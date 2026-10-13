США ведут с Россией гораздо более интенсивные переговоры, чем признают публично, пишет The New York Times. О новых реалиях закулисной дипломатии свидетельствует шестичасовая встреча в клубе «Shell Bay», в которой принимали участие украинские, европейские и американские чиновники.

Главным выводом для европейских дипломатов стало то, что администрация Дональда Трампа ведет с Москвой гораздо более тесные переговоры, чем это заявляется публично.

Во время встречи представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер ошеломили присутствующих заявлением о планах США снять санкции с российского дизельного топлива и требованием к Киеву немедленно прекратить удары по российским НПЗ. В ответ на вопрос украинской делегации о том, что Украина получит взамен, американцы заявили, что Вашингтон и так делает достаточно, напомнив об оказанной разведывательной поддержке.

Часть участников восприняла это как завуалированное давление, тогда как американские источники отмечают, что раздражение Трампа из-за позиции Украины делает дальнейшие шаги непредсказуемыми. Подтверждением интенсивности кулуарных контактов стало то, что в разгар переговоров Виткофф покинул встречу ради прямого телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Высокопоставленный чиновник ЕС Бьорн Зайберт на брифинге для послов 27 стран Евросоюза заявил, что он и другие дипломаты были шокированы решением о дизельных санкциях и масштабом сближения Вашингтона с Кремлем. По словам Зайберта, одним из главных выводов визита во Флориду стало то, что США ведут с РФ более тесные переговоры, чем это публично признается.

Ситуация обострилась и на публичном уровне: после того как Владимир Зеленский назвал дизельное соглашение «слабым решением», Дональд Трамп открыто заявил, что Украине нужен «новый президент». В Вашингтоне же настаивают, что такие экономические шаги призваны продемонстрировать Москве возможность реинтеграции в мировую экономику в случае достижения компромисса в войне.

Источник: The New York Times

До этого в Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грэма в связи с ослаблением санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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