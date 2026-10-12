Тайвань внимательно следит за серией китайских учений с боевой стрельбой, которые на этой неделе проходят вдоль побережья КНР. Об этом в Тайбэе заявил министр обороны Тайваня Веллингтон Ку, сообщает The Japan Times.

Учения в пяти районах

Китайская администрация морской безопасности объявила предупреждения об ограничении судоходства в пяти районах — от Южно-Китайского моря до северо-восточной провинции Ляонин. Ни одна из определенных зон не расположена вокруг Тайваня.

Ближайший к острову район учений находится у побережья восточной китайской провинции Чжэцзян. Согласно сообщениям для мореплавателей, маневры должны продолжаться всю неделю.

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Оценка Минобороны Тайваня

По предварительной оценке Тайваня, речь идет о стрельбах береговой артиллерии и связанных с ней подразделений. Ку заявил, что Тайвань будет придерживаться принципа максимально широкой оценки возможных действий противника и продолжит наблюдать за активностью Китая независимо от того, являются ли это стрельбы или военная подготовка.

Президент Тайваня Лай Чинтэ в речи по случаю Национального дня заявил, что остров ценит мир, но не откажется от свободы, а право тайваньского народа на существование должно уважаться. Пекин осудил эти слова. Министерство обороны Китая заявило, что Лай якобы преувеличивает угрозу со стороны КНР и пытается «добиться независимости с помощью силы».

Китай не связывал учения на этой неделе с речью Лая. Китайские военные почти ежедневно действуют вблизи Тайваня. В то же время КНР не проводила масштабных военных учений с конца декабря — тогда они состоялись после объявления Вашингтоном пакета продажи вооружений Тайваню на 11 млрд долларов.

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