Президент Нигерии Бола Тинубу обратился к Сенату с просьбой одобрить возмещение 100,5 млрд найр правительству штата Йобе за строительство Международного грузового аэропорта имени Мухаммаду Бухари в Даматуру. По словам президента, федеральное правительство приняло в собственность и под контроль этот аэропорт, а возмещение предполагается оформить через долговое обязательство.

Обращение в Сенат

Письмо президента во время пленарного заседания во вторник зачитал председатель Сената Годсвилл Акпабио, сообщает Premium Times Nigeria. После этого Акпабио передал запрос в сенатский Комитет по внутренним и внешним долгам для дальнейшего рассмотрения.

Сумма возмещения

Тинубу заявил, что Федеральный исполнительный совет одобрил переход аэропорта под контроль федерального правительства. После этого Бюро государственных закупок Нигерии пересмотрело проект и рекомендовало возместить штату Йобе 100 509 017 234,55 найры.

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Авиация, в частности аэропорты, безопасность полётов и воздушные перевозки пассажиров и грузов, относится к исключительному законодательному перечню Конституции Нигерии 1999 года. Национальное собрание имеет полномочия принимать законы по этим вопросам. Закон о Федеральном управлении аэропортов Нигерии также предоставляет ведомству право содержать и управлять аэропортами, переданными ему в соответствии с законодательством.

В то же время само включение авиации в исключительный перечень не означает, что все аэропорты обязательно должны находиться в собственности федерального правительства или что штат, построивший аэропорт, автоматически получает возмещение.

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