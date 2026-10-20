Таиланд и Камбоджа в ходе переговоров в Гааге, Нидерланды, обсудили меры укрепления доверия и предотвращения инцидентов в споре о морских границах. Таиланд заявил, что будет защищать свой суверенитет в процессе делимитации, сообщает Bangkok Post.

Примирительная процедура в Гааге

Второй раунд примирительной процедуры состоялся 14–18 октября в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что дискуссии были посвящены юридическим и техническим вопросам морских границ, а также мерам укрепления доверия.

По его словам, позиция Таиланда основана на международном праве и Конвенции ООН по морскому праву. Бангкок подчеркнул, что процедура должна касаться исключительно делимитации морских границ.

Комиссия по примирению попросила обе страны предоставить доказательства в поддержку их претензий относительно континентального шельфа и границ территориального моря. Она рассмотрит представленные позиции и материалы перед принятием решения о следующих шагах, а также может запросить дополнительную информацию или дать рекомендации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные меры по снижению напряженности

Сихасак Пхуангкеткеу подчеркнул, что эта процедура не является судебным разбирательством в Международном суде ООН и не предусматривает юридически обязательного решения. В то же время Таиланд готов отвечать на дополнительные вопросы и рассматривать предложения при условии защиты его национальных интересов и суверенитета.

Стороны также подтвердили важность урегулирования споров путем двустороннего диалога в соответствии с международным правом. Они рассматривают проект документа об улучшении атмосферы для переговоров, в том числе о воздержании от взаимных обвинений или заявлений на международных площадках, которые могут навредить процессу.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи в заявлении в воскресенье также выразило поддержку примирительной процедуре в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Среди согласованных мер стороны признали право друг друга делать заявления для защиты законных прав или исправления фактической дезинформации. Следующая встреча комиссии с представителями двух стран запланирована на 24–27 ноября в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Читай нас в