29 октября 2026 года — День Республики Турции: как появился этот национальный праздник
Ежегодно 29 октября в Турции отмечают День провозглашения Республики — один из важнейших государственных праздников страны. Именно в этот день в 1923 году парламент официально провозгласил Турцию республикой, а первым президентом избрал Мустафу Кемаля Ататюрка. В 2026 году страна будет отмечать 103-ю годовщину этого события. На улицах вывешивают турецкие флаги, проводят торжественные церемонии, концерты и парады, а вечером во многих городах устраивают праздничные мероприятия и фейерверки.
День Республики, который по-турецки называется Cumhuriyet Bayramı, связан со событиями, коренным образом изменившими историю страны. До начала 1920-х годов на этих территориях существовала Османская империя — государство с многовековой историей, которым правил султан. Однако после Первой мировой войны империя оказалась в глубоком кризисе, а её земли стали предметом борьбы между различными силами. В ответ на иностранное вмешательство и планы раздела территорий началась национально-освободительная борьба, одним из главных лидеров которой стал Мустафа Кемаль.
После завершения основного этапа этой борьбы турецкое руководство взяло курс на создание нового государства. Важным шагом стала отмена султаната 1 ноября 1922 года. Это означало, что султан больше не должен был быть главой государства, хотя вопрос об окончательной форме правления ещё требовал политического решения. В июле 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, закрепивший международное признание нового политического устройства и границ Турции. А 13 октября того же года Анкара официально стала столицей страны.
Окончательную точку в вопросе формы правления поставили 29 октября 1923 года. В этот день Большое национальное собрание Турции внесло изменения в конституционный закон и провозгласило республику. Отныне Турция должна была стать государством, где главу страны избирают, а не передают власть по наследству по монархическому принципу. В тот же день Мустафу Кемаля единогласно избрали первым президентом республики. С этого события начинается история современной Турецкой Республики.
Почему республика стала важной для Турции
Провозглашение республики было не просто сменой названия государства. Оно символизировало отказ от монархической системы и переход к новому политическому устройству. В центре официальной идеи республики оказался принцип народного суверенитета — представление о том, что источником государственной власти является народ. Именно этот принцип стал одним из ключевых символов нового государственного проекта.
Большую роль в становлении республики сыграл Мустафа Кемаль, которого впоследствии назвали Ататюрком. Он руководил национально-освободительной борьбой, стал первым президентом и возглавил масштабные политические и общественные преобразования. В последующие годы страна реформировала систему управления, образование, законодательство и другие сферы общественной жизни. Часть этих реформ была направлена на создание светского государства и обновление институтов по европейским образцам.
В то же время переход от империи к республике не означал, что все проблемы страны исчезли сразу. Новому государству пришлось создавать собственные институты, преодолевать последствия войны и определять своё место в мире. Поэтому 29 октября в Турции вспоминают не только сам момент провозглашения республики, но и борьбу, которая ему предшествовала. Для многих граждан это день памяти о людях, участвовавших в войне за независимость, и об основании нового государства.
Кто такой Мустафа Кемаль Ататюрк
Мустафа Кемаль Ататюрк — одна из центральных фигур современной истории Турции. Он был военачальником и политическим лидером, возглавившим национально-освободительную борьбу после Первой мировой войны. Именно с его именем связывают создание Турецкой Республики и первые десятилетия её существования. 29 октября 1923 года он стал первым президентом страны.
В период его правления Турция пережила ряд масштабных реформ. В частности, в 1924 году был упразднен халифат, а впоследствии были реформированы система образования, законодательство и письменность: в 1928 году турецкий язык в официальном употреблении перешел с арабского письма на латинский алфавит. Эти изменения существенно повлияли на государственные институты и повседневную жизнь граждан. В то же время реформы проводились сверху и сопровождались политическими ограничениями, поэтому историки рассматривают этот период в более широком контексте становления республики.
Фамилию «Ататюрк», которую можно перевести как «отец турок», Мустафа Кемаль получил в 1934 году в соответствии с принятым законом о фамилиях. Сегодня его портреты можно увидеть в государственных учреждениях, школах и других общественных местах Турции. В День Республики люди приходят к памятникам Ататюрку, а официальные делегации возлагают цветы к мемориалам. Для страны он остается символом основания республики, хотя оценки отдельных аспектов его политического наследия могут различаться.
Как в Турции отмечают День Республики
Празднования проходят по всей стране — от крупных городов до небольших населенных пунктов. На домах, государственных учреждениях, школах и улицах вывешивают национальные флаги. Красный цвет с белым полумесяцем и звездой в эти дни заметен на балконах, витринах, автомобилях и общественных площадях. К празднику также готовят плакаты, концерты и тематические выставки, посвященные истории республики.
