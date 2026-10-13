Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала, что правительство к концу финансового года в марте завершит формирование базовой политики по приему иностранных резидентов. Во время слушаний в верхней палате парламента она заявила, что правительство представит моделирование будущих демографических тенденций и комплекс мер реагирования, сообщает The Japan Times.

Демографическая стратегия

Новая политика будет учитывать прогнозы численности населения и их влияние на японское общество и экономику. Правительство стремится совместить растущую потребность в иностранных работниках с сокращением населения, а также учитывает темпы иммиграции и ее влияние на местные сообщества.

До конца года правительство также планирует принять комплексную стратегию по вопросам населения. Она должна определить, как стране адаптироваться к демографическому сокращению, если меры по повышению рождаемости не дадут результата. Эту стратегию будут рассматривать вместе с правилами приема иностранных резидентов.

Дискуссия о лимитах

Лидер партии Sanseito Сохей Камия призвал Такаити ввести количественные ограничения на иммиграцию, в частности на ежегодный чистый приток иностранцев, общее число иностранных резидентов и их долю в населении. Общего законодательного лимита на количество иностранцев в Японии сейчас нет.

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В то же время числовые ограничения действуют для отдельных статусов пребывания, в частности в программе Specified Skilled Worker для работников отраслей с дефицитом кадров. В апреле правительство приостановило новый прием работников по направлению общественного питания, когда их количество приблизилось к установленному пределу в 50 тысяч человек.

Сокращение населения и дефицит кадров

В январе министерство внутренних дел сообщило, что число граждан Японии впервые за 42 года опустилось ниже 120 миллионов. Национальный институт исследований населения и социального обеспечения в 2023 году прогнозировал, что к 2070 году общая численность населения страны сократится примерно до 87 миллионов, а доля иностранцев превысит 10%.

В конце 2025 года в Японии проживали около 4,13 миллиона иностранцев — 3,47% населения. В августе правительственная рабочая группа начала изучать прогнозы численности иностранного населения и их влияние на экономику, социальное обеспечение и местные сообщества. Среди рассматриваемых вариантов — ограничения, привязанные к численности населения, и распространение квот на большее количество статусов пребывания.

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