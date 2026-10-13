Президент Нигерии Бола Тинубу направил в Сенат страны два законопроекта об усилении борьбы с наркопреступлениями и реформировании Нигерийского бюро расследований безопасности (NSIB). Письма президента во время пленарного заседания зачитал председатель Сената Годсвилл Акпабио, сообщает Premium Times Nigeria.

Тинубу передал документы в соответствии со статьей 58(2) Конституции Нигерии. Оба законопроекта направили в сенатский Комитет по правилам и процедурам для дальнейших законодательных действий.

Усиление борьбы с наркотиками

Первый законопроект предусматривает отмену действующего закона о Национальном агентстве по обеспечению соблюдения законодательства о наркотиках (NDLEA) и закона об индийской конопле. Вместо этого предлагается ввести единую правовую базу для противодействия выращиванию, переработке, продаже, незаконному обороту и употреблению запрещенных наркотиков.

Инициатива также должна наделить NDLEA полномочиями расследовать деятельность лиц, подозреваемых в причастности к наркопреступлениям. Президент призвал сенаторов безотлагательно рассмотреть документ.

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По оценке Управления ООН по наркотикам и преступности за 2025 год, производственные мощности метамфетамина в Нигерии выросли более чем на 40% по сравнению с 2020 годом. NDLEA заявляло, что в 2024 году задержало более 18,5 тысячи подозреваемых в наркопреступлениях и изъяло более 2,6 млн килограммов незаконных веществ.

Изменения для бюро безопасности

Второй законопроект предлагает внести изменения в закон 2022 года о создании NSIB и преобразовать бюро в независимый орган по расследованию происшествий на различных видах транспорта.

Согласно предложенным изменениям, бюро будет расследовать не только авиационные аварии и инциденты, но и случаи на железнодорожном, морском и других видах транспорта. Законопроект также предусматривает передачу полномочий по надзору за NSIB президентству и усиление его институциональных, оперативных и административных возможностей.

NSIB, ранее известное как Бюро расследования аварий, устанавливает обстоятельства и вероятные причины транспортных инцидентов и готовит рекомендации по предотвращению подобных случаев. Его расследования направлены на повышение безопасности, а не на установление уголовной ответственности или вины.

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