Министерство национальной обороны Тайваня планирует привлечь гражданские рыболовные суда и самолеты к высокоточному гидрографическому обследованию побережья и пляжей, которые военные считают вероятными местами высадки китайского десанта. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника сообщает Taipei Times.

Такие потенциальные места высадки в военной среде называют «красными пляжами». Министерство, американские аналитические центры и Институт исследований национальной обороны и безопасности определили от четырех до 20 таких участков, в частности Чжувэй в Таоюане, Вацзивэй в районе Бали города Новый Тайбэй и Сишу в Тайнане.

Суда и самолеты для сбора данных

Военные планируют заключать контракты с частными геодезическими компаниями, которые будут использовать гражданские лодки, в том числе рыболовные, оснащенные многолучевыми эхолотами. Они будут собирать подробные батиметрические данные на мелководье глубиной до трех метров, где более крупные суда не могут работать, а небольшим лодкам требуется значительно больше времени для обследования.

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Для масштабного изучения пляжей военные также планируют фрахтовать гражданские самолеты с технологией LiDAR. Лазерное сканирование через поверхность воды должно позволить быстро создавать трехмерные модели рельефа над и под ватерлинией.

Использование информации

По словам чиновника, полученные данные могут быть использованы для планирования обороны от амфибийной высадки: определения глубоких каналов для минирования и рифов, где можно размещать препятствия. Это должно усложнить передвижение китайских судов, амфибийных машин и судов на воздушной подушке.

Гражданские исполнители будут собирать только первичные физические данные. Их очистку, объединение и привязку к военной тактике и координатам оборонительных операций будут осуществлять в закрытом режиме военные подразделения, в том числе метеорологическо-океанографическое подразделение ВМС Тайваня.

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