Одной из традиций являются официальные церемонии с участием представителей власти, военных, общественных организаций и местных жителей. В столице Анкаре особое место занимает мавзолей Ататюрка — Аниткабир. Там проводят памятные мероприятия и возлагают венки. Торжества также проходят у памятников основателю республики в других городах. Такие церемонии сочетают чествование исторических событий с напоминанием о значении государственной независимости.
Большую роль в праздновании играют школы. Ученики готовят выступления, читают стихи, поют, участвуют в тематических постановках и рассказывают об истории страны. В некоторых городах проходят парады, марши, выступления музыкальных коллективов и танцевальные мероприятия. Местные органы власти и культурные учреждения организуют концерты, а вечером праздничную программу могут дополнять световые шоу и фейерверки. Конкретная программа зависит от города и года, поэтому формат празднования не везде одинаков.
Для многих турок этот день имеет и семейное значение. Люди выходят на центральные площади, гуляют по городу, посещают концерты или наблюдают за праздничными шествиями. Часть граждан отмечает его дома, украшая балконы и окна флагами. В крупных городах, в частности в Стамбуле и Анкаре, на главных улицах может быть много людей, а из-за массовых мероприятий временно изменяется движение транспорта.
Когда начинаются празднования и является ли этот день выходным
День Республики ежегодно приходится на 29 октября, независимо от дня недели. В 2026 году это будет четверг. Страна будет отмечать 103-ю годовщину провозглашения республики. Для граждан это официальный государственный выходной, поэтому государственные учреждения, школы и банки обычно не работают. В расписании общественного транспорта могут быть изменения, особенно в районах, где проходят парады или другие массовые мероприятия.
Празднование начинается ещё накануне. Согласно правилам государственного праздника, торжества стартуют во второй половине дня 28 октября, а сам день 29 октября является полным выходным. В это время в городах проводят подготовительные мероприятия, украшают улицы и устанавливают сцены для концертов. Магазины, кафе, рестораны и туристические объекты могут работать по собственному графику, поэтому не все заведения обязательно закрыты. Если люди планируют посетить популярные достопримечательности или принять участие в крупных мероприятиях, стоит заранее ознакомиться с местной программой.
Интересные факты о Дне Республики
- Решение было принято за один день. 29 октября 1923 года парламент утвердил поправки к конституционному закону, которые закрепили республиканскую форму правления. Мустафу Кемаля сразу избрали президентом. Это стало завершающим этапом политических перемен, происходивших после распада Османской империи.
- Подготовка продолжалась до последнего момента. По историческим свидетельствам, вечером 28 октября Мустафа Кемаль обсудил с соратниками намерение провозгласить республику на следующий день. После ужина он вместе с Исметом Иненю работал над законопроектом. Эта история часто упоминается как пример того, насколько быстро развивались события накануне провозглашения республики.
- Изначально празднования имели иной формат. Первые официальные торжества по случаю годовщины провозглашения республики прошли 29 октября 1924 года. А в 1925 году парламент официально закрепил этот день как национальный праздник. Со временем традиции празднования развивались, появлялись более масштабные церемонии, концерты и массовые мероприятия.
- В 2023 году Турция отметила столетие республики. К 100-летию готовили специальные выставки, культурные программы и торжественные мероприятия. В Стамбуле на Босфоре состоялся грандиозный морской парад, а в разных городах организовывали световые и фейерверковые шоу. Юбилей стал поводом вспомнить историю основания государства и его развитие на протяжении ста лет.
- Символами праздника являются флаг и портрет Ататюрка. В дни празднований их можно увидеть на улицах, зданиях, в школах и общественных учреждениях. Флаг напоминает о государственной независимости, а изображение первого президента — о событиях, связанных с созданием республики. Эти символы являются важной частью официальных церемоний и повседневного празднования.
- День Республики отмечают и за пределами Турции. Торжественные мероприятия проводятся в турецких дипломатических представительствах и общинах за рубежом. Формат зависит от страны: это могут быть официальные приемы, концерты, выставки или встречи представителей турецкой общины. Такие мероприятия дают возможность присоединиться к празднованию людям, живущим вдали от родины.
Что означает этот праздник для турок сегодня
День провозглашения Республики — это не только повод вспомнить события 1923 года. Он также связан с современным представлением Турции о собственной государственности, независимости и политической истории. Для многих граждан это день, когда можно почтить память людей, участвовавших в национально-освободительной борьбе, и вспомнить об основании республики. В то же время празднование проходит в разных формах: для одних главными являются официальные церемонии, для других — школьные мероприятия, концерты или семейные прогулки.
Ежегодно 29 октября красно-белые флаги украшают турецкие города, а на площадях собираются люди, чтобы присоединиться к торжествам. История этого дня напоминает о переходе от империи к республике и о масштабных изменениях, которые происходили в стране в начале XX века. В 2026 году Турция вновь будет отмечать эту дату — уже 103-ю годовщину провозглашения республики.