Праздник 26 октября: 2026 год — Национальный день Австрии: история, традиции и интересные факты

26 октября в Австрии отмечают Национальный праздник Австрийской Республики — день, связанный с восстановлением государственной независимости страны после Второй мировой войны и провозглашением постоянного нейтралитета. Именно в этот день в 1955 году австрийский парламент принял закон о нейтралитете, а с 1965 года эту дату официально отмечают как национальный праздник. В 2026 году он приходится на понедельник, и государственные учреждения традиционно организуют для граждан открытые мероприятия и экскурсии.

История австрийского национального праздника начинается после Второй мировой войны. После поражения нацистской Германии Австрия оказалась под контролем четырёх союзных держав — США, Великобритании, Франции и Советского Союза. Страну разделили на оккупационные зоны, а Вена также находилась под совместным контролем союзников. Несмотря на восстановление демократических органов власти, Австрия ещё не могла полностью самостоятельно определять свой политический курс. Ситуация изменилась лишь через десять лет после окончания войны, когда страна заключила Государственный договор и вернула себе полный суверенитет.

Важной датой стало 15 мая 1955 года. Тогда представители Австрии и четырёх государств, оккупировавших её, подписали Государственный договор в дворце Бельведер в Вене. Документ предусматривал прекращение оккупации и восстановление независимого австрийского государства. Договор вступил в силу 27 июля 1955 года, после чего начался вывод иностранных войск. Последние союзные военные покинули Австрию к 25 октября. На следующий день парламент страны принял закон о постоянном нейтралитете — именно это событие впоследствии стало основой Национального праздника.

Почему празднуют именно 26 октября

26 октября 1955 года Национальный совет Австрии принял конституционный закон о нейтралитете. В нём страна заявила о намерении сохранять независимость и не вступать в военные союзы. Это решение стало важным символом самостоятельного политического курса после многих лет оккупации. Сначала эту дату отмечали как День флага, а в 1965 году её официально переименовали в Национальный праздник Австрии. Через два года отдельный закон закрепил 26 октября как национальный праздник на законодательном уровне. С тех пор этот день ежегодно напоминает австрийцам о восстановлении суверенитета, государственной независимости и решении страны выбрать постоянный нейтралитет.

Следует различать два события, которые иногда путают. Государственный договор был подписан 15 мая 1955 года, а закон о нейтралитете принят 26 октября того же года. Именно вторая дата стала национальным праздником. Поэтому Австрия отмечает не день подписания документа о завершении оккупации, а день, когда её парламент закрепил политический курс государства после восстановления независимости. Эта разница помогает лучше понять, почему эта дата имеет такое значение для современной австрийской истории.

Что означает нейтралитет Австрии

Понятие нейтралитета стало одной из основ австрийской внешней политики. Закон 1955 года предусматривает, что страна не будет вступать в военные союзы и не будет разрешать другим государствам создавать военные базы на своей территории. Таким образом Австрия стремилась сохранить независимость и не оказаться на стороне одного из военных блоков в противостоянии между Востоком и Западом во время Холодной войны. В то же время нейтралитет не означает, что государство должно прекратить дипломатические, культурные или торговые отношения с другими странами. Он касается прежде всего военной сферы и поведения государства во время международных вооруженных конфликтов.

Впоследствии Австрия стала членом международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций в 1955 году и Европейского Союза в 1995 году. Вступление в ЕС не отменило австрийский нейтралитет, однако поставило вопрос о том, как совмещать его с международными обязательствами и сотрудничеством в сфере безопасности. Поэтому нейтралитет остается предметом политических и общественных дискуссий в стране. Для многих австрийцев он до сих пор является важной частью национальной идентичности, связанной с опытом войны и восстановлением независимости. В то же время конкретное применение нейтралитета зависит от законодательства, международных соглашений и политических решений Австрии.

