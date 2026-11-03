Всего месяц спустя после вступления в должность президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимур Турлов сделал свой первый серьёзный ход. Он начал не с нового турнира и не с громкой спонсорской сделки, а с вопроса менее эффектного, но куда более важного: управленческой реформы шахматной организации.

26 октября 2026 года Турлов представил новую организационную структуру FIDE, чётко разделив стратегическое руководство и повседневное управление. Это первый конкретный шаг в рамках того, что Турлов называет «Новой FIDE» — амбициозной программы, обещающей национальным федерациям больше денег, современную цифровую инфраструктуру и значительно более заметную роль шахмат в образовании.

Для 38-летнего предпринимателя, превратившего небольшую брокерскую фирму в международную финансовую группу Freedom Holding Corp., торгующуюся на Nasdaq, задача знакомая: он умеет масштабировать организации.

От финансов к вершине мировых шахмат

Путь Тимура Турлова к президентству в FIDE необычен.

Он родился в Москве в ноябре 1987 года и вырос в Лобне — небольшом городке под столицей — в годы экономических потрясений после распада Советского Союза. Увлёкшись финансовыми рынками с ранних лет, он ещё подростком начал работать в брокерской отрасли.

В 2008 году, когда ему был всего 21 год, он основал Freedom Finance — вскоре после того, как глобальный финансовый кризис потряс банковскую систему. Небольшое начинание со временем выросло в Freedom Holding Corp., которая сегодня торгуется на Nasdaq под тикером FRHC и работает в 24 странах.

В 2012 году Турлов перенёс центр деловой активности в Казахстан, где и построил большую часть своего последующего успеха.

В январе 2023 года он возглавил Казахстанскую шахматную федерацию, а позже встал во главе Международной федерации школьных шахмат (ISCF).

Его финансовый вклад оказался весомым. По данным FIDE, за три года Freedom Holding инвестировал в развитие шахмат в Казахстане около 30 миллионов долларов и поддержал более 20 крупных международных турниров.

Именно этот послужной список сделал Тимура Турлова серьёзным претендентом на высший пост в FIDE.

На Генеральной ассамблее в Самарканде 26 сентября он победил немецкого предпринимателя Вадима Розенштейна во втором туре со счётом 110 голосов против 85, став восьмым президентом FIDE и первым представителем Казахстана во главе организации. Вице-президентом вместе с ним был избран пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд.

Новая система управления FIDE

26 октября Тимур Турлов опубликовал обращение «FIDE: следующий этап развития», в котором изложил планы реорганизации федерации.

Его главный тезис прост. Более века FIDE организует международные шахматы, но её задачи давно вышли за рамки проведения чемпионатов и ведения рейтингов. Теперь ей предстоит стать институтом, способным поддерживать развитие шахмат во всём мире.

А для этого нужна система управления, которая работает эффективно независимо от того, кто занимает президентский пост.

«Сильные институты должны обеспечивать стратегическую преемственность независимо от смены руководства», — написал Турлов.

Согласно новой структуре, Генеральная ассамблея остаётся высшим руководящим органом FIDE, а Совет FIDE получает более весомую роль в определении приоритетов и контроле за их выполнением.

Новый Секретариат по управлению будет поддерживать руководящие органы и комиссии федерации.

Офис президента сосредоточится на долгосрочных проектах и международных партнёрствах, а повседневное администрирование перейдёт к отдельной управленческой команде.

Ряд ключевых назначений уже объявлен.

Офис президента возглавит Адиль Кожихов, давний советник Турлова. Казахстанский гроссмейстер Дармен Садвакасов встанет во главе нового Консультативного совета, который привнесёт в стратегические обсуждения внешнюю экспертизу.

Алина Дворецкая, ранее генеральный директор ISCF, назначена генеральным секретарём и будет курировать текущую деятельность.

Смысл реформы — в чётком распределении ответственности и ускорении принятия решений при сохранении опытных сотрудников FIDE в команде нового руководства.

