Трамп мог принимать решения по управлению страной, опираясь на рекомендации ИИ — POLITICO

Ведущие представители Демократической партии в Палате представителей США призвали президента Дональда Трампа сохранить записи его разговоров с чат-ботами искусственного интеллекта, в частности с Grok, разработанным компанией Илона Маска.

Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия выразили обеспокоенность возможным влиянием искусственного интеллекта на решения, принимаемые в Белом доме.

В частности, они сослались на сообщения о том, что Трамп якобы консультировался с чат-ботом Grok относительно возможной реакции населения Венесуэлы на задержание Николаса Мадуро перед отдачей приказа о проведении военной операции США.

Демократы раскритиковали использование президентом искусственного интеллекта при принятии решений о военных действиях вместо консультаций с Конгрессом.

Они требуют сохранить соответствующие записи разговоров с ИИ, чтобы обеспечить возможность дальнейшего изучения обстоятельств принятия таких решений.

Источник: POLITICO

Социальная сеть Truth Social продает финансовым компаниям ускоренный доступ к постам президента США Дональда Трампа. Стоимость такой подписки достигает $100 000 в месяц, что может давать крупным трейдерам временное преимущество во время торгов. Публикации американского президента способны вызывать быстрые колебания цен на финансовых рынках.

В США Белый дом заявил, что платформа Truth Social, принадлежащая Дональду Трампу, является «самой мощной и самой популярной социальной сетью в мире». Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл передал это заявление The New York Times.

Американское издание The Intercept и Фонд свободы прессы обратились в федеральный суд США с иском против президента Дональда Трампа, Белого дома и представителей его администрации. Причиной послужила платная программа Truth Social, которая, по мнению истцов, создает неравные условия для СМИ и может давать подписчикам преимущество на финансовых рынках.

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