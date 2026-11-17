Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином может занять позицию, противоречащую интересам Украины и Европы. Союзники Вашингтона готовятся к непредсказуемым результатам саммита.

По словам нескольких европейских чиновников и западных дипломатов, наибольшую тревогу вызывает возможность того, что Трамп отступит от предварительно согласованного сценария переговоров.

Союзники США опасаются, что заявления американского президента по Украине или Тайваню могут нанести ущерб их интересам или выглядеть как поддержка позиций Москвы и Пекина.

«Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это обернуется плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовимся ко всему», — заявил Axios один из европейских дипломатов.

Изначально заявленной целью трехстороннего саммита было начало обсуждения вопросов ядерного разоружения.

Однако перед вылетом на Филиппины в понедельник, 16 ноября, Дональд Трамп сообщил, что во время встречи также будут подниматься вопросы Ирана и Украины.

«Мы поговорим о моей любимой теме – Украине», – сказал президент США.

Это заявление прозвучало вопреки предыдущим заверениям американской стороны. Во время брифинга в пятницу представители США подчеркивали, что войну в Украине на саммите обсуждать не будут. Аналогичную позицию ранее озвучивали и представители Китая.

По информации Axios, предстоящий саммит стал предметом обсуждения за закрытыми дверями во время встречи европейских лидеров в Дублине на прошлой неделе.

Некоторые участники выразили обеспокоенность возможными заявлениями Трампа о войне в Украине. Среди тех, кто наиболее активно поднимал этот вопрос, был канцлер Германии Фридрих Мерц. Подобные опасения высказывали также украинские чиновники.

Европейские дипломаты рассказали, что представители США пытались преуменьшить значение предстоящего саммита и снизить ожидания относительно возможных результатов переговоров.

Однако союзники Вашингтона все равно опасаются, что встреча может создать впечатление, будто три лидера договариваются о разделе мира на сферы влияния.

Некоторые собеседники Axios называли такой сценарий «Ялтой 2.0», проводя параллели с конференцией 1945 года, которая существенно повлияла на формирование послевоенного устройства Европы.

Об этом сообщает издание Axios.

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