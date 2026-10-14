Торговля Китая с партнерами «Пояса и пути» выросла на 17,1% — ECNS

Товарооборот Китая со странами-партнерами инициативы «Пояс и путь» в первые три квартала года вырос на 17,1% в годовом выражении — до 20,37 трлн юаней, или $3,04 трлн. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщает ECNS.

Динамика экспорта и импорта

По словам представителя Главного таможенного управления КНР Люй Даляна, китайский экспорт в эти государства увеличился на 16,6%, а импорт из них — на 17,9%.

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Рост двусторонней торговли с Китаем в январе—сентябре зафиксировали почти 80% стран-партнеров инициативы. На их долю пришлось 51% общего внешнеторгового оборота КНР за этот период.

Доля во внешней торговле КНР

Торговля с партнерами «Пояса и пути» обеспечила 47,1% общего прироста внешней торговли Китая в течение девяти месяцев. Согласно последним международным оценкам, в первые семь месяцев года Китай входил в тройку крупнейших торговых партнеров для 134 экономик-участниц инициативы и был крупнейшим торговым партнером для 74 из них.

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