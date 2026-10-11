Президент США Дональд Трамп во время выступления в Сан-Антонио пообещал выплатить по $5 000 каждому совершеннолетнему американцу, если Республиканская партия сохранит узкое большинство в Палате представителей и Сенате. Как сообщает The Hill, он повторил это обещание накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Трамп заявил, что американцы могут рассчитывать на выплаты в случае победы республиканцев в обеих палатах Конгресса. Издание отмечает, что предыдущие обещания Трампа относительно чеков, которые должны были финансироваться за счет таможенных поступлений и экономии Департамента государственной эффективности, не были реализованы.

Другие выплаты перед выборами

Предложение о $5 000 является одной из нескольких выплат, связанных с политикой администрации. Уже реализуется план по отправке выплат по $90 более чем 20 млн участников Medicare Part B. По словам Трампа, эти средства должны помочь оплатить взносы по программе Medicare Part B; финансировать их планируют из Medicare Improvement Fund.

Отдельно почти 1 млн человек должны получить чеки по $500 из-за якобы переплат в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании. К письмам с чеками прилагается обращение Трампа, в котором он обвиняет администрацию Джо Байдена в завышении платежей для финансирования HealthCare.gov.

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Оценки экспертов по этике

Эксперты по этике по-разному оценивают эти инициативы. Бывший главный юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер назвал обещание выплат в случае победы республиканцев бессмысленным, но не незаконным. Он также выразил сомнение, что Конгресс одобрит соответствующее финансирование.

Главный юрисконсульт по вопросам этики и противодействия коррупции Democracy Defenders Fund Вирджиния Кантер заявила, что выплаты за несколько недель до выборов могут быть направлены на влияние на голосование в пользу кандидатов-республиканцев. Она также поставила под сомнение законность таких решений, подчеркнув полномочия Конгресса в отношении бюджетных расходов.

Национальный комитет Демократической партии подал иск из-за финансирования телевизионной рекламы, посвященной Трампу. По оценке The New York Times, на эти ролики уже потратили более $11 млн.

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