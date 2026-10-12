Правительство Таиланда распорядилось в течение двух месяцев проверить все 1203 зарегистрированных учреждения по уходу за пожилыми людьми и людьми, нуждающимися в уходе. Решение приняли после сообщений о переполненности, работе без лицензий и предполагаемом жестоком обращении в учреждениях в провинциях Канчанабури и Нонтхабури, сообщает Bangkok Post.

Проверки за два месяца

Правительство поручило Министерству здравоохранения усилить надзор и обеспечить соблюдение норм безопасности, чтобы защитить проживающих в учреждениях от ненадлежащего обращения и опасных условий. Проверки будет проводить Департамент поддержки медицинских услуг совместно с центральным офисом, 12 региональными центрами поддержки медицинских услуг и провинциальными управлениями здравоохранения.

По данным издания, все 1203 учреждения зарегистрированы в Департаменте поддержки медицинских услуг. Инспекторы будут проверять соблюдение Закона об учреждениях здравоохранения 2016 года. Внимание уделят состоянию помещений, безопасности и стандартам услуг, в частности чистоте, безопасной среде, доступным входам и выходам для пожилых жильцов, системам реагирования на чрезвычайные ситуации и средствам безопасности.

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Причины усиления надзора

Стандарты также предусматривают надлежащие системы ухода, квалифицированный персонал и строгое соблюдение лицензионных требований. Поводом для общенациональной кампании стали жалобы на ограничение свободы, физические нападения, ненадлежащую гигиену и другие нарушения в центрах ухода.

В частности, во время проверки дома ухода Sothonchai Nursing Home в районе Тха Муанг провинции Канчанабури власти обнаружили переполненность, несанкционированный уход за людьми с психическими расстройствами и кровати, похожие на клетки. В Нонтхабури инспекторы также обнаружили два нелицензированных учреждения и переполненность в лицензированном доме ухода.

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