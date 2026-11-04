Трамп назвал экономику США лучшей в истории, хотя американцы не ощущают её успехов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика демонстрирует лучшие показатели за всю историю страны. В то же время он признал, что высокие цены на бензин мешают гражданам ощутить положительные результаты экономической политики его администрации. Ответственность за ситуацию на топливном рынке американский лидер возложил на Иран.

По словам президента США, нынешнее состояние экономики страны значительно превосходит даже результаты его первого президентского срока. Однако, по его мнению, стоимость топлива влияет на то, как американцы оценивают экономическую ситуацию.

«На самом деле сейчас у нас лучшая экономика за всю историю. Знаете, во время моего первого президентского срока экономика была лучшей, но нынешняя превосходит даже её. Однако из-за цен на бензин люди не ощущают этого в той мере, в какой ощущали бы при других обстоятельствах. А ситуация с ценами на бензин возникла из-за Ирана», — заявил Трамп.

Заявление американского президента прозвучало на фоне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоялись 3 ноября 2026 года.

По сообщениям американских СМИ, Республиканская партия потерпела ряд поражений, в частности в штатах, где традиционно имела сильные позиции. Среди результатов голосования — переход Сената США под контроль демократов.

Об этом Трамп заявил в эфире канала Fox News.

В США президент Дональд Трамп отреагировал на результаты промежуточных выборов, на которых, по данным Fortune, Демократическая партия вернула себе контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты промежуточных выборов, которые, по сообщению Interia, оказались благоприятными для Демократической партии. В посте на платформе Truth Social он заявил, что не был среди кандидатов и что при его участии республиканцы одержали бы убедительную победу.

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