Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что восприняла слова Мирры Андреевой во время церемонии после финала WTA Finals как провокацию. В решающем матче Андреева победила со счетом 7:5, 6:3.

Реакция Свитолиной

Как сообщает Interia Sport, Свитолина прокомментировала ситуацию в интервью Suspilne Sport. По ее словам, поражение в финале было для нее особенно болезненным. Теннисистка также сказала, что чувствовала себя некомфортно, поскольку ожидала, что соперница обратится к ней со словами поздравления.

Свитолина отметила, что считала эти слова провокацией и не считала поведение Андреевой уместным. В своей речи во время церемонии награждения она поблагодарила организаторов и болельщиков, но не поздравила соперницу с победой.

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Слова после финала

По данным источника, 19-летняя Андреева после победы поздравила Свитолину с успешным сезоном и выступлением на турнире, а также упомянула ее материнство. Свитолина не пожимает руки теннисисткам из государств-агрессоров России и Беларуси и не фотографируется с ними. Она объяснила такую позицию войной в Украине, которая продолжается уже почти пять лет.

Свитолина трижды выходила в финал WTA Finals. В 2018 году она выиграла турнир, а в 2019 году и в текущем розыгрыше потерпела поражения. На групповом этапе этого турнира она также уступила Андреевой.

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