Праздник 28 октября 2026 года — Международный день анимации: как появились первые мультфильмы

Ежегодно 28 октября во всём мире отмечают Международный день анимации — праздник мультфильмов, рисованных историй и искусства оживлять неподвижные изображения. Его учредили в 2002 году, чтобы привлечь внимание к анимации и людям, которые создают её с помощью рисунков, кукол, пластилина и компьютерных технологий. Дата связана с событием, произошедшим в Париже ещё в 1892 году и ставшем важным в истории анимационного искусства.

Международный день анимации ежегодно отмечается 28 октября. В 2026 году он выпадет на среду. Праздник посвящен не только мультфильмам, которые смотрят дети, но и всей анимационной индустрии: от короткометражных авторских работ до полнометражного кино, рекламных роликов, музыкальных клипов и визуальных эффектов. Инициатором праздника стала Международная ассоциация анимационного кино — ASIFA. Организация учредила его в 2002 году, чтобы популяризировать анимацию в разных странах и показать, насколько разнообразным может быть это искусство. Идея заключалась не в том, чтобы создать ещё один крупный фестиваль, а в том, чтобы сделать анимацию более доступной для широкой аудитории. Поэтому к празднованию могут присоединиться кинотеатры, культурные центры, учебные заведения, художники, аниматоры и все, кто интересуется мультфильмами.

По данным ASIFA, со временем праздник распространился на десятки стран. В разных городах организуют показы, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Часть мероприятий посвящена известным работам, а часть знакомит зрителей с новыми авторами, экспериментальными техниками и короткометражными фильмами.

Почему праздник отмечают именно 28 октября

Дата связана с французским изобретателем Эмилем Рейно. 28 октября 1892 года он впервые публично показал в парижском музее Гревен движущиеся нарисованные изображения с помощью собственного изобретения — оптического театра, или Théâtre Optique. Это событие считается одним из ключевых в истории анимации, ведь зрители могли увидеть на экране не просто отдельные рисунки, а последовательность изображений, создававшую впечатление движения.

До этого Рейно уже работал над устройствами, которые помогали оживлять рисунки. В 1877 году он разработал праксиноскоп — оптический прибор, позволявший видеть движение благодаря быстрой смене изображений. Впоследствии изобретатель усовершенствовал свою технику и создал оптический театр. Он запатентовал его в 1888 году, а через четыре года представил публике рисованные спектакли, которые называли «световыми пантомимами».

Это был важный шаг в развитии экранной анимации. Рейно не просто демонстрировал короткую циклическую последовательность движений, а пытался рассказывать истории с помощью персонажей и декораций. Именно поэтому его работы часто упоминают среди ранних предшественников современных мультфильмов. В честь этого события ASIFA и выбрала 28 октября датой международного праздника.

Как работал оптический театр

Изобретение Рейно было значительно сложнее, чем обычная игрушка с быстро сменяющимися рисунками. Для показа он использовал длинную гибкую ленту с нарисованными вручную фазами движения. На ленте были специальные отверстия, а изображения проходили через систему зеркал и линз, благодаря чему проецировались на экран. Отдельная проекция могла показывать неподвижный фон, на котором двигались персонажи.

Рейно сам управлял устройством и мог изменять темп показа. Это давало ему больший контроль над сюжетом, чем у многих ранних оптических игрушек. Он мог перемещать ленту вперёд или назад и регулировать ход сцен. Показы сопровождались музыкой, которую специально создавали для представлений.

Зрители приходили в музей Гревена, чтобы увидеть необычное зрелище. В то время кино в современном понимании ещё не стало привычным развлечением, поэтому возможность увидеть на экране движущихся нарисованных персонажей производила сильное впечатление. Показы «световых пантомим» продолжались до 1900 года. Две сохранившиеся работы Рейно — «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабинки» — дают представление о том, как выглядела его анимация.

Как отмечают Международный день анимации

В разных странах праздник проходит по-разному. Самый распространенный формат — специальные показы анимационных фильмов. Зрителям демонстрируют как известные работы, так и короткометражки независимых авторов, студенческие фильмы и экспериментальные проекты. Такие программы позволяют увидеть, насколько по-разному художники могут работать с движением, цветом, музыкой и историями.

