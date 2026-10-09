Праздник 9 октября 2026 года — Международный день пива и пиццы: история вкусного сочетания

9 октября во всём мире отмечают Международный день пива и пиццы — неофициальный гастрономический праздник одного из самых популярных сочетаний в мире. Оно было учреждено в 2016 году, а идея принадлежит веб-разработчику и любителю пиццы и пива Нику Саулино. В 2026 году День пива и пиццы приходится на пятницу, поэтому для поклонников этого сочетания дата еще и удобно совпадает с началом выходных.

Международный день пива и пиццы — довольно молодой праздник. Его учредили в 2016 году. Инициатором стал Ник Саулино — веб-разработчик и большой поклонник пиццы и пива. Он обратил внимание на то, что для множества популярных продуктов уже существуют отдельные тематические дни, а для классического сочетания пиццы и пива такого повода не было. Поэтому Саулино решил создать собственный праздник и посвятить его именно этой паре.

Для нового праздника выбрали 9 октября. Дата не связана с каким-либо древним историческим событием или традиционным итальянским фестивалем. Это современная инициатива, которая распространилась через интернет, календари гастрономических дат, заведения общественного питания и социальные сети. Со временем 9 октября стали использовать как повод для тематических акций, дегустаций и встреч друзей.

Именно поэтому важно не путать этот день с Международным днём пива, который отмечается в первую пятницу августа, или с отдельными днями пиццы. День пива и пиццы посвящен именно их сочетанию. Его главная идея проста — вспомнить о двух продуктах, которые давно стали частью повседневной жизни во многих странах. А заодно собраться за столом с друзьями или семьей.

Почему именно пиво и пицца

Пицца и пиво хорошо сочетаются не только благодаря своей популярности. У них есть вкусовые качества, которые дополняют друг друга. Пицца часто содержит сыр, томатный соус, мясо, специи и соленую хрустящую корочку. Пиво отличается газировкой, лёгкой горечью и различной выраженностью сладких или солодовых нот. Вместе эти характеристики создают сочетание, которое многим кажется очень естественным.

Газировка пива помогает освежить вкус после жирной и сырной еды. Она создает ощущение свежести во рту после каждого кусочка. Горькость хмеля может хорошо контрастировать с соленым сыром или острыми начинками. А более солодовые сорта могут дополнять поджаренную корочку и карамелизованные вкусы. Именно поэтому выбор напитка можно подбирать не просто под пиццу в целом, а под конкретную начинку.

Есть ещё один простой момент. И пицца, и пиво прекрасно подходят для компании. Пиццу легко разделить на нескольких человек, а за столом можно попробовать разные вкусы. Именно эта непринуждённая атмосфера и сделала это сочетание популярным в кафе, пабах, пиццериях и дома. Поэтому праздник фактически посвящён не только еде и напитку, но и совместному отдыху.

История пиццы гораздо древнее самого праздника

Хотя современная пицца ассоциируется прежде всего с Италией, её история началась не в 2016 году и даже не в современном виде итальянской кухни. На протяжении тысячелетий люди готовили плоские лепешки из теста и добавляли к ним различные продукты. Подобные блюда существовали в различных культурах Средиземноморья и Ближнего Востока. Они были простыми, недорогими и удобными для еды. Само слово «pizza» имеет очень древнюю письменную историю. Одно из старейших известных письменных упоминаний этого слова датируется 997 годом и происходит из города Гаэта в Италии. В то же время это ещё не была пицца в том виде, в каком мы её знаем сегодня. Привычное нам блюдо сформировалось значительно позже, а особую роль в его развитии сыграл Неаполь.

Важную роль в формировании современного вида пиццы сыграли помидоры. После их появления в Европе они постепенно стали использоваться в итальянской кухне. Со временем сочетание теста, томатного соуса, сыра и других начинок стало основой современной пиццы. А уже из Италии блюдо начало активно распространяться по миру. В разных странах пицца изменилась в соответствии с местными вкусами. В Нью-Йорке популярной стала тонкая пицца, которую удобно складывать пополам. В Чикаго появилась глубокая пицца с толстым коржом. В Детройте известна квадратная пицца с хрустящими краями. Поэтому сегодня слово «пицца» может означать десятки совершенно разных по виду и вкусу блюд.

А что известно об истории пива

Пиво имеет ещё более древнюю историю. Свидетельства его производства уходят корнями в несколько тысячелетий до нашей эры. Исследователи связывают раннюю историю пивоварения с культурами Древней Месопотамии и Египта. Для древних людей это был не просто напиток для отдыха. Пиво также было частью питания и занимало важное место в повседневной жизни. На протяжении веков рецепты пива сильно менялись. Разные народы использовали местные зерновые, воду, травы и другие ингредиенты. Со временем хмель стал одним из ключевых компонентов пивоварения в Европе. Сегодня существуют сотни различных стилей пива — от лёгких лагеров до тёмных стаутов и других крафтовых вариантов.

