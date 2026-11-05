Трамп, возможно, втайне надеялся на победу демократов на выборах в Конгресс США, — The New York Times

Президент США Дональд Трамп мог не только не опасаться поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, но и рассматривать его как возможность для нового политического противостояния с демократами. Конфликт с оппонентами может соответствовать привычному стилю политической борьбы американского лидера.

Автор материала предполагает, что Трамп прежде всего сосредотачивается на событиях, касающихся лично его. Именно поэтому поражение Республиканской партии на промежуточных выборах может не вызвать у него такого разочарования, как у его однопартийцев. Ведь фамилии президента не было в избирательных бюллетенях.

По мнению обозревателя, Трамп мог даже воспринять победу демократов как возможность обрести нового политического соперника, с которым можно вести открытое противостояние.

В колонке отмечается, что конфликт всегда был важной составляющей политического стиля американского президента. Автор считает, что борьба с оппонентами дает Трампу больше возможностей для политической мобилизации, чем работа в условиях полного контроля республиканцев над властью.

Обозреватель также отмечает, что Трамп уже коренным образом изменил Республиканскую партию, подчинив значительную часть её политической повестки дня собственным приоритетам.

Поэтому поражение соратников по партии, согласно такой интерпретации, может иметь для него меньшее личное значение, чем возможность развязать новый политический конфликт с демократами.

Автор предполагает, что противостояние с демократическим большинством в обеих палатах Конгресса могло бы стать для Трампа привлекательным политическим сценарием.

В то же время речь идет лишь об оценке обозревателя The New York Times, а не о подтвержденных намерениях президента США. Сам Дональд Трамп публично не заявлял, что желал победы демократов на промежуточных выборах.

Такое мнение высказал обозреватель в своей колонке для The New York Times.

Трамп заявил, что станет «мистером Вето» после победы демократов.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится по поводу возможности импичмента.

В США исследование деклараций о крупных стихийных бедствиях выявило значительную разницу в доле одобренных запросов на федеральную помощь в зависимости от партийной принадлежности руководства штатов. Во время второго срока президента Дональда Трампа было одобрено почти 90% запросов от штатов, где губернатор и оба сенатора являются республиканцами, и 23% — от штатов, где эти должности занимают демократы.

В США президент Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах заявил о готовности искать взаимопонимание с демократами.

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Сенат одобрить Sunshine Protection Act — законопроект, призванный положить конец сезонному переводу часов. Он раскритиковал верхнюю палату Конгресса за то, что она до сих пор не продвинула эту инициативу.

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