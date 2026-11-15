В США президент Дональд Трамп якобы ограничил публичные выступления после сообщений о возможных планах Ирана совершить покушение на него и высокопоставленных чиновников его администрации. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на израильское издание Israel Hayom.

Данные «Моссада» для ЦРУ

По информации Israel Hayom, «Моссад» передал ЦРУ данные, которые якобы свидетельствуют о намерениях Ирана атаковать президента США и ключевых членов его администрации. Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Израиля утверждает, что эти сообщения подтвердила еще одна западная разведывательная служба.

Один из собеседников Israel Hayom заявил, что американская сторона и ранее знала об угрозах такого характера. По его словам, это стало особенно актуальным после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время американо-израильской операции.

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Усиленные меры безопасности

Как пишет Israel Hayom, переданные Израилем разведданные касаются конкретных недавних угроз, в частности возможных атак беспилотниками со взрывчаткой. Издание отмечает, что противодействие таким средствам может быть затруднено с помощью обычных мер охраны.

По данным Israel Hayom, Трамп и чиновники его администрации находятся под усиленной защитой. Высокопоставленные чиновники существенно сократили публичные мероприятия, прежде всего проводимые под открытым небом, а несколько из них переехали из своих домов на специально защищенные объекты.

Fox News сообщил, что среди чиновников, сменивших место жительства, находится министр финансов США Скотт Бессент, отвечающий за санкции против Ирана. По этим данным, госсекретарь Марко Рубио переехал в жилье на одной из военных баз, а усиленные меры безопасности также ввели для главы Пентагона Пита Хегсета.

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