Миллионы на развитие шахмат

Деньги — второй ключевой элемент реформаторской программы Тимура Турлова.

В ходе избирательной кампании он обещал увеличить инвестиции в FIDE до 7 миллионов долларов и лично гарантировал финансовые обязательства. Последующие предложения предусматривали ещё 1,5 миллиона долларов на медийные инициативы.

Для небольших национальных федераций разница может оказаться существенной.

Многие из них с трудом финансируют международные поездки, подготовку квалифицированных арбитров и проведение регулярных соревнований. Дополнительное финансирование помогло бы им укрепить внутренние шахматные программы и дать талантливым молодым игрокам больше возможностей.

Предлагаемый медиафонд решал бы ещё одну проблему — видимость. Национальные федерации получили бы поддержку в цифровых коммуникациях, производстве контента и привлечении спонсоров.

Тимур Турлов также намерен модернизировать цифровую инфраструктуру FIDE: создать единую платформу, улучшить идентификацию игроков и усилить системы выявления читерства в онлайн-шахматах.

У стратегии есть и коммерческая составляющая. Он рассчитывает привлечь больше международных партнёров и сформировать устойчивые источники дохода, снизив зависимость FIDE от отдельных меценатов.

При этом он неоднократно подчёркивал, что федерация должна оставаться сосредоточенной на развитии спорта.

«FIDE не должна превращаться в бизнес», — сказал он после избрания.

Школьные шахматы по всему миру

Если есть область, где Турлов уже может предъявить практические результаты, то это школьные шахматы.

Всемирный командный чемпионат среди школ стартовал в Казахстане в 2023 году: тогда в Актау собрались команды из 53 стран. Два года спустя турнир переехал в Александрию под Вашингтоном, привлекая участников почти из 50 стран.

В 2026 году проект вырос в масштабную международную серию.

Вместо одного общего турнира FIDE и ISCF провели четыре континентальных отборочных этапа.

Первый прошёл в апреле в Алматы, где встретились 26 команд из 19 стран. В июле африканский этап принял Стелленбос (Южная Африка) — 26 команд из 22 стран.

В августе чемпионат отправился в Сан-Хосе (Коста-Рика), где соревновались 29 команд из 25 стран. Европейский этап состоялся в конце сентября — начале октября в Цахкадзоре (Армения), собрав 27 команд из 25 стран.

Континентальными чемпионами стали школы из Узбекистана, Уганды, Перу и Беларуси. Победители встретятся в Гранд-финале в декабре.

В общей сложности четыре этапа собрали представителей 91 национальной шахматной федерации — наглядное свидетельство того, насколько широко распространилась инициатива.

Но амбиции Турлова простираются дальше подготовки нового поколения гроссмейстеров.

Турниры сопровождаются образовательными конференциями, семинарами и мастер-классами, посвящёнными тому, как встроить шахматы в школьные программы.

Казахстан показывает реальный пример. По данным Freedom Holding, сегодня шахматы преподают более чем в 1500 школах страны, охватывая около 60 тысяч детей.

Более широкая цель — открыть подобные возможности и в странах, где шахматная инфраструктура только формируется.

Freedom Holding остаётся генеральным партнёром Всемирного командного чемпионата среди школ, который является частью Года шахмат в образовании, запущенного FIDE и ISCF.

Настоящее испытание ещё впереди

Тимур Турлов не стал откладывать реализацию своих планов. В течение месяца после избрания он объявил о новой структуре управления, назначил ключевых руководителей и очертил институциональные рамки масштабной трансформации.

Его опыт в Казахстане и в международных школьных шахматах говорит о том, что он понимает ценность долгосрочных инвестиций и стратегического планирования.

Обещанные инвестиции, технологические обновления и образовательные инициативы способны многое изменить — особенно для национальных федераций, которые исторически испытывали нехватку ресурсов.

Пока что Турлов сделал свой первый ход. Фигуры расставлены, стратегия объявлена, и ожидания растут.

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