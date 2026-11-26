В четверг, 26 ноября 2026 года, Монголия будет отмечать День провозглашения Республики — один из важных государственных праздников страны. Именно в этот день в 1924 году Монголия официально стала республикой, отказалась от монархической формы правления и приняла первую Конституцию. Праздник напоминает об историческом повороте, который определил дальнейшее развитие монгольского государства.

День провозглашения Республики в Монголии ежегодно отмечается 26 ноября. В 2026 году он выпадает на четверг. Это официальный государственный выходной: обычно в этот день не работают государственные учреждения, школы и большинство предприятий. Монголия отмечает эту дату в честь событий 1924 года. Тогда страна приняла первую Конституцию и провозгласила создание Монгольской Народной Республики. Это стало завершением монархического периода в истории государства и началом нового этапа его политического устройства.

Праздник также известен под названием День Республики. Его не следует путать с Днём независимости Монголии, который отмечается 29 декабря. Эти даты связаны с разными историческими событиями: 26 ноября 1924 года была провозглашена республика, а 29 декабря отмечается восстановление независимости страны в 1911 году.

Как Монголия пришла к провозглашению Республики

Чтобы понять значение 26 ноября, нужно вернуться к началу XX века. В 1911 году монгольские политические и религиозные деятели воспользовались ослаблением династии Цин в Китае и провозгласили независимость от Китая. Главой государства стал Богдо-гегена, духовный лидер Монголии, которого провозгласили Богд-ханом. Однако независимость страны оставалась уязвимой. В 1919 году китайские войска вновь оккупировали Монголию. В 1921 году произошла Народная революция, после которой страна постепенно восстановила самостоятельное управление. Важную роль в этих событиях сыграли монгольские революционные силы, получавшие поддержку Советской России.

После революции Богд-хан формально оставался главой государства. Однако его власть уже была ограничена, а политическое влияние постепенно переходило к революционному правительству. Когда Богд-хан скончался 20 мая 1924 года, вопрос о будущей форме правления стал особенно актуальным. Тогда монгольские власти решили отказаться от монархии и провозгласить республику. В ноябре 1924 года состоялся первый Великий государственный хурал — представительный орган, который рассмотрел и утвердил новую Конституцию. 26 ноября документ был принят, а Монголия официально провозглашена Народной Республикой.

Почему первая Конституция была столь важной

Конституция 1924 года стала первой в истории Монголии. Она закрепила новую форму государственного устройства и определила основы политической системы. Монархия была упразднена, а страна провозглашена республикой с представительными органами власти.

Этот документ также определил принципы работы государственных учреждений и закрепил новые политические правила. В частности, он предусматривал создание системы государственного управления, в которой важную роль играл Великий государственный хурал. Для Монголии это был переход от традиционной монархической системы к новому политическому устройству.

В то же время важно помнить об историческом контексте. Монгольская Народная Республика развивалась под значительным влиянием Советского Союза и впоследствии стала социалистическим государством. Политическая система того времени была далека от современной демократии. Поэтому провозглашение республики стало важным этапом государственного строительства, но не означало появления полностью независимой от внешнего влияния политической системы. В 1940, 1960 и 1992 годах страна принимала новые редакции Конституции. Особое значение имела Конституция 1992 года, которая закрепила демократическую парламентскую систему после мирного перехода от социалистического режима. Именно она стала правовой основой современной Монголии.

Как отмечают День провозглашения Республики

26 ноября в Монголии проходят государственные и культурные мероприятия, посвященные истории страны. Важную часть празднования составляют официальные церемонии, во время которых вспоминают провозглашение республики и принятие первой Конституции. К памятной дате могут приурочиваться выступления представителей власти, тематические встречи и исторические мероприятия.

В столице Улан-Баторе и других городах организуют мероприятия, посвященные монгольской государственности. Это могут быть выставки, лекции, культурные программы и встречи, на которых рассказывают о пути страны к современному политическому устройству. Музеи и образовательные учреждения используют эту дату, чтобы напомнить о важных событиях 1920-х годов.

Для монголов это также повод вспомнить историю своего народа, традиции и людей, которые принимали участие в становлении государства. В рамках праздничных мероприятий может использоваться национальная символика, исполняться государственный гимн и проводиться культурные выступления. Отдельные общины присоединяются к празднованиям с помощью традиционных игр и национальной одежды. Например, можно увидеть монгольскую одежду дээл — традиционный длинный халат с широким поясом. Его носят и во время других важных национальных праздников.

Монгольские традиции и интересные факты

Дээл — одежда с многовековой историей. Это традиционный монгольский костюм, который носят как мужчины, так и женщины. Он имеет длинные рукава, высокий воротник и широкий пояс. Крой и отделка могут отличаться в зависимости от региона и случая. Дээл надевают на крупные семейные торжества, национальные праздники и культурные церемонии.

Шагай — традиционная игра с косточками. Для неё используют кости голени овец или коз. Их бросают, собирают и используют в различных играх. Шагай имеет древние корни и остаётся частью монгольской культуры. Такие игры можно увидеть во время семейных встреч и народных праздников.

26 ноября — не День независимости в современном понимании. Эта дата посвящена именно провозглашению республики и принятию первой Конституции. Восстановление независимости Монголии отмечают отдельно — 29 декабря. В 1911 году страна провозгласила независимость от империи Цин, а в конце того же года состоялось официальное оформление нового государственного статуса.

Монголия имеет давнюю традицию государственности. Её история не начинается с 1924 года. Еще в XIII веке Чингисхан объединил монгольские племена и основал Великую Монгольскую империю. Поэтому провозглашение республики стало не началом монгольской государственности, а важным этапом ее дальнейшего развития.

Конституция 1992 года закрепила новую политическую систему. После мирных демократических перемен в начале 1990-х годов Монголия отказалась от однопартийной социалистической модели. Новая Конституция определила страну как демократическую республику с парламентской системой правления.

Является ли 26 ноября выходным днем в Монголии

Да, День провозглашения Республики имеет статус государственного праздника и официального выходного дня. В 2026 году он приходится на четверг, 26 ноября. Для большинства жителей это нерабочий день, а школы, государственные учреждения и значительная часть бизнеса закрыты.

Праздник имеет не только историческое, но и символическое значение. Он напоминает о переходе Монголии от монархии к республиканскому строю и о первой Конституции, заложившей основу новой государственной системы. Для страны это одна из дат, помогающих сохранять память о сложном пути к современной государственности.

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