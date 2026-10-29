Трамп может возобновить удары по Ирану уже на следующей неделе

США могут возобновить масштабные удары по Ирану уже после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. По данным американских СМИ, военная авиация готовится к возможным боевым действиям, а Вашингтон предупредил страны Персидского залива о вероятной короткой, но интенсивной военной кампании. В то же время президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о начале операции.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления масштабных атак на Иран после промежуточных выборов в Конгресс. Голосование запланировано на 3 ноября. Карла Бабб сослалась на действующих и бывших американских чиновников. По её словам, в Вашингтоне планируют новые удары по Ирану после завершения выборов, а американская авиация уже перемещается на позиции для возможной операции. «Администрация планирует нанести удары по Ирану после выборов в США на следующей неделе. Самолеты уже перемещаются на позиции. Ожидается применение MOAB», — написала журналистка в соцсети X.

Однако эта информация пока не означает, что решение об атаке уже принято. Официального подтверждения подготовки ударов именно в указанные сроки нет.

Какое оружие могут применить американские военные

По сообщению Карлы Бабб, в ходе возможной операции США могут использовать авиабомбу MOAB. Ее часто называют «матерью всех бомб». Это одна из самых мощных неядерных авиабомб в американском арсенале. MOAB предназначена для поражения крупных целей на значительной площади. Она обладает мощным взрывным действием, однако не является ядерным оружием.

В то же время сообщение о возможном применении этой бомбы основано на информации журналистки со ссылкой на официальных лиц. Американские власти официально не подтвердили, что MOAB планируют использовать против Ирана.

Что известно о подготовке к возможной операции

The Wall Street Journal сообщает, что Вашингтон предупредил ряд стран Персидского залива о возможности новой военной кампании против Ирана. По данным издания, речь идет о короткой, но интенсивной операции, которая может начаться после промежуточных выборов в США. По информации собеседников газеты, американские военные активизируют подготовку в регионе. В частности, туда перебрасывают зенитные ракетные комплексы Patriot, пополняют запасы боеприпасов и готовят авиацию к возможным боевым действиям.

Такие меры могут свидетельствовать о подготовке к различным сценариям развития ситуации. В частности, системы противовоздушной обороны нужны для защиты военных объектов и сил США от возможных ракетных и воздушных атак. В то же время из сообщений СМИ не следует, что все эти перемещения военной техники напрямую означают неизбежное начало ударов. Подготовка может быть частью более широкого планирования на случай обострения конфликта.

Принял ли Трамп окончательное решение

По данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о начале новой операции против Ирана. В то же время источники издания утверждают, что президент склоняется к масштабному удару после завершения выборов. Таким образом, речь идет о возможном сценарии, а не об официально объявленном начале военной кампании. Конкретные сроки, масштабы операции и перечень вооружения, которое могут применить американские силы, остаются неподтвержденными.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения Трампа и действий американской стороны в регионе. Пока что основные сообщения о возможных ударах поступают от журналистов со ссылкой на источники в американских политических и военных кругах. О возможной подготовке операции сообщили журналистка Newsmax Карла Бабб и издание The Wall Street Journal.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу военные варианты действий в отношении Ирана. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal, который цитирует американских чиновников и других собеседников, осведомленных о ходе встречи.

Американские войска на Ближнем Востоке готовы начать масштабные военные операции против Ирана в течение 96 часов после соответствующего приказа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на CNN и двух американских чиновников. По их словам, в регионе уже развернуто достаточно сил для проведения операций, однако Трамп еще не принял решение о новом наступлении.





Читай нас в