В Шотландии первый министр Джон Суинни заявил на конференции Шотландской национальной партии (SNP) в Абердине, что кампания за проведение второго референдума о независимости уже началась. Об этом сообщает The Guardian. SNP планирует запустить общенациональную инициативу Choose Scotland, чтобы убеждать жителей Шотландии в преимуществах выхода из состава Соединенного Королевства.

Кампания Choose Scotland

Суинни назвал Choose Scotland самой продуманной кампанией в истории SNP. По его словам, ее поддержит фонд с шестизначной суммой. Цель инициативы — сформировать общественный консенсус по поводу выхода Шотландии из союза.

На конференции Суинни также заявил, что условия для сторонников независимости становятся более благоприятными. В то же время у него нет полномочий самостоятельно назначить новый референдум: для проведения голосования необходимо согласие правительства в Вестминстере.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расчет на выборы

Представители SNP считают, что наиболее реалистичным путем к новому референдуму может стать парламент без парламентского большинства в Вестминстере. При таком сценарии националисты, по их мнению, могли бы сыграть ключевую роль в формировании будущего прогрессивного правительства и поднять вопрос о новом голосовании на переговорах.

Сейчас SNP имеет восемь депутатов в парламенте Великобритании. Заместительница первого министра Дженни Гилрут заявила, что партия поддержала бы досрочные всеобщие выборы, поскольку это могло бы активизировать движение за независимость. Депутат Лара Берд предположила, что при близких результатах выборов SNP могла бы вести переговоры о еще одном референдуме со следующим правительством в Вестминстере.

Последнее моделирование Electoral Calculus прогнозирует узкую победу Лейбористской партии и 28 мест для SNP, хотя предыдущие опросы допускали для партии более высокий результат. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, со своей стороны, призвал шотландское правительство сосредоточиться на практических проблемах, в частности на кризисе стоимости жизни, а не на конституционном вопросе.

Читай нас в