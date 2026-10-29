Праздник 29 октября 2026 года — Всемирный день псориаза напоминает о жизни без стигмы

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Международный, или Всемирный, день псориаза. Его цель — рассказать об этом хроническом заболевании, развеять распространенные мифы и напомнить, что люди с псориазом нуждаются не в осуждении, а в понимании и доступном лечении. В 2026 году международная кампания сосредоточена на молодежи и проходит под лозунгом «Увидеть больше, чем кожу».

Международный день псориаза был учрежден в 2004 году по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза (IFPA). К созданию этого дня присоединились пациентские организации, стремившиеся привлечь внимание к проблемам людей с этим заболеванием. Они хотели, чтобы о псориазе говорили открыто, а пациенты могли получать надлежащую медицинскую помощь и поддержку.

Датой проведения выбрали 29 октября. В этот день люди из разных стран объединяются, чтобы делиться опытом, распространять проверенную информацию и привлекать внимание к потребностям пациентов. Со временем инициатива превратилась в международную кампанию, к которой присоединяются медицинские специалисты, общественные организации и люди, поддерживающие пациентов.

В 2014 году государства — члены Всемирной организации здравоохранения поддержали резолюцию, признавшую псориаз серьезным неинфекционным заболеванием, требующим большего внимания. Это помогло активизировать обсуждение проблемы на международном уровне. В частности, речь идет о доступе к диагностике, лечению и информации о заболевании. Сегодня Всемирный день псориаза отмечают в более чем 70 странах. Ежегодно организаторы выбирают отдельную тему, чтобы привлечь внимание к различным аспектам жизни с этим заболеванием. Это может быть доступность лечения, психическое здоровье, поддержка семьи или борьба со стигмой.

Что такое псориаз и почему о нём важно говорить

Псориаз — это хроническое воспалительное заболевание, которое чаще всего поражает кожу. Оно не является заразным, поэтому передать его другому человеку через прикосновение, объятия, рукопожатие или общие вещи невозможно. В то же время заметные проявления болезни нередко становятся причиной неудобных вопросов, предвзятого отношения и социальной изоляции. При псориазе клетки кожи обновляются быстрее, чем обычно. Из-за этого могут появляться красные участки, покрытые сухими светлыми чешуйками. Высыпания часто возникают на локтях, коленях, волосистой части головы и других участках тела, но проявления у разных людей различаются. В некоторых случаях люди испытывают зуд, боль, трещины или дискомфорт.

Псориаз не ограничивается только кожей. У части людей развивается псориатический артрит — заболевание, вызывающее воспаление суставов и способное ограничивать подвижность. Кроме того, псориаз связан с повышенным риском некоторых других проблем со здоровьем, в частности сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно не игнорировать симптомы и обращаться к врачу.

Течение болезни может меняться со временем. Периоды обострения чередуются с периодами, когда симптомы ослабевают. На состояние могут влиять стресс, инфекции, травмы кожи и другие факторы. При этом у каждого человека течение заболевания индивидуально. На данный момент псориаз не поддается окончательному излечению, которое подходило бы всем пациентам. Однако существуют различные методы лечения, помогающие контролировать симптомы и улучшать качество жизни. Выбор зависит от тяжести заболевания, его проявлений и общего состояния здоровья человека.

Почему псориаз до сих пор окружен мифами

Одна из главных проблем, на которую обращают внимание организаторы международной кампании, — предвзятое отношение к людям с псориазом. Из-за видимых изменений кожи окружающие иногда ошибочно полагают, что заболевание может передаваться при контакте. На самом деле это не так, и нет никаких оснований избегать человека из-за псориаза. Еще одно распространенное заблуждение — мнение, что болезнь возникает только из-за плохой гигиены. Псориаз не является следствием недостаточного ухода за кожей. Это сложное заболевание, связанное с работой иммунной системы и генетической предрасположенностью. На его течение могут влиять различные внешние и внутренние факторы.

Из-за стереотипов люди с псориазом могут стесняться своей внешности, скрывать кожу под одеждой даже в жару или избегать бассейнов, спортзалов и общественных мероприятий. Некоторые сталкиваются с неприятными комментариями в учебных заведениях или на работе. Такие ситуации могут усиливать тревогу, снижать самооценку и приводить к одиночеству.

Особенно сложно это может быть для детей, подростков и молодых взрослых. В этом возрасте люди формируют круг общения, строят отношения и учатся принимать себя. Видимые проявления заболевания могут влиять на уверенность в себе и желание участвовать в привычных занятиях. Поэтому важно объяснять, что псориаз не определяет личность человека и не делает его менее достойным уважения. Именно на преодолении таких предрассудков сосредоточена международная кампания. Её задача — помочь обществу лучше понять людей с псориазом и не сводить их опыт исключительно к состоянию кожи.

