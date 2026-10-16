В Бангкоке, Таиланд, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга заявил, что учреждение стремится обеспечить 19 млрд долларов финансирования проектов в сфере критически важных минералов в 2026–2030 финансовых годах. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Банга объявил об этой цели во время пленарного заседания ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. По его словам, Всемирный банк намерен в пять раз увеличить объем своей деятельности в сфере критически важных минералов в течение пяти лет.

Цель финансирования

Новый план реализации Metals and Minerals предусматривает 19 млрд долларов финансирования критически важных минералов в 2026–2030 финансовых годах. Для сравнения, в 2021–2025 финансовых годах этот объем составлял 3,6 млрд долларов.

Всемирный банк также определил 20 стран, с которыми может сотрудничать по проектам развития в этой сфере.

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Сотрудничество со странами

На этой неделе банк запустил первые договоренности со странами совместно с партнерами из многосторонних банков развития. Их цель — развивать местные отрасли, чтобы больше рабочих мест и добавленной стоимости оставалось в странах-партнерах.

Соединенные Штаты, крупнейший акционер Всемирного банка, призвали учреждение увеличить финансирование развития критически важных минералов. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что банк должен активнее поддерживать добычу и переработку посредством снижения рисков проектов, финансирования и инвестиций в необходимую инфраструктуру, в частности в проекты глубоководной добычи.

Банга не упоминал глубоководную добычу в своем заявлении. В то же время план Всемирного банка предусматривает осторожный подход к этому новому сектору: любое участие и инвестиции должны соответствовать политикам учреждения.

Также Банга сообщил, что в 2026 финансовом году, завершившемся 30 июня, Группа Всемирного банка привлекла 112 млрд долларов частного капитала. Вместе с кредитованием из собственного баланса общий объем финансирования группы достиг 230 млрд долларов.

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