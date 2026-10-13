Президент Нигерии Бола Тинубу передал в Палату представителей два законопроекта, призванные усилить правовые механизмы преследования за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Письмо президента от 6 октября, адресованное спикеру Палаты представителей Аббасу Таджудину, было зачитано на пленарном заседании во вторник. Тинубу призвал депутатов оперативно рассмотреть обе инициативы.

Женевские конвенции

Первый документ — законопроект о Женевских конвенциях и дополнительных протоколах 2026 года. Он предусматривает отмену действующего Закона о Женевских конвенциях и имплементацию четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и двух дополнительных протоколов, принятых 8 июня 1977 года.

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Женевские конвенции определяют правила защиты людей во время вооруженных конфликтов, в частности раненых и больных военнослужащих, военнопленных и гражданского населения. Дополнительные протоколы расширяют эти гарантии и устанавливают дополнительные правила ведения боевых действий.

Сотрудничество с МУС

Второй законопроект — об имплементации Римского статута Международного уголовного суда 2026 года. Он должен обеспечить применение наказаний за геноцид, преступления против человечности, военные и связанные с ними преступления в Нигерии.

Документ также должен создать правовую основу для сотрудничества Нигерии с Международным уголовным судом при выполнении его мандата. После передачи в Палату представителей законопроекты рассмотрит Национальная ассамблея Нигерии.

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