Какова тема Всемирного дня псориаза в 2026 году

В 2026 году кампания проходит под лозунгом «Look Beyond My Skin», что на украинском языке можно перевести как «Увидьте больше, чем кожу». В этом году организаторы уделяют особое внимание молодым людям, живущим с псориазом и псориатическим артритом. Главная идея — показать, что за внешними проявлениями болезни стоит человек со своими чувствами, планами, мечтами и повседневными заботами.

Молодость часто связана с важными изменениями: учебой, первой работой, новыми знакомствами и построением отношений. Если человек сталкивается с непониманием или насмешками из-за псориаза, ему может быть сложнее чувствовать себя уверенно среди сверстников. Из-за этого некоторые молодые люди умалчивают о своём состоянии или пытаются скрыть симптомы. Организаторы призывают молодежь открыто рассказывать о собственном опыте, если люди готовы им делиться. Такие истории помогают другим лучше понять, как заболевание влияет на повседневную жизнь. Они также позволяют людям с подобным опытом увидеть, что они не одиноки.

Отдельный акцент кампании — на поддержке со стороны семьи, друзей, учителей и работодателей. Важно не заставлять человека объяснять свой диагноз и не задавать неудобных вопросов о его внешности. Вместо этого стоит слушать, уважать личные границы и, при необходимости, помогать найти достоверную информацию. Таким образом, лозунг 2026 года призывает изменить взгляд на псориаз: видеть не только симптомы, но и самого человека.

Как отмечают Международный день псориаза

У этого дня нет обязательных традиций, как у государственных или религиозных праздников. Основное внимание сосредоточено на просветительских мероприятиях, поддержке пациентов и распространении информации. В разных странах программы могут отличаться в зависимости от возможностей местных организаций и потребностей людей с этим заболеванием.

Медицинские учреждения и пациентские сообщества проводят лекции, онлайн-встречи и открытые дискуссии. В ходе таких мероприятий рассказывают о симптомах псориаза, современных подходах к лечению и важности своевременного обращения к дерматологу. Иногда организуют консультации со специалистами, где люди могут задать вопросы и узнать больше о доступной помощи. Еще одно направление — распространение личных историй. Люди делятся опытом жизни с псориазом, рассказывают о лечении, трудностях и поддержке, которую получают от близких. Такие рассказы помогают уменьшить чувство изоляции и показывают, что опыт каждого человека индивидуален.

Активно используются и социальные сети. Организации публикуют информационные материалы, видео и истории участников кампании. В 2026 году для распространения сообщений используется, в частности, хэштег #LookBeyondMySkin. Присоединиться можно, поделившись проверенной информацией или рассказав, почему важно относиться к людям с псориазом без предвзятости. Также можно поддержать местные организации пациентов, которые помогают людям находить информацию, общаться с другими и ориентироваться в вопросах лечения. Для этого не обязательно организовывать масштабное мероприятие. Даже разговор с друзьями или коллегами о том, что псориаз не заразен, может помочь развеять распространенный миф.

Как поддержать человека с псориазом

Самый простой способ поддержать человека с псориазом — относиться к нему так же, как и к любому другому. Не стоит рассматривать его кожу как повод для шуток, избегать прикосновений или делать предположения о состоянии здоровья. Псориаз не передается от человека к человеку, поэтому обычное общение и бытовой контакт безопасны. Если человек сам рассказывает о своём заболевании, стоит выслушать его без осуждения. Не нужно навязывать советы по лечению, рекомендовать сомнительные средства или утверждать, что болезнь пройдет, если просто изменить образ жизни. Лучше всего спросить, нужна ли ей поддержка, и уважать ее желание говорить или не говорить о диагнозе.

Важно помнить и об эмоциональном состоянии. Хроническое заболевание может влиять на настроение, сон, отношения и уверенность в себе. Если человек переживает из-за реакции окружающих, ему могут помочь поддержка близких, общение с другими пациентами и, при необходимости, консультация специалиста по психическому здоровью. Не менее важно отстаивать право человека на надлежащее лечение. Если симптомы усиливаются или появляется боль в суставах, стоит обратиться к врачу. Самостоятельно назначать себе препараты или прекращать лечение без консультации со специалистом не следует.

Международный день псориаза напоминает, что понимание начинается с простых вещей: достоверной информации, уважения и готовности слушать. Эти принципы важны не только 29 октября, но и в течение всего года.

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