Интересно, что современное разнообразие пива прекрасно подходит для экспериментов с пиццей. Легкий лагер может хорошо дополнить простую сырную или овощную пиццу. Пиво с выраженной хмелевой горечью часто сочетают с острыми начинками. Тёмные сорта могут подчеркивать вкус грибов, копчёного мяса или хорошо поджаренной корочки. То есть даже в рамках одного праздника можно попробовать много разных комбинаций.

Как правильно сочетать пиво и пиццу

Для сочетания пиццы и пива нет одного правильного правила. Здесь многое зависит от личных предпочтений. Однако есть несколько простых принципов, которые помогают экспериментировать. Более легкие сорта пива обычно не перебивают нежные начинки, а более насыщенные могут лучше сочетаться с острыми или жирными продуктами.

Например, лагер или пильзнер можно попробовать с классической сырной пиццей, овощами или легкой начинкой. Освежающий вкус такого пива не будет слишком сильно конкурировать с едой. Для пиццы с пепперони или другой острой начинкой можно выбрать более ароматное пиво с выраженной хмелевой горечью. Оно помогает уравновесить жирность и остроту.

К пицце с грибами, копченым мясом или сильно поджаренной корочкой можно подобрать более темные сорта. Их обжаренные и солодовые нотки могут перекликаться со вкусами корочки. А если хочется чего-то необычного, можно взять фруктовое или пшеничное пиво и поэкспериментировать с пиццей, в которой есть острые, сладковатые или фруктовые компоненты. Главное правило здесь простое: сочетание должно нравиться именно вам.

Как отмечают День пива и пиццы

У этого праздника нет сложного официального ритуала. Его можно отметить в пиццерии, пабе или просто дома. Один из самых популярных вариантов — заказать несколько разных пицц и подобрать к ним разные сорта пива. Тогда можно сравнить вкусы и определить, какое сочетание понравилось больше всего.

Еще один вариант — устроить домашнюю pizza party . Можно приготовить тесто, поставить на стол несколько начинок и позволить каждому сделать свою пиццу. Это особенно хорошо подходит для компании друзей или семейного вечера. А пока тесто поднимается, можно приготовить различные соусы и безалкогольные напитки.

В пиццериях и пивных заведениях до 9 октября могут проводиться специальные акции, дегустации и тематические меню. Некоторые заведения предлагают попробовать несколько сортов напитка вместе с различными видами пиццы. Такой формат позволяет не просто поесть, но и понять, как разные вкусы сочетаются друг с другом.

Еще одна традиция — фотографировать свою пиццу и напиток и делиться снимками в соцсетях. Для этого используют, в частности, хэштеги #BeerAndPizzaDay, #BeerAndPizza и #PizzaAndBeer. Так праздник, который изначально был просто идеей одного энтузиаста, обретает новых участников в разных странах.

Интересные факты о пиве и пицце

Пицца и пиво сегодня настолько привычное сочетание, что сложно представить, что когда-то они были совсем не такими, как сейчас. Пицца не всегда имела томатный соус, много сыра и десятки вариантов начинок. Пиво также на протяжении тысячелетий менялось в зависимости от технологий и продуктов, доступных пивоварам. Современная классическая пара сформировалась уже после долгой истории развития обоих продуктов.

Ещё один интересный факт — у пиццы существует огромное количество региональных вариантов . Даже в Италии она может сильно отличаться в зависимости от города. А после распространения в других странах появились собственные стили и рецепты. Поэтому День пива и пиццы можно превратить в настоящее гастрономическое путешествие, не выезжая из города.

Сам праздник также показывает, как в современном мире могут рождаться новые традиции. В 2016 году это была просто идея Ника Саулино, который решил посвятить отдельный день любимому сочетанию. После этого дату начали включать в календари и заведения, а в соцсетях появились публикации от людей из разных стран. Сегодня, 9 октября, День пива и пиццы уже фигурирует в международных календарях тематических дат.

День пива и пиццы в 2026 году

В 2026 году Международный день пива и пиццы будут отмечать в пятницу, 9 октября. Это будет десятая годовщина со дня учреждения праздника в 2016 году. Дата остается неизменной — 9 октября каждый год. Это не официальный выходной и не государственный праздник. Его смысл гораздо проще — собраться вместе, попробовать любимую пиццу и подобрать к ней напиток. Для тех, кто не употребляет алкоголь, организаторы праздника отдельно предлагают безалкогольные альтернативы, в частности безалкогольное пиво или другие напитки.

А главная традиция этого дня фактически не требует сложных правил. Можно выбрать классическую «Маргариту», пиццу с мясом, грибами или овощами, попробовать новую начинку или вообще приготовить её самостоятельно. Главное — не торопиться, насладиться едой и провести время с близкими. Ведь именно ради такого простого удовольствия и создали этот необычный гастрономический праздник.

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