Праздник 28 октября 2026 года — Всемирный день дзюдо: как японское боевое искусство стало видом спорта

Ежегодно 28 октября во всём мире отмечают Всемирный день дзюдо — праздник японского боевого искусства, ставшего одним из самых популярных видов спорта. Эта дата связана с днём рождения Дзигоро Кано — основателя современного дзюдо, который стремился научить людей не только защищаться, но и уважать других, контролировать себя и работать над собственным характером. Ежегодно международное дзюдо-сообщество выбирает тему праздника, чтобы напомнить о ценностях, выходящих далеко за пределы спортивного ковра.

Всемирный день дзюдо ежегодно отмечается 28 октября. В 2026 году он будет отмечаться в среду. Праздник объединяет спортсменов, тренеров, судей, болельщиков и всех, кто интересуется дзюдо. Его главная цель — рассказать об этом виде спорта, сделать его более доступным и напомнить о принципах, на которых он построен. Дата была выбрана не случайно. Именно 28 октября 1860 года родился Дзигоро Кано — японский педагог и основатель дзюдо. Международная федерация дзюдо начала проводить Всемирный день дзюдо в 2011 году. В то же время в 2010 году была основана Всемирная федерация дзюдо, которая также запустила отдельную инициативу в честь Дзигоро Кано. Поэтому эти даты иногда связывают между собой, хотя официальная ежегодная кампания Международной федерации дзюдо стартовала в 2011 году.

Каждый год у праздника есть своя тема. Она помогает сосредоточить внимание на определённой ценности дзюдо и показать, как её можно применять в повседневной жизни. В разные годы темами были уважение, настойчивость, честь, единство, мужество, дружба, благополучие и мир. В 2026 году Международная федерация дзюдо посвятила Всемирный день дзюдо теме принадлежности к сообществу — ощущению, что у каждого человека есть своё место в клубе, команде и большой семье дзюдо.

Как возникло дзюдо

История дзюдо началась в Японии в конце XIX века. Его основатель Дзигоро Кано изучал традиционные японские боевые искусства, в частности дзюдзюцу. Он стремился сохранить эффективные приёмы, но в то же время сделать тренировки более безопасными и превратить их в систему физического и нравственного воспитания. В 1882 году Кано основал школу Кодокан в Токио. Именно этот год считается началом современного дзюдо. Название происходит от японских слов, которые можно перевести как «мягкий путь». Идея заключалась в том, чтобы использовать силу и движение соперника, а не полагаться только на собственную физическую мощь. Важную роль играли равновесие, правильный момент для действия, техника и умение оценивать ситуацию.

Кано хотел, чтобы его система помогала человеку развиваться не только физически. Он считал, что тренировки должны воспитывать дисциплину, ответственность и уважение к другим. В дзюдо важно не просто выполнить приём, а научиться контролировать собственные действия и заботиться о партнёре. Именно поэтому во время тренировок ученики много работают в парах и постепенно учатся доверять друг другу.

Со временем дзюдо распространилось за пределы Японии. Его начали преподавать в других странах, проводить международные турниры и создавать национальные федерации. В 1951 году была основана Международная федерация дзюдо, которая координирует развитие этого вида спорта на мировом уровне. Сегодня дзюдо сочетает традиции японских боевых искусств с современными спортивными правилами.

Кто такой Дзигоро Кано

Дзигоро Кано родился 28 октября 1860 года в Японии. Он был не только мастером боевых искусств, но и педагогом, уделявшим большое внимание образованию и воспитанию молодежи. В юности Кано был физически не слишком крепким и искал способ научиться защищаться. Именно это привело его к изучению дзюдзюцу, а впоследствии — к созданию собственной системы. Кано не хотел просто научить людей побеждать в схватках. Он стремился сделать тренировки инструментом личностного развития. По его мнению, человек должен становиться сильнее не только телом, но и характером. Он должен был уметь работать в команде, уважать других и ответственно использовать свои навыки.

Одним из главных принципов, связанных с философией Кано, является «максимально эффективное использование энергии». Это означает, что успех зависит не только от силы, но и от правильного движения, расчёта и умения использовать ситуацию. Ещё один важный принцип — взаимная помощь и благополучие. Человек развивается сам, но в то же время помогает развиваться другим.

Кано также сыграл важную роль в популяризации спорта и физического воспитания в Японии. Он стал первым японским членом Международного олимпийского комитета. Его работа помогла заложить основу для международного признания дзюдо. Сегодня его имя упоминают не только в истории боевых искусств, но и в разговорах об образовании через спорт.

Как отмечают Всемирный день дзюдо

У праздника нет единого обязательного сценария. Клубы, спортивные школы и национальные федерации сами выбирают, как присоединиться к международной инициативе. Чаще всего организуют открытые тренировки, показательные выступления, учебные занятия для детей и взрослых, а также встречи с опытными спортсменами. Такие мероприятия позволяют познакомиться с дзюдо даже тем, кто раньше никогда не выходил на татами.

