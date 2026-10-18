Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Хайленд-Хайтс, штат Кентукки, заявил, что Министерство обороны США инвестирует в восстановление фармацевтического предприятия в штате, если республиканцы победят на промежуточных выборах. Об этом сообщает Fortune.

Трамп выступал в поддержку кандидатов-республиканцев, в том числе Эда Галлрейна, который баллотируется в Палату представителей США. Президент не привел подробностей о масштабах возможных инвестиций, конкретном предприятии или сроках реализации такого решения.

Заявления о полномочиях

На митинге Трамп также говорил о собственном влиянии во время второго срока в Белом доме. Он упомянул решение американских властей называть Мексиканский залив заливом Америки и сказал, что, по его мнению, не смог бы сделать этого во время первого срока.

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Президент также заявил, что переименовал канадское озеро Онтарио в «озеро Америки». Кроме того, он повторил обещание выплатить по 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу в случае победы республиканцев на выборах в обе палаты Конгресса. Fortune отмечает, что для такого шага потребовалось бы одобрение Конгресса, а его стоимость могла бы превысить 1 триллион долларов.

Поддержка кандидата-республиканца

Во время выступления Трамп пригласил на сцену Галлрейна, который победил действующего конгрессмена Томаса Мэсси на праймериз Республиканской партии. По данным издания, Мэсси требовал обнародования материалов по делу Джеффри Эпштейна и выступал против войны с Ираном, что вызвало недовольство Трампа.

Когда президент назвал Мэсси «jerk» и «loser» и представил Галлрейна как более лояльную замену, реакция аудитории была сдержанной: примерно половина присутствующих аплодировала, а остальные не отреагировали.

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