Еще один популярный формат — мастер-классы. Участники могут попробовать создать собственный короткий мультфильм, нарисовать персонажа, снять покадровую анимацию или поработать с пластилином и бумагой. Для этого не всегда требуется сложное оборудование: иногда достаточно смартфона, простого приложения и нескольких десятков рисунков. Такие занятия помогают понять, сколько времени и внимания требует даже короткая сцена.

Также проводятся выставки эскизов, раскадровки, персонажей и фоновых рисунков. Посетители могут увидеть, как меняется замысел от первых набросков до готового кадра. На лекциях аниматоры рассказывают о работе над фильмами, поиске стиля, создании персонажей и технических сложностях. А профессиональные встречи помогают авторам обмениваться опытом и знакомиться с работами коллег из других стран. ASIFA поддерживает международный обмен анимационными фильмами, чтобы зрители могли открывать для себя работы из разных культур. Поэтому у фестиваля нет единого сценария, обязательного для всех. В каждой стране программу формируют местные организации, художники и культурные учреждения.

Интересные факты об анимации

Первые анимационные показы появились задолго до современных мультфильмов. Ещё до появления кино изобретатели экспериментировали с оптическими устройствами, создававшими иллюзию движения. Они использовали быструю смену рисунков, зеркала и свет. Такие эксперименты стали основой для развития различных анимационных и кинематографических технологий.

Раньше рисунки приходилось создавать вручную. В традиционной рисованной анимации художники готовили множество изображений, каждое из которых немного отличалось от предыдущего. Когда их показывали быстро одно за другим, создавалось впечатление непрерывного движения. Для нескольких секунд готовой сцены могли потребоваться десятки или даже сотни отдельных рисунков.

Анимация — это не только рисование. Мультфильмы создают разными способами: с помощью кукол, пластилина, бумажных фигурок, песка, предметов и компьютерной графики. В покадровой анимации автор фотографирует объект, немного меняет его положение и делает следующий кадр. Когда кадры воспроизводятся последовательно, предмет как будто движется самостоятельно.

Анимация может рассказывать сложные истории без слов. В некоторых фильмах нет диалогов, но эмоции героев передаются через движение, цвет, музыку и выразительные детали. Такой подход позволяет зрителям из разных стран понять историю без перевода. Именно поэтому анимация стала популярной формой международного культурного обмена.

В создании мультфильма участвует целая команда. Помимо аниматоров, над фильмом могут работать сценаристы, режиссёры, художники-персонажи, специалисты по освещению, монтажёры, композиторы и актёры озвучки. В крупных проектах каждый этап может выполняться отдельной командой. Даже короткая сцена часто проходит несколько этапов работы, прежде чем попасть на экран

Анимация не ограничивается кинотеатрами. Её используют в видеоиграх, рекламе, образовательных материалах, музыкальных клипах и научных визуализациях. С помощью анимации можно показать процессы, которые сложно снять обычной камерой, например движение планет, работу клеток или устройство технических устройств. Поэтому это искусство сочетает в себе творчество, технологии и науку.

Как присоединиться к празднику

Чтобы отметить Международный день анимации, не обязательно быть художником или работать в киноиндустрии. Самый простой способ — посмотреть анимационный фильм, на который раньше не хватало времени, или открыть для себя работы независимых авторов. Можно устроить домашний киновечер с друзьями или семьёй и обсудить, как создавались любимые персонажи.

Еще один вариант — попробовать создать собственную короткую анимацию. Для этого можно нарисовать несколько кадров в блокноте, создать движущуюся сцену из бумажных фигурок или снять короткое видео с предметами, меняя их положение после каждого кадра. Даже простое упражнение помогает увидеть, как формируется иллюзия движения. Если хочется присоединиться к профессиональному сообществу, стоит поискать показы, выставки и мастер-классы в своём городе или онлайн. Организаторы в разных странах объявляют свои программы на 28 октября и ближайшие к этой дате дни. Информацию о международных инициативах публикует ASIFA и её национальные отделения.

Международный день анимации напоминает, что за каждым мультфильмом стоят идея, труд и фантазия многих людей. От рисованных фильмов Эмиля Рейно до современной компьютерной графики анимация постоянно меняется, но её главный принцип остаётся прежним: неподвижные изображения могут оживает и рассказывать истории.

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