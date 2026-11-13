Польская теннисистка Магда Линетт отказалась от участия в турнирах WTA 125 в Колине в Чили, Буэнос-Айресе в Аргентине и Кито в Эквадоре. Она приняла это решение после победы на турнире WTA 250 в Ченнаи в Индии, где в перенесённом финале обыграла Джанис Тджен, сообщает Interia Sport.

Победа в Ченнаи изменила календарь

Перед турниром в Индии Линетт планировала сыграть три подряд соревнования категории WTA 125 в Южной Америке. По данным издания, это должно было помочь теннисистке снизить риск существенного падения в рейтинге в начале следующего сезона. В январе и феврале она заработала почти 480 рейтинговых очков на турнирах в Австралии, Новой Зеландии, на Ближнем Востоке и в Мексике.

Титул в Ченнаи принёс Линетт 250 очков и поднял её на 43-е место мирового рейтинга. Издание отмечает, что этот результат даёт спортсменке больше комфорта перед стартом нового сезона и, вероятно, позволит ей выступить в Брисбене вместо Окленда.

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Подготовка к новому сезону

Тренер теннисистки Марк Геллард в комментарии TVP Sport подтвердил, что после успеха в Индии Линетт ждёт интенсивный тренировочный блок в декабре. Сама спортсменка также опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха.

Одним из турниров, от которых отказалась Линетт, был Quito Open в столице Эквадора. Корт Quito Tennis and Golf Club расположен на высоте 2850 метров над уровнем моря, что влияет как на отскок мяча, так и на физическую выносливость спортсменок.

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