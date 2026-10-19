По данным France 24, Всемирный банк прогнозирует, что экономика Ливана в 2026 году сократится на 6,4%, а инфляция составит около 17,5%.

Продолжительность кризиса

Экономический кризис в Ливане продолжается с 2019 года. France 24 отмечает, что слабое восстановление, наблюдавшееся в прошлом году, было сорвано новым обострением войны Израиля с «Хезболлой».

Согласно оценке Всемирного банка, приведенной изданием, оба показателя являются прогнозом на текущий год. Это не данные об уже зафиксированных результатах.

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Влияние инфляции

France 24 сообщает, что последствия кризиса заметны в повседневной жизни страны. Усиление разрыва ощущается в положении домохозяйств и бизнеса, а также в потребительских привычках населения.

В сюжете говорится о том, как инфляция давит на домохозяйства. Материал о ситуации в Ливане подготовили корреспонденты Серж Бербери и Рене Дэвис и опубликовали 19 октября 2026 года.

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