Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Гринвилле, штат Северная Каролина, заявил, что поручит Министерству юстиции как можно скорее урегулировать все остальные обоснованные иски по поводу загрязненной воды на базе морской пехоты Кэмп-Лежен. Как сообщает The Hill, это произойдет, если кандидаты от Республиканской партии победят на выборах в Палату представителей и Сенат США.

«Если мы не победим, денег не будет. Если победим — вы их получите», — сказал Трамп. Он также заявил, что его администрация уже выплатила 1 млрд долларов ветеранам и их семьям, которых затронуло загрязнение.

Загрязнение воды на базе

Военнослужащие и их семьи пили воду на базе Кэмп-Лежен и использовали ее для купания с 1953 по 1987 год. Вода была загрязнена трихлорэтиленом — бесцветным растворителем, который применяют для очистки металла. Вещество может долго сохраняться в грунтовых водах и вызывать тяжелые заболевания, в том числе рак и болезнь Паркинсона.

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Военные обнаружили проблему с качеством воды лишь в 1982 году. Закон PACT, принятый в 2022 году, позволяет пострадавшим обращаться за выплатами в Министерство по делам ветеранов США или подавать иски против правительства из-за заболеваний, связанных с загрязнением.

Неурегулированные требования

По поводу условий в Кэмп-Лежене продолжаются десятки гражданских исков против правительства США, а первое судебное разбирательство должно начаться на следующей неделе. В 2023 году Министерство юстиции и ВМС США ввели программу Elective Option для ускоренных выплат людям с определенными заболеваниями.

В рамках программы остается более 400 тысяч неурегулированных требований. Некоторые заявители утверждают, что правительство отказало им в компенсации или предложило меньшую сумму, чем они считали положенной. Трамп заявил, что средства должны поступать семьям, а не адвокатам, ведущим судебные дела.

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