Трамп и Мелания встретили в Белом доме на Хэллоуин ребёнка в советской военной форме

Во время празднования Хэллоуина в Белом доме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встретили мальчика в советской военной форме. Ребёнок пришёл на мероприятие в костюме танкиста с фуражкой советского образца и шевроном танковых войск. Супруги угостили детей шоколадными сладостями.

Мальчик появился на празднике в костюме советского танкиста. На нем была военная форма, фуражка советского образца и шеврон танковых войск на рукаве.

Вместе с ним к Дональду и Мелании Трамп подошла девочка в народном наряде, который по стилю напоминал традиционный русский костюм. Она была одета в белую блузку, тёмный сарафан с цветочным орнаментом и головной убор с лентами.

Мелания Трамп обратила внимание на фуражку мальчика и прикоснулась к его головной убор. После короткого общения дети получили от президента США и первой леди шоколадные плитки.

Празднование состоялось накануне Хэллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября. Дональд и Мелания Трамп принимали детей на территории президентской резиденции и раздавали им сладости.

На Хэллоуин к супругам Трампа пришли мальчик в советской военной форме и девочка в кокошнике Президентская чета гостеприимно встретила детей, а Мелания даже прикоснулась к фуражке юного «освободителя». https://t.co/Q7vgXlIqTB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 30 октября 2026

Кадры встречи с детьми в различных костюмах распространил Белый дом.

Соответствующие кадры обнародовал Белый дом.

Американская телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала свой образ к Хэллоуину 2026 года. На этот раз знаменитость решила перевоплотиться в свою 13-летнюю дочь Норт Уэст, которую воспитывает вместе с бывшим мужем — рэпером Канье Уэстом.

В США продажи сладостей к Хэллоуину за месяц, завершившийся 17 октября, сократились на 6,7% в годовом исчислении. Наибольшее снижение зафиксировали в сегменте больших и очень больших упаковок, тогда как продажи маленьких пакетиков с конфетами росли.

Читай нас в