Британское издание представило ежегодный спецвыпуск The World Ahead 2027, посвящённый ключевым вызовам следующего года. Среди главных тем прогноза — политические изменения после президентства Дональда Трампа, риск военного конфликта вокруг Тайваня, нестабильность финансовых рынков и развитие искусственного интеллекта.

Издание традиционно сопроводило прогноз специальной обложкой, посвященной ключевым событиям и тенденциям будущего года.

В редакции предупреждают, что 2027 год принесет политические и финансовые потрясения, а развитие искусственного интеллекта усилит напряженность в технологической сфере. Среди других угроз называют последствия войны в Иране, продовольственную нестабильность и усугубление проблем с государственным долгом развитых стран.

Редактор The World Ahead Том Стендедж отметил, что после перехода контроля над обеими палатами Конгресса США к демократам американский президент вряд ли согласится на уменьшение собственного политического влияния.

По мнению редакции, Трамп, напротив, станет более агрессивным и непредсказуемым в своих решениях. Журналисты ожидают увеличения количества президентских указов, судебных споров, масштабных строительных проектов и военных операций.

В то же время в США постепенно развернется борьба за право стать преемником Трампа. Именно поэтому 2027 год The Economist рассматривает как начало политического перехода к следующему этапу американской истории.

Особое внимание британские журналисты уделили Тайваню и военным планам Китая. The Economist напоминает о заявлении, согласно которому лидер КНР Си Цзиньпин обозначил 2027 год как срок, к которому китайские вооруженные силы должны быть готовы к захвату острова.

В то же время редакция не утверждает, что именно в 2027 году Китай обязательно начнет вторжение.

Журналисты обращают внимание на то, что современные технологии существенно изменили характер боевых действий. Опыт Украины и Ирана, по оценке издания, показал, что меньшие государства получили дополнительные возможности противостоять гораздо более мощным противникам. Именно поэтому вопрос заключается в том, как развитие военных технологий повлияет на возможность захвата Тайваня.

Еще одной важной темой прогноза стали президентские выборы во Франции и усиление правопопулистских политических сил в Европе.

The Economist обращает внимание на возможность победы Марин Ле Пен, которая, по мнению редакции, повлекла бы за собой серьезные политические последствия для Европейского Союза.

Особое беспокойство вызывает перспектива ухудшения отношений между Францией и Германией, сотрудничество которых традиционно играет важную роль в функционировании ЕС.

Кроме того, французские государственные финансы уже находятся под давлением из-за значительного долга. Политическая нестабильность способна усилить опасения инвесторов и вызвать дополнительные трудности на финансовых рынках.

Британское издание предупреждает о росте рисков на мировых рынках государственных облигаций. По оценке The Economist, многие богатые государства в течение длительного времени тратят больше средств, чем позволяют их финансовые возможности. Одновременное повышение доходности облигаций создает дополнительную нагрузку на государственные бюджеты.

Редакция считает, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно, поэтому финансовые потрясения остаются одним из главных рисков 2027 года.

Отдельный раздел прогноза посвящен искусственному интеллекту. The Economist ожидает усиления общественного недовольства крупными технологическими компаниями. В частности, беспокойство вызывает рост долговой нагрузки компаний, инвестирующих в развитие ИИ.

Журналисты обращают внимание на сложные и непрозрачные финансовые сделки, которые увеличивают риск резкого падения стоимости активов в технологическом секторе.

В то же время издание считает, что некоторые опасения относительно влияния искусственного интеллекта на занятость населения и окружающую среду преувеличены.

Среди других ключевых тенденций The Economist называет последствия войны в Иране, которые будут и дальше влиять на международные отношения, энергетические рынки и продовольственную безопасность.

По оценке редакции, военный конфликт подорвал доверие американских союзников к Вашингтону и изменил восприятие Соединенных Штатов их противниками.

Отдельной проблемой станет дефицит удобрений, который в сочетании с мощным климатическим явлением Эль-Ниньо угрожает продовольственной безопасности миллионов людей.

Также журналисты прогнозируют очередной год экстремально высоких температур, засух, масштабных лесных пожаров и волн жары. В то же время нестабильность мировых энергетических рынков, по мнению издания, будет стимулировать развитие возобновляемой энергетики.

В десятку основных тенденций The Economist также включил распространение препаратов для похудения, развитие космической индустрии и изменения в Голливуде.

В частности, журналисты ожидают, что препараты вроде Ozempic будут все больше влиять не только на медицину, но и на потребительское поведение людей, рынок одежды, косметики и фитнес-услуг.

В космической отрасли издание прогнозирует начало регулярных запусков спутников с помощью Starship компании SpaceX и запуск первой частной космической станции.

Кроме того, развитие космических технологий постепенно приблизит реализацию идеи размещения центров обработки данных на орбите.

Еще одним направлением станет переосмысление крупных голливудских франшиз на фоне успеха малобюджетных фильмов, созданных независимыми авторами.

Источник: The Economist

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