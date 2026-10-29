29 октября 2026 года — День Республики Турции: как появился этот национальный праздник

Ежегодно 29 октября в Турции отмечают День провозглашения Республики — один из важнейших государственных праздников страны. Именно в этот день в 1923 году парламент официально провозгласил Турцию республикой, а первым президентом избрал Мустафу Кемаля Ататюрка. В 2026 году страна будет отмечать 103-ю годовщину этого события. На улицах вывешивают турецкие флаги, проводят торжественные церемонии, концерты и парады, а вечером во многих городах устраивают праздничные мероприятия и фейерверки.

День Республики, который по-турецки называется Cumhuriyet Bayramı, связан со событиями, коренным образом изменившими историю страны. До начала 1920-х годов на этих территориях существовала Османская империя — государство с многовековой историей, которым правил султан. Однако после Первой мировой войны империя оказалась в глубоком кризисе, а её земли стали предметом борьбы между различными силами. В ответ на иностранное вмешательство и планы раздела территорий началась национально-освободительная борьба, одним из главных лидеров которой стал Мустафа Кемаль.

После завершения основного этапа этой борьбы турецкое руководство взяло курс на создание нового государства. Важным шагом стала отмена султаната 1 ноября 1922 года. Это означало, что султан больше не должен был быть главой государства, хотя вопрос об окончательной форме правления ещё требовал политического решения. В июле 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, закрепивший международное признание нового политического устройства и границ Турции. А 13 октября того же года Анкара официально стала столицей страны.

Окончательную точку в вопросе формы правления поставили 29 октября 1923 года. В этот день Большое национальное собрание Турции внесло изменения в конституционный закон и провозгласило республику. Отныне Турция должна была стать государством, где главу страны избирают, а не передают власть по наследству по монархическому принципу. В тот же день Мустафу Кемаля единогласно избрали первым президентом республики. С этого события начинается история современной Турецкой Республики.

Почему республика стала важной для Турции

Провозглашение республики было не просто сменой названия государства. Оно символизировало отказ от монархической системы и переход к новому политическому устройству. В центре официальной идеи республики оказался принцип народного суверенитета — представление о том, что источником государственной власти является народ. Именно этот принцип стал одним из ключевых символов нового государственного проекта.

Большую роль в становлении республики сыграл Мустафа Кемаль, которого впоследствии назвали Ататюрком. Он руководил национально-освободительной борьбой, стал первым президентом и возглавил масштабные политические и общественные преобразования. В последующие годы страна реформировала систему управления, образование, законодательство и другие сферы общественной жизни. Часть этих реформ была направлена на создание светского государства и обновление институтов по европейским образцам.

В то же время переход от империи к республике не означал, что все проблемы страны исчезли сразу. Новому государству пришлось создавать собственные институты, преодолевать последствия войны и определять своё место в мире. Поэтому 29 октября в Турции вспоминают не только сам момент провозглашения республики, но и борьбу, которая ему предшествовала. Для многих граждан это день памяти о людях, участвовавших в войне за независимость, и об основании нового государства.

Кто такой Мустафа Кемаль Ататюрк

Мустафа Кемаль Ататюрк — одна из центральных фигур современной истории Турции. Он был военачальником и политическим лидером, возглавившим национально-освободительную борьбу после Первой мировой войны. Именно с его именем связывают создание Турецкой Республики и первые десятилетия её существования. 29 октября 1923 года он стал первым президентом страны.

В период его правления Турция пережила ряд масштабных реформ. В частности, в 1924 году был упразднен халифат, а впоследствии были реформированы система образования, законодательство и письменность: в 1928 году турецкий язык в официальном употреблении перешел с арабского письма на латинский алфавит. Эти изменения существенно повлияли на государственные институты и повседневную жизнь граждан. В то же время реформы проводились сверху и сопровождались политическими ограничениями, поэтому историки рассматривают этот период в более широком контексте становления республики.

Фамилию «Ататюрк», которую можно перевести как «отец турок», Мустафа Кемаль получил в 1934 году в соответствии с принятым законом о фамилиях. Сегодня его портреты можно увидеть в государственных учреждениях, школах и других общественных местах Турции. В День Республики люди приходят к памятникам Ататюрку, а официальные делегации возлагают цветы к мемориалам. Для страны он остается символом основания республики, хотя оценки отдельных аспектов его политического наследия могут различаться.

Как в Турции отмечают День Республики

Празднования проходят по всей стране — от крупных городов до небольших населенных пунктов. На домах, государственных учреждениях, школах и улицах вывешивают национальные флаги. Красный цвет с белым полумесяцем и звездой в эти дни заметен на балконах, витринах, автомобилях и общественных площадях. К празднику также готовят плакаты, концерты и тематические выставки, посвященные истории республики.

