековой историей. Первый парад Macy’s в Нью-Йорке состоялся в 1924 году. Впоследствии огромные воздушные шары стали его главной визитной карточкой.

Дата праздника когда-то вызвала путаницу. В 1939 году президент Франклин Рузвельт перенёс День благодарения на неделю раньше. Часть штатов не согласилась с этим решением, поэтому два года американцы фактически праздновали в разные дни.

На следующий день начинается Черная пятница. День благодарения открывает один из самых активных периодов предрождественских покупок в США. Магазины готовят скидки, а покупатели начинают искать подарки к зимним праздникам.

Праздник имеет разное значение для разных американцев. Для многих это день семейного воссоединения и благодарности. В то же время часть коренных народов использует эту дату, чтобы напомнить о последствиях колонизации и почтить историю своих общин.

День благодарения остается одним из самых узнаваемых американских праздников. Его традиции менялись на протяжении веков: от празднования урожая в колониях до большого семейного ужина с индейкой, телевизионного парада и футбольных матчей. Но главная идея остается неизменной — провести время с близкими и вспомнить о том, за что стоит быть благодарными.

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