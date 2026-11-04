В США президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном частично стала причиной масштабных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах. В интервью The Wall Street Journal он назвал ближневосточный конфликт одним из факторов результата голосования и сказал, что сделал бы это снова.

Цены на топливо

Как сообщает The Hill, война продолжается уже девятый месяц и началась в конце февраля. С тех пор в США и других странах существенно выросли цены на бензин и дизельное топливо, отмечает издание.

Трамп назвал высокую стоимость топлива крупнейшим фактором неудач кандидатов-республиканцев. По данным The Hill, рост цен усилил недовольство избирателей, поскольку во время кампании 2024 года Трамп обещал прекращать зарубежные войны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогнозы результатов

Decision Desk HQ прогнозировал, что республиканцы потеряют как минимум семь мест в Сенате. По состоянию на утро после выборов результаты гонок в Миссисипи и на Аляске еще не были объявлены.

В Палате представителей, согласно прогнозу Decision Desk HQ, Республиканская партия потеряла 30 мест, при этом результаты более чем 20 гонок еще ожидались. Среди кандидатов, поддержанных Трампом, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон проиграл демократу Джеймсу Таларико с разницей в 12 процентных пунктов. Сенатор от Южной Каролины Дарлин Грэм уступила демократке Энни Эндрюс с разницей в четыре процентных пункта.

Трамп заявил, что пытался помочь обоим кандидатам, но признал ограниченность своих возможностей и наличие недостатков у некоторых претендентов. Он также заявил о готовности сотрудничать с демократами, одновременно напомнив о праве вето на законопроекты, принятые Конгрессом.

Читай нас в