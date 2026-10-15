Президент Нигерии Бола Тинубу призвал судей закрыть процессуальные лазейки, которые, по его словам, политически влиятельные лица и подозреваемые в организованной преступности используют для затягивания или срыва уголовных процессов. Об этом он заявил во вторник в Абудже на восьмом ежегодном семинаре для судей, организованном Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям и Национальным судебным институтом, сообщает Premium Times Nigeria.

Президента на мероприятии представлял вице-президент Кашим Шеттима. Тинубу заявил, что борьба с коррупцией не может быть эффективной без независимой судебной системы, способной адаптироваться к новым формам финансовых преступлений. Он призвал судей проверять стратегии обвинения, пересматривать устаревшие прецеденты и не допускать, чтобы юридические процедуры становились защитой для противоправных действий.

Цифровые доказательства и криптоактивы

Тинубу отметил, что блокчейн и искусственный интеллект усложнили финансовые преступления, поэтому следователи, прокуроры и судьи должны укреплять профессиональные навыки. Семинар был посвящен расследованию и преследованию экономических и финансовых преступлений в цифровую эпоху.

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Президент сослался на работу Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям по делам, связанным с цифровыми активами. По его словам, в 2025 году комиссия добилась конфискации биткоинов на сумму 22 417,91 доллара, цифровых активов USDT на сумму 1 001 301,87 доллара, а также 5,6 млн долларов, связанных со схемой CBEX. Он также заявил, что 192 иностранца, задержанные по подозрению в кибертерроризме и мошенничестве с криптовалютой, были привлечены к ответственности и депортированы.

Призыв к лучшему управлению делами

Главный судья Нигерии Кудират Кекере-Экун заявила, что развитие технологий изменило способы получения и фиксации цифровых доказательств, поэтому эффективное управление делами приобретает все большее значение. Она подчеркнула, что обучение судебных работников помогает улучшить рассмотрение дел и отправление правосудия.

Председатель сенатского комитета по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями Эммануэль Уденде назвал семинар своевременным из-за усложнения финансовых преступлений. В то же время председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Ола Олукойеде выразил обеспокоенность тем, что технологии развиваются быстрее, чем правовые инструменты для расследования и судебного преследования таких преступлений.

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