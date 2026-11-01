Трамп пообещал стать «Мистером Вето» для демократического Конгресса — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности массово налагать вето на законодательные инициативы в случае, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, которые состоятся во вторник, 3 ноября.

Американский лидер подчеркнул, что будет отклонять предложения оппонентов, вынуждая их искать компромиссы после нескольких месяцев блокирования инициатив. По данным опросов, у демократов высокие шансы получить контроль по крайней мере над одной из палат Конгресса на фоне напряженной предвыборной борьбы.

«Они (демократы — ред.) будут присылать различные предложения, а я буду накладывать на них вето. В конце концов, через месяц или два, когда все будет отклоняться — ведь это просто пустая трата времени, — они придут и будут договариваться», — сказал Трамп.

Источник: Bloomberg.

Демократическая партия США приступила к подготовке законодательных инициатив, направленных на ограничение полномочий президента Дональда Трампа. Оппозиция рассчитывает получить контроль над Палатой представителей на предстоящих промежуточных выборах и использовать большинство для усиления контроля Конгресса над Белым домом. Главной целью инициатив является введение законодательных механизмов сдерживания президентской власти и предотвращения возможных злоупотреблений.

Демократы в США готовятся в случае получения контроля над Конгрессом после выборов 3 ноября инициировать расследование в отношении финансов семьи президента Дональда Трампа, деятельности Пентагона и иммиграционной политики.

В США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в начале октября снизился до 30%, свидетельствует опрос Pew Research Center. Это самый низкий показатель за второй президентский срок Трампа и один из самых низких уровней поддержки главы Белого дома накануне промежуточных выборов за последние десятилетия.

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