В некоторых клубах проводят тренировки, на которые приглашают друзей и членов семей спортсменов. Новичкам показывают базовые движения, учат правильно падать и объясняют, почему в дзюдо так много внимания уделяют безопасности. Для детей могут организовывать игровые занятия, чтобы они учились двигаться, держать равновесие и соблюдать правила. Опытные спортсмены, в свою очередь, могут отрабатывать технику, участвовать в совместных тренировках или проводить мастер-классы.

Еще один формат — беседы об истории дзюдо и его ценностях. Тренеры объясняют, почему уважение к сопернику важно даже во время напряженного поединка, как справляться с поражениями и почему самоконтроль не менее важен, чем физическая подготовка. Такие встречи помогают увидеть в дзюдо не только борьбу за результат, но и систему воспитания. Международная федерация дзюдо ежегодно готовит материалы к празднику: плакаты, логотипы и информационные наборы для клубов и федераций. Участники могут делиться фотографиями, видео и историями о своих мероприятиях в социальных сетях. Благодаря этому события в разных странах становятся частью одной международной инициативы.

Какие ценности пропагандирует дзюдо

Дзюдо часто называют спортом характера. Во время тренировок спортсмены учатся не только выполнять броски и удержания, но и соблюдать правила, уважать тренера и партнера. На татами нельзя действовать бесконтрольно: каждый прием должен выполняться с учетом безопасности другого человека. Это формирует привычку отвечать за свои действия. Одна из основ дзюдо — уважение. Перед поединком и после него спортсмены кланяются друг другу. Этот жест не означает покорность или признание превосходства соперника. Он символизирует готовность соблюдать правила, ценить партнера и относиться к нему с достоинством независимо от результата борьбы.

Не менее важны самоконтроль и настойчивость. На тренировках не всё получается с первого раза: нужно много раз повторять движения, работать над ошибками и постепенно совершенствовать технику. Поражения также являются частью спортивного пути. Они помогают увидеть слабые места и понять, над чем нужно работать дальше. Еще один принцип — взаимная помощь. Партнеры тренируются вместе, а значит, успех одного зависит и от готовности другого работать, соблюдать правила и обеспечивать безопасные условия. Именно этот принцип объясняет, почему в дзюдо большое значение имеют не только личные победы, но и развитие всего сообщества.

Интересные факты о дзюдо

Дзюдо стало олимпийским видом спорта в Токио. Мужские соревнования впервые включили в программу Олимпийских игр в 1964 году, когда Игры проходили в Японии. Для страны, где зародилось дзюдо, это стало символическим событием. В 1968 году дзюдо не было в олимпийской программе, но вернулось на Игры 1972 года. Женские соревнования стали полноценной частью олимпийской программы в Барселоне в 1992 году.

Дзюдо тренируют на татами. Так называют специальное покрытие, на котором проходят занятия и поединки. Оно помогает снизить риск травм при падениях и бросках. Спортсмены обычно тренируются в специальном костюме — дзюдоги, который часто называют кимоно. Его прочная ткань выдерживает захваты и активные движения.

В дзюдо используется система поясов. Цвет пояса показывает уровень подготовки спортсмена, хотя конкретная система может отличаться в зависимости от страны, возраста и организации. Белый пояс обычно получают новички, а более тёмные цвета во многих системах обозначают постепенный рост мастерства. Чёрный пояс не означает, что человек уже знает всё: он свидетельствует о достижении определённого уровня и возможности продолжать углублённое обучение.

Победить можно не только силой. В дзюдо важны баланс, точность и умение использовать движение соперника. Спортсмен может создать возможность для броска, сместив центр тяжести соперника или заставив его сделать шаг в неподходящий момент. Поэтому техника и тактика часто имеют не меньшее значение, чем физическая сила.

Дзюдо подходит не только профессиональным спортсменам. Им занимаются дети, подростки, взрослые и ветераны спорта. Существуют адаптированные форматы занятий для людей с инвалидностью, в частности для спортсменов с нарушениями слуха. Цель таких программ — дать людям возможность тренироваться, развивать навыки и быть частью спортивного сообщества. Именно доступность и чувство принадлежности стали темой Всемирного дня дзюдо в 2026 году.

Как присоединиться к празднику

Чтобы отметить Всемирный день дзюдо, не обязательно уже уметь выполнять броски или иметь спортивный опыт. Можно найти ближайший клуб и узнать, проводят ли там открытые тренировки для новичков. Перед первым занятием стоит уточнить, какая одежда нужна и можно ли прийти без специального костюма. Тренер поможет освоить базовые движения и объяснит правила безопасной работы в паре.

Если заниматься дзюдо пока не планируете, можно посмотреть поединки, познакомиться с историей этого вида спорта или узнать больше о его основателе. Для семей с детьми хорошим вариантом станет посещение показательного выступления или пробного занятия. А спортсмены могут присоединиться к тематической тренировке, пригласить друга или поделиться историей о том, чему их научил спорт.

Всемирный день дзюдо напоминает, что боевое искусство может быть не только способом соревноваться, но и средством воспитания и общения. Его главные принципы — уважение, самоконтроль, настойчивость и взаимопомощь — важны как на татами, так и за его пределами. Именно поэтому 28 октября дзюдоисты в разных странах говорят не только о спортивных достижениях, но и о том, как сделать свое сообщество открытым и поддерживающим.

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