Одной из традиций являются официальные церемонии с участием представителей власти, военных, общественных организаций и местных жителей. В столице Анкаре особое место занимает мавзолей Ататюрка — Аниткабир. Там проводят памятные мероприятия и возлагают венки. Торжества также проходят у памятников основателю республики в других городах. Такие церемонии сочетают чествование исторических событий с напоминанием о значении государственной независимости.

Большую роль в праздновании играют школы. Ученики готовят выступления, читают стихи, поют, участвуют в тематических постановках и рассказывают об истории страны. В некоторых городах проходят парады, марши, выступления музыкальных коллективов и танцевальные мероприятия. Местные органы власти и культурные учреждения организуют концерты, а вечером праздничную программу могут дополнять световые шоу и фейерверки. Конкретная программа зависит от города и года, поэтому формат празднования не везде одинаков.

Для многих турок этот день имеет и семейное значение. Люди выходят на центральные площади, гуляют по городу, посещают концерты или наблюдают за праздничными шествиями. Часть граждан отмечает его дома, украшая балконы и окна флагами. В крупных городах, в частности в Стамбуле и Анкаре, на главных улицах может быть много людей, а из-за массовых мероприятий временно изменяется движение транспорта.

Когда начинаются празднования и является ли этот день выходным

День Республики ежегодно приходится на 29 октября, независимо от дня недели. В 2026 году это будет четверг. Страна будет отмечать 103-ю годовщину провозглашения республики. Для граждан это официальный государственный выходной, поэтому государственные учреждения, школы и банки обычно не работают. В расписании общественного транспорта могут быть изменения, особенно в районах, где проходят парады или другие массовые мероприятия.

Празднование начинается ещё накануне. Согласно правилам государственного праздника, торжества стартуют во второй половине дня 28 октября, а сам день 29 октября является полным выходным. В это время в городах проводят подготовительные мероприятия, украшают улицы и устанавливают сцены для концертов. Магазины, кафе, рестораны и туристические объекты могут работать по собственному графику, поэтому не все заведения обязательно закрыты. Если люди планируют посетить популярные достопримечательности или принять участие в крупных мероприятиях, стоит заранее ознакомиться с местной программой.

Интересные факты о Дне Республики

Решение было принято за один день. 29 октября 1923 года парламент утвердил поправки к конституционному закону, которые закрепили республиканскую форму правления. Мустафу Кемаля сразу избрали президентом. Это стало завершающим этапом политических перемен, происходивших после распада Османской империи.

Подготовка продолжалась до последнего момента. По историческим свидетельствам, вечером 28 октября Мустафа Кемаль обсудил с соратниками намерение провозгласить республику на следующий день. После ужина он вместе с Исметом Иненю работал над законопроектом. Эта история часто упоминается как пример того, насколько быстро развивались события накануне провозглашения республики.

Изначально празднования имели иной формат. Первые официальные торжества по случаю годовщины провозглашения республики прошли 29 октября 1924 года. А в 1925 году парламент официально закрепил этот день как национальный праздник. Со временем традиции празднования развивались, появлялись более масштабные церемонии, концерты и массовые мероприятия.

В 2023 году Турция отметила столетие республики. К 100-летию готовили специальные выставки, культурные программы и торжественные мероприятия. В Стамбуле на Босфоре состоялся грандиозный морской парад, а в разных городах организовывали световые и фейерверковые шоу. Юбилей стал поводом вспомнить историю основания государства и его развитие на протяжении ста лет.

Символами праздника являются флаг и портрет Ататюрка. В дни празднований их можно увидеть на улицах, зданиях, в школах и общественных учреждениях. Флаг напоминает о государственной независимости, а изображение первого президента — о событиях, связанных с созданием республики. Эти символы являются важной частью официальных церемоний и повседневного празднования.

День Республики отмечают и за пределами Турции. Торжественные мероприятия проводятся в турецких дипломатических представительствах и общинах за рубежом. Формат зависит от страны: это могут быть официальные приемы, концерты, выставки или встречи представителей турецкой общины. Такие мероприятия дают возможность присоединиться к празднованию людям, живущим вдали от родины.

Что означает этот праздник для турок сегодня

День провозглашения Республики — это не только повод вспомнить события 1923 года. Он также связан с современным представлением Турции о собственной государственности, независимости и политической истории. Для многих граждан это день, когда можно почтить память людей, участвовавших в национально-освободительной борьбе, и вспомнить об основании республики. В то же время празднование проходит в разных формах: для одних главными являются официальные церемонии, для других — школьные мероприятия, концерты или семейные прогулки.

Ежегодно 29 октября красно-белые флаги украшают турецкие города, а на площадях собираются люди, чтобы присоединиться к торжествам. История этого дня напоминает о переходе от империи к республике и о масштабных изменениях, которые происходили в стране в начале XX века. В 2026 году Турция вновь будет отмечать эту дату — уже 103-ю годовщину провозглашения республики.

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