Как австрийцы празднуют 26 октября

Национальный праздник сопровождается официальными церемониями, культурными мероприятиями и событиями для всей семьи. По всей стране вывешивают красно-бело-красные флаги — в цветах австрийского государственного флага. В Вене одним из главных мест празднования становится площадь Гельденплац, где австрийские вооруженные силы демонстрируют технику, оборудование и различные направления своей деятельности. Также проходят торжественные церемонии принесения присяги новобранцами. Для посетителей это возможность увидеть военную технику вблизи, узнать больше о работе армии и пообщаться с военнослужащими. Программа может меняться каждый год, но обычно сочетает государственные церемонии с открытыми мероприятиями для граждан.

Еще одна заметная традиция — «открытые двери» государственных учреждений. В День Австрии граждане могут посетить парламент, канцелярию федерального канцлера, учреждения президента и отдельные министерства. Для гостей организуют экскурсии, во время которых можно увидеть залы заседаний, исторические помещения и места, обычно недоступные для широкой публики. В парламенте проводят встречи с депутатами, рассказывают о работе законодательного органа и готовят программы для детей. Такие мероприятия позволяют не только отметить государственный праздник, но и лучше понять, как работают австрийские демократические институты.

Праздник не ограничивается официальными мероприятиями. В Австрии также организуют спортивные мероприятия, в частности массовые забеги и прогулки, а федеральные музеи могут открывать двери бесплатно или предлагать специальные условия посещения. Это дает возможность активно провести выходной, сходить на выставку или познакомиться с историей страны. В некоторых городах проходят концерты и другие культурные мероприятия. Для многих семей 26 октября — повод провести время вместе, посетить интересные места или отправиться на прогулку. Таким образом, национальный праздник имеет не только политическое, но и общественное значение: он объединяет историческую память, культуру и отдых.

Что произойдет 26 октября 2026 года

В 2026 году Национальный праздник Австрии приходится на понедельник, 26 октября. В этот день парламент страны традиционно проведет День открытых дверей: посетители смогут увидеть залы Национального совета и Федерального совета, исторический зал Федеральных собраний и помещения, которые обычно закрыты для публики. По информации парламента, в 2026 году он будет открыт для посетителей с 10:00 до 16:00, а последний вход запланирован примерно на 14:00. Для экскурсий предусмотрена предварительная регистрация на определенные временные интервалы, чтобы сократить очереди.

Отдельная программа запланирована на площади Гельденплац в Вене. По сообщению аппарата федерального президента, среди мероприятий — возложение венка, церемония принесения присяги новобранцами и телевизионное обращение президента к гражданам. Правительственные учреждения также готовят экскурсии и другие мероприятия, а точное расписание зависит от конкретного места. Поэтому тем, кто планирует посетить празднование, стоит заранее проверить информацию на официальных сайтах.

Интересные факты о Национальном празднике Австрии

Праздник появился через десять лет после окончания Второй мировой войны. Именно столько времени понадобилось стране, чтобы восстановить полный суверенитет после периода оккупации.

Государственный договор и закон о нейтралитете — разные документы. Первый был подписан 15 мая 1955 года, а второй принят парламентом 26 октября.

Изначально это был День флага. Название «Национальный праздник Австрии» эта дата получила в 1965 году, а впоследствии её статус закрепили отдельным законом.

Нейтралитет не запрещает международных отношений. Австрия может поддерживать дипломатические и экономические связи с другими странами, а также участвовать в работе международных организаций.

Праздник открывает доступ к государственным учреждениям. В Вене граждане могут увидеть здания парламента и правительственных учреждений, которые обычно не посещают в повседневной жизни.

Национальный праздник Австрии — это не просто выходной день в календаре. Он напоминает о пути страны от послевоенной оккупации к восстановлению суверенитета и о политическом решении, которое определило её внешний курс на десятилетия. Ежегодно 26 октября австрийцы чтят эту страницу истории, а открытые мероприятия дают им возможность поближе познакомиться с государственными институтами. В 2026 году празднование вновь объединит официальные церемонии, военные парады, экскурсии и культурные мероприятия.

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