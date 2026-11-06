После поражения республиканцев на выборах Трамп появился в новой красной кепке с надписью «Veto»

На рабочем столе президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете заметили новую красную кепку с надписью «Veto». Это может быть отсылкой к заявлениям американского лидера о намерении активно использовать право вето, если демократы получат большинство в Конгрессе.

Во время общения Дональда Трампа с журналистами в Овальном кабинете на его рабочем столе заметили красную кепку с надписью «Veto».

Новый головной убор появился после промежуточных выборов, которые оказались неудачными для Республиканской партии.

Еще до голосования Трамп заявлял, что в случае получения Демократической партией большинства в Конгрессе он готов активно применять президентское право вето. По его мнению, это в конечном итоге заставит политических оппонентов идти на компромисс и заключать двухпартийные соглашения.

Ранее Дональд Трамп регулярно появлялся на публике в красной кепке с белой надписью «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»). На обратной стороне или по бокам головного убора часто размещались надписи «Trump 2024» и другие вариации.

Широкую популярность такая кепка приобрела во время президентской кампании Трампа в 2016 году. Сам политик постоянно носил её на митингах и во время интервью.

В то же время фраза «Make America Great Again» не была придумана Трампом. Её использовал Рональд Рейган во время президентской кампании 1980 года, а также Билл Клинтон в 1992 году.

Сам Дональд Трамп зарегистрировал этот слоган в качестве торговой марки в 2012 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп в Вашингтоне посвятил первое публичное мероприятие после промежуточных выборов строительству бального зала в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп мог не только не бояться поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, но и рассматривать его как возможность для нового политического противостояния с демократами. Конфликт с оппонентами может соответствовать привычному стилю политической борьбы американского лидера.

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