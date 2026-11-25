Американский журнал Time опубликовал ежегодную подборку из 100 лучших фотографий года, посвященную войнам, стихийным бедствиям, протестам, спорту и повседневной жизни в разных странах. В список работ, отобранных редакцией, вошли шесть фотографий, сделанных в Украине.

Редактор издания Карл Вик отметил, что основу подборки составляет документальная фиксация событий фотожурналистами непосредственно на месте — в частности, кадры лесных пожаров, протестов в Париже или событий во время празднования 250-летия США в Вашингтоне. По его словам, даже когда такие снимки кажутся спецэффектами, они отражают настоящую реальность.

В топ-100 снимков от Time попал июльский кадр Константина Либерова для агентства Getty Images, сделанный на окраине Одессы. Фотограф запечатлел людей на пляже, за которыми поднимается дым от пожара, вызванного российским ракетным ударом.

В феврале Марилиз Виньо сфотографировала репетицию спектакля «Энеида» в киевском Театре ветеранов с участием Егора Бабенко — военнослужащего, получившего ранения во время обстрела Николаевской области в марте 2022 года, а сейчас работающего психологом в реабилитационном центре и выступающего на сцене.

Мартовская фотография Герда Людвига сделана на Чернобыльской АЭС. В кадре запечатлен работник станции в хранилище отработанного ядерного топлива СВЯП-1, построенном в советское время.

В мае фотограф Сергей Коровайный запечатлел последствия российского нападения на Киев. На его снимке женщина идёт по улице в дыму от пожаров на продуктовом рынке и в торговом центре.

В сентябре Йоханна Мария Фриц для издания The New York Times сфотографировала встречу Алены Василец и Вероники Овчаровой в киевской детской больнице «Охматдет». Девочки получили ранения во время удара российской управляемой авиабомбы по Сумам.

Октябрьский снимок Маурисио Лимы для The New York Times сделан в Харькове. На фото военные и спасатели несут к машине скорой помощи мужчину, которого извлекли из-под завалов его квартиры после ракетного удара.

Источник: журнал Time.

Фотография украинской семьи из Полтавщины вошла в рейтинг лучших фото года National Geographic.

Американское издание The New York Times представило подборку самых важных фотографий 2025 года. Как и каждый год, редакция сосредоточилась на событиях, определявших глобальную повестку дня. Война в Украине стала одной из центральных тем — благодаря эмоциональным, жестким и честным кадрам, снятым фотографами непосредственно на местах.

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