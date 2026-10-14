Министерство образования Тайваня в 2026 году направит более 500 млн новых тайваньских долларов, или около 15,58 млн долларов США, на расширение доступности государственных дошкольных учреждений и групп. Это должно облегчить доступ к недорогому уходу за детьми для семей с двумя доходами, сообщает Taipei Times.

Инициатива является частью правительственных мер по снижению нагрузки на родителей маленьких детей и поддержке рождаемости. Согласно официальной статистике, по состоянию на прошлый месяц численность населения Тайваня сокращалась 33 месяца подряд.

Группы для двухлетних детей

После объединения систем детских садов и центров дневного ухода в 2012 году дети могут посещать дошкольные учреждения с двух лет и до начала обучения в начальной школе. При этом для приема двухлетних детей учреждение должно иметь отдельную группу.

Закон ограничивает численность такой группы 16 детьми в возрасте от двух до трех лет. Если в группе до восьми детей, необходим как минимум один работник сферы ухода и образования, а в группах от девяти детей — как минимум двое. Двухлетних детей также нельзя объединять в одной группе со старшими возрастными категориями.

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Уровень охвата двухлетних детей дошкольным образованием вырос с 14,7% в 2016 году до 64,1% в прошлом году. Министерство уже создало 600 государственных и квазигосударственных групп для двухлетних детей — втрое больше первоначальной цели добавить 200 таких групп в течение 2024–2026 годов.

Планирование на местах и плата для родителей

Местные власти будут определять потребность в новых учреждениях или группах с учетом количества детей и учителей в районах, фактического набора и запросов родителей. Министерство будет предоставлять субсидии на такое расширение. Местным властям прежде всего рекомендуют рассматривать создание групп для двухлетних детей в начальных школах, где уже есть помещения для ухода за детьми.

Ежемесячная плата в государственных дошкольных учреждениях ограничена 1 тыс. NT$ за первого ребенка, тогда как для второго и последующих детей посещение бесплатное. В некоммерческих учреждениях лимит составляет 2 тыс. NT$ за первого ребенка и 1 тыс. NT$ за второго, а в квазигосударственных — 3 тыс. NT$, 2 тыс. NT$ и 1 тыс. NT$ соответственно за первого, второго и последующих детей. Семьи с низкими и ниже среднего доходами освобождены от оплаты в квазигосударственных учреждениях.

Семьи, чьи дети не посещают государственные или квазигосударственные дошкольные учреждения, могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 5 тыс. NT$ за первого ребенка, 6 тыс. NT$ за второго и 7 тыс. NT$ за каждого последующего. Государственные дошкольные учреждения также предоставляют продленный уход в будни и дополнительные услуги во время зимних и летних каникул; по данным министерства, продленный уход предлагают 95% таких учреждений.

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